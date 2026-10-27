సాంకేతిక రంగంలో భారత్ గ్లోబల్ లీడర్గా ఎదగాలి: ప్రధాని మోదీ
దిల్లీలోని భారత్ మండపం వేదికగా 'ఎమర్జింగ్ సైన్స్, టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్నోవేషన్ కాంక్లేవ్ను ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించారు.
Published : October 27, 2026 at 7:50 PM IST
PM Modi On Innovation : సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రంగంలో సరికొత్త ఆలోచనలు, అపారమైన ఆత్మవిశ్వాసంతో భారత్ ముందడుగు వేస్తోందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. దిల్లీలోని భారత్ మండపం వేదికగా 'ఎమర్జింగ్ సైన్స్, టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్నోవేషన్ కాంక్లేవ్ను ఆయన ప్రారంభించారు. భవిష్యత్ అవసరాలకు తగ్గట్లుగా కొత్త సాంకేతికతను సృష్టించడమే కాకుండా, ప్రపంచానికి దిశానిర్దేశం చేసే స్థాయికి భారత్ ఎదగాలని ప్రధాని ఆకాంక్షించారు. కీలకమైన టెక్నాలజీల్లో స్వయం సమృద్ధి సాధించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. నేడు వివిధ రంగాల్లో భారత్ సాధిస్తున్న విజయాలు అపూర్వమన్న మోదీ, మేడ్ ఇన్ ఇండియా చిప్స్ మొదటి షిప్మెంట్లు ఇప్పటికే ప్రపంచ దేశాలకు చేరుకుంటున్నాయని గుర్తుచేశారు.
'భారతదేశంలో తయారైన చిప్స్ మొదటి షిప్మెంట్లు ఇప్పుడు ప్రపంచానికి చేరుకోవడం ప్రారంభించాయి. బ్యాటరీ నిల్వల విషయంలో కూడా, మన దేశంలో దొరికే ముడి పదార్థాలపై ఆధారపడేలా కెపాసిటీని నిర్మించేందుకు మేం పని చేస్తున్నాం. అణు రంగం నుంచి అంతరిక్షం వరకు, ఏఐ నుంచి సెమీ కండక్టర్ల వరకు - ఈ అన్ని రంగాలకు భిన్నమైన అవసరాలు ఉన్నాయి. కానీ వీటన్నిటికీ ఒకే సందేశం ఉంది. భారతీయ అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతికతలు వాటి శక్తిని, నమ్మకాన్ని పెంచుకుంటున్నాయి. పరిష్కారాలు, నైపుణ్యం అనే సామర్థ్యాలను కూడా భారతదేశం కలిగి ఉంది. మన దేశంలో ఏదైనా సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తే, అది ప్రపంచంలోని అనేక ఇతర దేశాల సమస్యలను పరిష్కరించగల మార్గాన్ని సృష్టిస్తుంది. మన డిజిటల్ టెక్, 5జీ సాంకేతికత దీనికి గొప్ప ఉదాహరణలు' అని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు.