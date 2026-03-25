ఆసియా, ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో శాంతికి భారత్ కీలకం : అమెరికా
భారత్తో సంబంధాలపై అమెరికా కీలక వ్యాఖ్యలు- భారత్తో కలిసి పనిచేసేందుకు కట్టుబడి ఉన్నామని వెల్లడి
Published : March 25, 2026 at 11:05 AM IST
India Us Relations : ఆసియాలో అధికార సమతుల్యతను కాపాడటంతో పాటు, ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో శాంతిని నెలకోల్పడంలో భారత్ పాత్ర అత్యంత కీలకమని అమెరికా అభిప్రాయపడింది. భౌగోళిక రాజకీయాల్లో వస్తున్న పెను మార్పుల నేపథ్యంలో భారత్-అమెరికా రక్షణ సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొంది. దిల్లీలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో అమెరికా రక్షణ శాఖ విధాన ఉప కార్యదర్శి సెక్రటరీ ఎల్బ్రిడ్జ్ కోల్బీ పాల్గొని ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
కొన్ని విషయాలపై విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ ఉమ్మడి ప్రయోజనాల కోసం భారత్తో కలిసి పనిచేయడానికి అమెరికా కట్టుబడి ఉందని కోల్బీ స్పష్టం చేశారు. భారత్-అమెరికా వ్యూహాత్మక సంబంధాలను బలోపేతం చేయడానికి ఆయన నాలుగు అంశాల అజెండాను ప్రతిపాదించారు. ఇండో-పసిఫిక్పై ఏ ఒక్క శక్తి ఆధిపత్యం చెలాయించకూడదని పరోక్షంగా చైనాకు చురకలంటించారు.
"ఇండో-పసిఫిక్ అంతర్జాతీయ రాజకీయాలు, ఆర్థిక వ్యవస్థ, భద్రతకు కేంద్ర వేదికగా భారత్ మారింది. ఆ ప్రాంతంలోని పరిణామాలు భారత, అమెరికా ప్రయోజనాలు, దీర్ఘకాలిక శ్రేయస్సును నిర్ణయాత్మకంగా ప్రభావితం చేస్తాయి. కొన్ని విషయాలపై విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ, ఉమ్మడి ప్రయోజనాల కోసం భారత్తో కలిసి పనిచేయడానికి అమెరికా కట్టుబడి ఉంది. భారత్ను ఒక ఖండాంతర స్థాయి గణతంత్ర రాజ్యంగా, గర్వించదగిన వ్యూహాత్మక సంప్రదాయం కలిగిన దేశంగా, ఇండో-పసిఫిక్ భవిష్యత్తును, విస్తృతంగా అంతర్జాతీయ పరిణామాలను లోతుగా ప్రభావితం చేసే నిర్ణయాలు తీసుకునే దేశంగా యూఎస్ ప్రగాఢమైన గౌరవంతో చూస్తుంది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద గణతంత్ర రాజ్యం భారత్. అంతేకాకుండా భారత్ శక్తివంతమైన, సమర్థవంతమైన సైనిక దళాలను కలిగి ఉంది. ఇండో-పసిఫిక్లో శాంతి, ఆసియాలో అధికార సమతుల్యతను కాపాడడానికి భారత్ కీలకం. "
-- ఎల్బ్రిడ్జ్ కోల్బీ, అమెరికా రక్షణ శాఖ విధాన ఉప కార్యదర్శి సెక్రటరీ
#WATCH | At a Special Session in Delhi, United States Under Secretary of War for Policy, Elbridge Colby says, " eam dr s jaishankar affirmed the enduring appeal of nationalism and assessed that a nationalistic foreign policy outlook is likely to approach the world with more… pic.twitter.com/6sQRRaTWki— ANI (@ANI) March 24, 2026
వార్ వేళ భారత్లో అమెరికా అధికారి పర్యటన
