దేశాన్ని బానిస మనస్తత్వం నుంచి పూర్తిగా విముక్తి చేయాలి : ప్రధాని మోదీ

అధిక వృద్ధి, తక్కువ ద్రవ్యోల్బణం- ఇదే ఇండియా మోడల్​: ప్రధాని మోదీ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 6, 2025 at 10:10 PM IST

Modi About India Model Of Growth : రానున్న పదేళ్ల దేశాన్ని బానిస మనస్తత్వం నుంచి పూర్తిగా విముక్తం చేయాలని ప్రధాని మోదీ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. దేశ ఆర్థిక వృద్ధిని "హిందూ వృద్ధి రేటు"గా అభివర్ణించి, మన నాగరికతను కించపరచడానికి ప్రయత్నించిన వారిపై ఆయన తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. శనివారం ఓ ప్రముఖ సంస్థ నిర్వహించిన లీటర్​షిప్ సమ్మిట్​లో ప్రసగించిన ఆయన, ప్రపంచం మొత్తం అనిశ్చితులతో నిండిన తరుణంలో భారత్​ ఆత్మవిశ్వాసంతో కళకళలాడుతోందని అన్నారు. ప్రపంచం మొత్తం ఆర్థిక మందగమనంలో ఉంటే, భారత్​ అధిక వృద్ధి, తక్కువ ద్రవ్యోల్బణం మోడల్​లో దూసుకుపోతోందని అన్నారు.

ఆత్మవిశ్వాసం లేకుండా ఏ దేశం కూడా ముందుకు సాగదని, అందుకే భారత్​ ప్రతి రంగంలో వలసవాద మనస్తత్వాన్ని విడిచిపెట్టి, గర్వంతో సరికొత్త విజయాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటోందని మోదీ పేర్కొన్నారు. "వలసవాద మనస్తత్వం భారత్​ తన లక్ష్యాలు సాధించకుండా ప్రధాన అడ్డంకిగా మారింది. అందుకే నేటి భారతదేశం ఈ మనస్తత్వం నుంచి విముక్తి పొందడానికి కృషి చేస్తోంది. అయితే ఈ వలసవాద మనస్తత్వం ఎంత దారుణంగా ఉందంటే, నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా మంది భారత్​ను ప్రపంచాభివృద్ధికి ఇంజిన్​గా అభివర్ణిస్తున్నా, ఈ ఘనత గురించి గర్వంగా మాట్లాడేవారు చాలా తక్కువగా ఉన్నారని" ప్రధాని అన్నారు.

హిందూ వృద్ధి రేటు ఏంటి?

మీరు ఎవరైనా ఎప్పుడైనా హిందూ వృద్ధి రేటు అని అన్నారా? భారత్​ 2 లేదా 3 శాంత వృద్ధి రేటును అందుకోవడానికి కూడా కష్టపడుతున్న సమయంలో కొందరు ఆ పదాన్ని ఉపయోగించారు. తద్వారా మొత్తం భారత సమాజాన్ని పేదరికానికి పర్యాయపదంగా మార్చారు. ఈ విధంగా భారత నెమ్మదిగా వృద్ధి చెందడానికి హిందూ నాగరికతే కారణమనే సందేశాన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా బలంగా చెప్పారు" అని మోదీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

మరో పదేళ్లలో మొత్తం మారాలి!
"భారత్​లో మానసిక బానిసత్వానికి బీజాలు వేసిన మెకాలే విధానానికి 2035 నాటికి 200 ఏళ్లు పూర్తి అవుతాయి. అంటే మనకు మరో 10 ఏళ్లు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. ఈ 10 పదేళ్లలోనే మనమందరం కలిసి మన దేశాన్ని ఈ బానిస మనస్తత్వం నుంచి విముక్తం చేయాలి" అని మోదీ అన్నారు.

శరవేగంగా భారత్ ఆర్థిక వృద్ధి
ఈ సందర్భంగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా మందగమనం నెలకొన్న వేళ భారతదేశం ఆర్థికాభివృద్ధిలో శరవేగంగా దూసుకుపోతోందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం రెండో త్రైమాసికంలో నమోదైన 8.2% వృద్ధి ప్రపంచానికి మనమే చోదక శక్తి అని నిరూపిస్తోందన్నారు.

"ఈ 21వ శతాబ్దంలో 4వ వంతు ఇప్పటికే గడిచిపోయింది. ప్రపంచం ఆర్థికంగా ఎన్నో ఎత్తుపల్లాలను చూస్తోంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా, సాంకేతికంగా ఎన్నో అవాంతరాలు ఎదుర్కొంటూ ఉంది. మరోవైపు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అనేక యుద్ధాలు సవాళ్లు విసురుతున్నాయి. ఇలా పలు రూపాల్లో ఈ ప్రపంచం తీవ్ర అనిశ్చితులను ఎదుర్కొంటోంది" అని మోదీ పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ విధంగా ప్రపంచమంతా మందగమనం గురించి మాట్లాడుతుంటే, భారత్ మాత్రం వృద్ధిలో మనం కొత్త అధ్యాయాలు లిఖిస్తోందని ఆయన అన్నారు. ప్రపంచమంతా అపనమ్మకంతో నిండిపోతున్నప్పుడు, ఇండియా నమ్మకానికి మూలస్తంభంగా నిలుస్తోందని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రపంచం చీలిపోతూ విచ్ఛిన్నమవుతుంటే భారత్ ఐక్యతకు వారధిగా నిలుస్తోందని అన్నారు.

ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం రెండో త్రైమాసికంలో భారత జీడీపీ 8.2 శాతంగా నమోదు కావడంపై ప్రధాని మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇది కేవలం నంబర్‌ మాత్రమే కాదని, మన దేశ బలమైన స్థూల ఆర్థిక వ్యవస్థకు సూచిక అని పేర్కొన్నారు. ఇది ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధిలో భారత్‌ ప్రబల చోదక శక్తి అనే సందేశాన్ని తీసుకెళ్తోందని అన్నారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ 3%, జీ7 ఆర్థిక వ్యవస్థలు 1.5% చొప్పున సగటు వృద్ధిని నమోదు చేస్తున్నాయన్నారు. ఇలాంటి సమయంలో అధిక వృద్ధి, తక్కువ ద్రవ్యోల్బణం మోడల్​లో భారత్‌ తనదైన రీతిలో దూసుకెళుతోందని మోదీ పేర్కొన్నారు. ఒకప్పుడు అధిక ద్రవ్యోల్బణం గురించి ఆందోళన చెందిన వారే, ఇప్పుడు తక్కువ ద్రవ్యోల్బణం ఉందని చెబుతున్నారని ఆయన అన్నారు. గడిచిన దశాబ్ద కాలంలో తమ ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యల కారణంగానే ఈ విజయం సాధ్యమైందని మోదీ చెప్పారు.

