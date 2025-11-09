పాక్కు అర్థమయ్యే భాషలోనే భారత్ సమాధానం చెప్పాలి: మోహన్ భాగవత్
ఆర్ఎస్ఎస్ వందేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా బెంగళూరులో జరిగిన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మెహన్ భాగవత్
Published : November 9, 2025 at 2:00 PM IST
RSS Chief On Pakistan : పాకిస్థాన్కు అర్థమయ్యే భాషలోనే భారత్ సమాధానం చెప్పాలని ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భాగవత్ అన్నారు. నిజాయితీ గల స్నేహితునిగా భారత్కు సహకరించటం ద్వారానే దాయాదికి మేలు జరుతుందన్నారు. సంఘ్ ఆవిర్భవించి వందేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా బెంగళూరులో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో మోహన్ భాగవత్ పాల్గొన్నారు. పాకిస్థాన్కు నష్టం జరిగేలా భారత్ ప్రతిసారి ఓడించాలని సూచించారు. దానివల్ల పాకిస్థాన్ శాశ్వతంగా పశ్చాతాపం చెందకతప్పదని సంఘ్ చీఫ్ అభిప్రాయపడ్డారు.
'పాకిస్థాన్తో ఎల్లప్పుడూ మనం శాంతినే కోరుకుంటాం. పాకిస్థానే మనతో శాంతి కోరుకోవటం లేదు. భారత్కు హానిచేయటం ద్వారా ఎంతోకొంత సంతృప్తి చెందినంతకాలం పాకిస్థాన్ అలాగే చేస్తూనే ఉంటుంది. పాకిస్థాన్తో శాంతికి మార్గం ఏమంటే మనవైపు నుంచి ఉల్లంఘన జరగకూడదు. కానీ శాంతిని పాకిస్థాన్ ఉల్లంఘిస్తే అది ఎప్పుడూ విజయం సాధించలేదు. ఎంత ఎక్కువగా ప్రయత్నిస్తే అంతఎక్కువ నష్టపోతుంది. మనం కూడా ఆవిధంగా చేస్తే ఉదాహరణకు 1971 పాకిస్థాన్ దండయాత్ర చేసింది. భారత్కు 90వేల మంది సైనికులను కోల్పోయింది. ఆ విధంగా వరుసగా జరిగితే పాకిస్థాన్ ఒకరోజు పాఠం నేర్చుకుంటుంది. అందువల్ల యుద్ధం చేయటానికి పోటీపడే కంటే మనకు సహకరించమే మేలని అర్థమవుతుంది. వారికి మరో భాష అర్థమవుతుందని అనుకోవటం లేదు. పాకిస్థాన్కు అర్థమయ్యే భాషలోనే మనం చెప్పాలి. భారత్ను ఏమి చేయలేమనే విషయం పాక్కు అర్థంకావాలి. సన్నిహితంగా, స్నేహంగా, నిజాయితీగా, సహకరించటమే మార్గమని అర్థంచేసుకోవాలి. పాక్ పదేపదే చేసే కుట్రలను ఎదుర్కొనేందుకు మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. తగిన విధంగా సమాధానం చెప్పాలి. ఎల్లప్పుడూ ఓడించాలి. నష్టం జరిగిన ప్రతిసారి పశ్చాతాపం చెందుతుంది. ఇలా జరుగుతూ ఉంటే ఒకరోజు పాకిస్థాన్కు అర్థమవుతుంది' అని మోహన్ భాగవత్ అన్నారు.
#WATCH | Bengaluru | Addressing at the 100 Years of Sangh Journey: New Horizons, 2-Day Lecture Series, RSS Chief Mohan Bhagwat says, " when an organised force is raised in the form of sangh, it does not want power or prominence in society. it just wants to serve organised society… pic.twitter.com/gmI8IiM5yO— ANI (@ANI) November 8, 2025
'ప్రత్యేకంగా రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు'
ఆర్ఎస్ఎస్ సంస్థను ఇప్పటి వరకు అధికారికంగా ఎందుకు రిజిస్టర్ చేయలేదని ప్రతిపక్షాలు అడిగిన ప్రశ్నలపై మెహన్ భాగవత్ స్పందించారు. హిందూ ధర్మం కూడా ఎక్కడా నమోదు చేసుకోలేదు. అదే విధంగా తాము కూడా ప్రత్యేకంగా రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వివిధ రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు ఆర్ఎస్ఎస్ గుర్తింపు లేని సంస్థగా పేర్కొంటున్నారు. అలాంటప్పుడు గుర్తింపే లేని సంస్థను గతంలో మూడు సార్లు ఎలా బ్యాన్ చేశారు? తమ సంస్థ గుర్తింపు పొందిందనడానికి ఇంతకన్నా ఆధారాలు ఏముంటాయి. 1925లో ఆర్ఎస్ఎస్ను స్థాపించినట్లుగా నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంతో అధికారికంగా నమోదు చేయించాలా? దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత ఆర్ఎస్ఎస్ను అధికారికంగా నమోదు చేసుకోవడాన్ని భారత ప్రభుత్వం తప్పనిసరి చేయలేదు. ఆదాయపు పన్ను శాఖ, కోర్టులు ఆరెస్సెస్ను వ్యక్తుల సంఘంగా గుర్తించాయి. దానిలో భాగంగానే దానిని పన్నుల నుంచి మినహాయించాయి' అని మోహన్ భాగవత్ పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Bengaluru | Addressing at the 100 Years of Sangh Journey: New Horizons, 2-Day Lecture Series, RSS Chief Mohan Bhagwat says, " hindus are responsible for bharat. it is not that british gave us nationhood. we are an ancient nation... every nation has its core culture. what… pic.twitter.com/9e9fI7MXvz— ANI (@ANI) November 8, 2025
కర్ణాటకలో ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకలాపాలను నిషేధించాలని కోరుతూ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్యకు కాంగ్రెస్ నాయకుడు ప్రియాంక్ ఖర్గే ఓ లేఖ రాశారు. ఆర్ఎస్ఎస్ గుర్తింపు లేని సంస్థ. ప్రభుత్వ మైదానాలు, ఉద్యానవనాలు, పాఠశాలల ఆవరణలు, క్రీడా మందిరాలు తదితరాల్లో ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకలాపాలను బ్యాన్ చేయాలి' అని లేఖలో పేర్కొన్నారు.