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు పెరగడం, ఇండో-పసిఫిక్లో చైనా తన సైనిక బలాన్ని పెంచుకోవడంపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో అమెరికా రక్షణ శాఖ విధాన ఉప కార్యదర్శి ఎల్బ్రిడ్జ్ కోల్బీ భారత పర్యటనకు రావడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఎల్బ్రిడ్జ్ కోల్బీ భారత రక్షణశాఖ సెక్రటరీ రాజేశ్ కుమార్ సింగ్తో కలిసి డిఫెన్స్ పాలసీ గ్రూప్ సమావేశానికి సహ-అధ్యక్షత వహించారు. ఈ క్రమంలో భారత్ గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'ఇరు దేశాల బంధం శాశ్వతమైనది'
భారత్, అమెరికా మధ్య బంధం చాలా లోతైనదని, అలాగే శాశ్వతమైనదని ఎల్బ్రిడ్జ్ కోల్బీ కొనియాడారు. వ్యూహాత్మక విషయాలపై సహకారంలో ఇరు దేశాల మధ్య భేదాభిప్రాయాలు ఉండొచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు. "ఏ శక్తి కూడా ఆధిపత్యం చెలాయించలేని ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతం వల్ల ఇరు దేశాలకూ ప్రయోజనమే. స్వేచ్ఛా వాణిజ్యం, జాతీయ స్వయం ప్రతిపత్తి వల్ల అమెరికా, యూఎస్ ప్రయోజనం పొందుతాయి. ఇవే రెండు దేశాల శాశ్వత వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యానికి పునాది. అమెరికా, భారత్ మధ్య రక్షణ సహకారం క్రమంగా విస్తరించాలి. ఇరుపక్షాల మధ్య రక్షణ సంబంధాలు ఇంతకు ముందెన్నడూ లేనంత బలంగా ఉన్నాయి. ఇరు దేశాల మధ్య రక్షణ పారిశ్రామిక, సాంకేతిక సహకారం ఊపందుకుంటోంది. ఏదేమైనా భారత్ తన సార్వభౌమత్వాన్ని కాపాడుకోవడానికి, అనుకూలమైన ప్రాంతీయ శక్తి సమతుల్యతకు దోహదపడటానికి అవసరమైన సామర్థ్యాలను కలిగి ఉంది." అని ఎల్బ్రిడ్జ్ కోల్బీ స్పష్టం చేశారు.
#WATCH | At a Special Session in Delhi, United States Under Secretary of War for Policy, Elbridge Colby says, " at the same time, we (india-us) approach our partnership with realism, clarity, and a fair dose of humility. our assessment of the indo-american partnership has its… pic.twitter.com/4Jcnkzfdp7— ANI (@ANI) March 24, 2026
'భారత్కు సాయం చేసేందుకు కట్టుబడి ఉన్నాం'
పటిష్టమైన లాజిస్టిక్స్, సముద్ర డొమైన్ అవెర్నెస్, జలాంతర్గామి వ్యతిరేక యుద్ధం, అధునాతన సాంకేతికత వంటి రంగాలలో ఇండియాకు సాయం చేయడానికి, భారత్తో కలిసి పనిచేయడానికి అమెరికా కట్టుబడి ఉందని కోల్బీ అన్నారు. భారత్కు అమెరికా రక్షణ సంబంధ వస్తువుల విక్రయాలను విస్తరించాలని చూసినప్పటికీ. స్వదేశీ రక్షణ పరిశ్రమను విస్తరించాలనే న్యూదిల్లీ ఆశయాన్ని కూడా గుర్తిస్తోందని తెలిపారు. "అమెరికా, భారత్ ప్రతి విషయంలోనూ ఏకీభవించవు. ఇరుదేశాలు ఎల్లప్పుడూ భాగస్వాములుగా లేదా స్నేహపూర్వకంగా కూడా లేవు. రెండు దేశాల చరిత్రలు, వ్యూహాత్మక సంస్కృతులు భిన్నమైనవి. అందుకే కొన్ని విషయాల్లో పరస్పరం విభేదించుకుంటాయి." అని కోల్బీ అభిప్రాయపడ్డారు.
#WATCH | At a Special Session in Delhi, United States Under Secretary of War for Policy, Elbridge Colby says, " ...because we are focused on results and reality, we are concentrated on capabilities that matter in the indo-pacific strategic environment. our goals should be… pic.twitter.com/ticmogHC2z— ANI (@ANI) March 24, 2026