2030 నాటికి ఏకంగా 35 కోట్లకుపైగా కొత్త ఉద్యోగాలు- ఆటోమొబైల్ నుంచి క్లీన్ ఎనర్జీ వరకు విస్తృత అవకాశాలు!
వివిధ రంగాల స్కిల్ కౌన్సిళ్లు, ఇండస్ట్రీ బాడీల రిపోర్ట్ ప్రకారం, దేశంలో తయారీ, సేవల రంగంలో 2030 నాటికి 35 కోట్లకుపైగా కొత్త ఉద్యోగాల సృష్టి జరగనుంది.
Published : October 23, 2026 at 9:35 PM IST
India Jobs 35 Crore By 2030 : భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ వేగంగా విస్తరిస్తున్న తరుణంలో ఉద్యోగ రంగానికి సంబంధించి ఒక సానుకూల రిపోర్ట్ వచ్చింది. దేశంలో తయారీ, సేవల రంగాలు రానున్న కొన్నేళ్లలో మునుపెన్నడూ లేని రీతిలో భారీగా విస్తరించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వివిధ రంగాల స్కిల్ కౌన్సిల్స్, ప్రముఖ పరిశ్రమ సంఘాల తాజా అంచనాల ప్రకారం, 2030 నాటికి దేశంలో ఈ రెండు రంగాలు కలిపి ఏకంగా 35 కోట్లకు పైగా కొత్త ఉద్యోగాలను సృష్టించనున్నాయి. అయితే ఈ విస్తృత అవకాశాల్ని యువత అందిపుచ్చుకోవాలంటే నైపుణ్య శిక్షణను వేగవంతం చేయడం, ప్రాక్టికల్ ఎడ్యుకేషన్కు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం, పరిశ్రమలు- విద్యా సంస్థల మధ్య సహకారాన్ని పెంచడం అవసరం అని ఇండియా డిడాక్టిక్స్ అసోసియేషన్ (IDA) పేర్కొంది. పరిశ్రమల అవసరాలు ప్రస్తుతం ఎప్పటికప్పుడు వేగంగా మారుతున్న నేపథ్యంలో, కేవలం విద్యార్హతలు సంపాదించడం మాత్రమే ఉద్యోగం సాధించడానికి సరిపోదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఉద్యోగానికి అవసరమైన నైపుణ్యాలు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, సమస్యల్ని పరిష్కరించే సామర్థ్యాన్ని కూడా విద్యార్థులు అలవర్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
"కేవలం ఉద్యోగాలను సృష్టించడం మాత్రమే అసలైన సవాలు కాదు. మన యువతకు ఆ ఉద్యోగ అవకాశాల్ని అందుకునేలా సరైన నైపుణ్యాలను అందించడమే అత్యంత ముఖ్యం. మనం కేవలం సర్టిఫికెట్ల (డిగ్రీ) కోసమే చదివే పాత విద్యా విధానం నుంచి- సామర్థ్యాలు, నైపుణ్యాలపై దృష్టి పెట్టే విద్యవైపు అడుగులు వేయాలి. ఎందుకంటే ఉద్యోగం లభించాలంటే ప్రాక్టికల్ నైపుణ్యాలు, పరిశ్రమల అవసరాలపై అవగాహన, మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా మనం మారడమే అత్యంత కీలకం."
- ఇండియా డిడాక్టిక్స్ అసోసియేషన్ (IDA) ప్రకటన
2030 నాటికి ఏ రంగంలో ఎన్ని ఉద్యోగాలు- అంచనా ఇదే!
వివిధ రంగాల స్కిల్ కౌన్సిల్స్, నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం 2030 నాటికి 35 కోట్లకుపైగా కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉండగా, రంగాల వారీగా ఎందులో ఎన్ని కొత్త ఉద్యోగాలు రానున్నాయో చూద్దాం.
