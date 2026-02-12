అణు విద్యుత్ కేంద్రాల భద్రతపై ఆందోళనలు అవసరం లేదు: మంత్రి జితేంద్ర సింగ్
అణురంగంలో భారత్ స్వావలంబన దిశగా సాగుతోంది- అణు విద్యుత్ కేంద్రాల భద్రతపై ఆందోళనలు అవసరం లేదు- జితేంద్ర సింగ్ వెల్లడి
Published : February 12, 2026 at 8:06 PM IST
Jitendra Singh On Nuclear Sector : దేశంలో అణు విద్యుత్ ఉత్పత్తి విస్తరణ వేగంగా కొనసాగుతోందని కేంద్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. అణు విద్యుత్ కేంద్రాల ఏర్పాటు, భద్రతా చర్యల గురించి రాజ్యసభకు వివరించింది. కుడంకులం అణు విద్యుత్ కేంద్రం 3వ యూనిట్ను 2026లో, 4వ యూనిట్ను 2027నాటికి పూర్తి చేయనున్నట్లు మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ వెల్లడించారు. ప్రశ్నోత్తర సమయంలో సభ్యుల అనుబంధ ప్రశ్నలకు సమాధానమిస్తూ ఆయన ఈ వివరాలు వెల్లడించారు.
2031-32 నాటికి దేశ అణు విద్యుత్ సామర్థ్యాన్ని దాదాపు 22,380 మెగావాట్లకు మూడు రెట్లు పెంచాలని, అలాగే 2047 నాటికి 100 గిగావాట్ల లక్ష్యాన్ని సాధించాలనే దిశగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని మంత్రి తెలిపారు. 'ప్రస్తుతం భారత్ అణు కార్యక్రమం విస్తరణ దశలో ఉంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తీసుకున్న సాహసోపేతమైన నిర్ణయాల వల్లే అణు రంగాన్ని ప్రైవేటు రంగానికి అప్పగించగలిగాం' అని ఆయన అన్నారు. ఇటీవల రాజస్థాన్లోని రావల్బేటాలో ఉన్న అటామిక్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ 700 మెగావాట్ల సామర్థ్యాన్ని ఫిబ్రవరి 10 ఉదయం 5.30 గంటలకు విజయవంతంగా సాధించిందని మంత్రి తెలిపారు. ఇది దేశ అణు రంగంలో మరో మైలురాయిగా ఆయన పేర్కొన్నారు.
NDA ప్రభుత్వంలోనే ప్రాజెక్టుకు మొదటి అడుగు పడింది!
మరోవైపు, కుడంకులం ప్రాజెక్టు చరిత్ర గురించి ఆయన ప్రస్తావించారు. ఈ ప్రాజెక్టును 1988లోనే ప్రారంభించాలని ఆలోచన ఉన్నప్పటికీ, నిర్మాణ పనులు కొనసాగలేదన్నారు. అయితే, 2002లో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వ కాలంలోనే ఆ ప్రాజెక్టుకు మొదటి అడుగు పడిందన్నారు. అనంతరం కూడా నిర్మాణ పనులు నెమ్మదిగా సాగాయని పేర్కొన్నారు. 2014లో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాతే పనుల్లో వేగం పెరిగిందని చెప్పారు. 2014 డిసెంబర్లో 1000 మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో తొలి యూనిట్ పనిచేయడం ప్రారంభమైందని, ఆ తర్వాత రెండో యూనిట్ కూడా పూర్తైందని ఆయన వివరించారు.
"ప్లాంటు నిర్మాణంలో మేం నిర్దిష్ట కాలవ్యవధిని పాటిస్తున్నాం. దానికి అనుగుణంగానే పనులు ప్రారంభించాం. ఈ ప్లాంట్ను ఎటువంటి భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు ప్రభావితం చేయలేవని భావిస్తున్నాను. ఇక ప్లాంట్ విషయానికొస్తే మూడో యూనిట్ 2026లో, నాలుగో యూనిట్ 2027లో పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. 2031-32 నాటికి అణు సామర్థ్యాన్ని 22,380 మెగావాట్లకు పెంచగలమని అంచనా వేస్తున్నాం. 2025లో 8.8 గిగావాట్లు, 2032లో 22 గిగావాట్లు, 2037లో 47 గిగావాట్లు, 2042లో 67 గిగావాట్లు, 2047లో 100 గిగావాట్లు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం" అని జితేంద్ర సింగ్ తెలిపారు.
భారత్ అణురంగంలో స్వావలంబన దిశగా సాగుతోంది!
మరోవైపు, అణు విద్యుత్ సంస్థ 'ఎన్పీసీఐఎల్' పరిసర ప్రాంతాల అభివృద్ధి కోసం 'సీఎస్ఆర్' నిధులను వినియోగిస్తోందని మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ తెలిపారు. సమాజ్వాదీ పార్టీ సభ్యుడు రామ్గోపాల్ యాదవ్ అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా, గత 10-11 ఏళ్లలో భారత్ అణు రంగంలో స్వావలంబన దిశగా వేగంగా ముందుకు సాగుతోందని మంత్రి చెప్పారు. 2014లో ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, దేశ అణు విద్యుత్ సామర్థ్యం 4,780 మెగావాట్లుగా ఉండగా, ప్రస్తుతం 2026 నాటికి అది 8,780 మెగావాట్లకు చేరుకుందని ఆయన వివరించారు. అయితే, అణు విద్యుత్ కేంద్రాల భద్రతపై ఆందోళనలు అవసరం లేదని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.