- ఆటోమోటివ్ రంగం: 2030 నాటికి ఈ రంగంలో దాదాపు 20 నుంచి 25 లక్షల ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాలు రానున్నాయి. వాహన తయారీ, సాంకేతిక సేవలు, సంబంధిత కార్యకలాపాల విస్తరణతో ఈ రంగంలో ఉపాధి అవకాశాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
- లాజిస్టిక్స్ రంగం: సరుకు రవాణా, నిల్వ, సరఫరా వ్యవస్థల నిర్వహణ వంటి కార్యకలాపాలకు అదనంగా 47 లక్షల మంది శిక్షణ పొందిన ఉద్యోగుల అవసరం ఏర్పడనుంది.
- టెలికాం సెక్టార్: 5G అలానే రానున్న టెక్నాలజీల విస్తరణతో ఈ టెలికాం రంగంలో 2030 నాటికి 10 లక్షల కొత్త ఉద్యోగాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి.
- క్లీన్ ఎనర్జీ: ఈ హరిత ఇంధన రంగం 2030 కల్లా మరో 44 లక్షల కంటే ఎక్కువ ఫుల్ టైమ్ ఉద్యోగాలను అందించనుంది.
- టెక్స్టైల్స్ అండ్ అప్పారెల్: రానున్న మూడేళ్ల కాలంలో వస్త్రాలు, దుస్తుల తయారీ పరిశ్రమలో దాదాపు 2 కోట్ల కొత్త ఉద్యోగాలు రానున్నాయి.
నైపుణ్యాలు కలిగిన సిబ్బందిని తయారుచేయడం ముఖ్యం
ఉద్యోగాల సంఖ్య పెరగడం ఒకటైతే, వాటికి సరిపోయే నైపుణ్యాలు కలిగిన సిబ్బందిని సిద్ధం చేయడం మరో ముఖ్యమైన సవాలు అని ఐడీఏ పేర్కొంది. ఈ క్రమంలోనే ఉపాధి సవాలును అవకాశంగా మార్చుకోవడానికి, విద్యా వ్యవస్థను పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా మార్చడంపై దృష్టి సారించాలని స్పష్టం చేసింది. ఫర్నీచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్ స్కిల్ కౌన్సిల్ సీఈఓ రాహుల్ మెహతా మాట్లాడుతూ, 'ఏఐ, ఇతర సాంకేతికతలు డిజైన్, ఉత్పత్తి విధానాలను మారుస్తాయి. కానీ వస్తువుల్ని తయారు చేయడం, అమర్చడం, వాస్తవ సమస్యలను పరిష్కరించడం వంటి పనులకు నైపుణ్యం ఉన్న మానవ వనరుల అవసరం ఉంటుంది' అని పేర్కొన్నారు. ఇక భవిష్యత్తులో ప్రాక్టికల్ నైపుణ్యాలతో పాటు డిజిటల్ పరిజ్ఞానం ఉన్న నిపుణులకు గొప్ప ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయని వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ప్లంబింగ్ స్కిల్ కౌన్సిల్ (WMPSC) సీఈఓ వరుణ్ టాండన్ చెప్పారు.
ఈ క్రమంలోనే విద్య, నైపుణ్యాభివృద్ధి రంగాల్లో ఈ మార్పులపై చర్చించేందుకు ఆసియాలోనే అతిపెద్ద ఎగ్జిబిషన్ అయిన DIDAC Skills, DIDAC India 2026 సదస్సులను నవంబర్ 25 నుంచి 27 వరకు బెంగళూరులో నిర్వహించనున్నారు. విద్యావేత్తలు, పరిశ్రమ సంఘాల అధినేతలు, నైపుణ్యాభివృద్ధి మండలి ప్రతినిధులు ఒకే వేదికపైకి వచ్చి భవిష్యత్ ఉద్యోగాలకు అవసరమైన విద్యా విధానాలపై చర్చించనున్నారు.
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