'మన డేటాకు ఎలాంటి రక్షణ ఉందో తెలియనివ్వడంలేదు'- రాహుల్ గాంధీ కీలక వ్యాఖ్యలు

భారతదేశపు డేటా దేశ ప్రజలకే చెందుతుందని స్పష్టం చేసిన కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ- ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఏఐ వినియోగం కంపెనీలను బలోపేతం, ఉద్యోగాల సృష్టికి ఉపకరిస్తుందని వ్యాఖ్య​

Congress leader Rahul Gandhi
Published : April 6, 2026 at 11:59 AM IST

Rahul Slams Govt On Data Sovereignty : భారతదేశపు డేటా సార్వభౌమాధికారంపై కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. గ్లోబల్ టెక్ రేసులో భారత్ ముందంజలో ఉండాలి కానీ మన డేటాకు ఎలాంటి రక్షణ ఉందో తెలియకుండా దేశాన్ని చీకటిలో ఉంచుతున్నారని ఆయన విమర్శించారు. భారతదేశపు డేటా దేశ ప్రజలకే చెందుతుందని రాహుల్‌ స్పష్టం చేశారు. ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఏఐ వినియోగం కంపెనీలను బలోపేతం చేయడానికి, ఉద్యోగాలను సృష్టించడానికి ఉపకరిస్తుందని​ అన్నారు. అందుకే అమెరికాతో జరిగిన ఇటీవలి వాణిజ్య ఒప్పందంపై మూడు ప్రశ్నలు అడిగినట్లు చెప్పారు.

అమెరికాతో వాణిజ్య అడ్డంకులను తగ్గించడం అంటే మన డేటా విషయంలో అర్థం ఏంటని రాహుల్ గాంధీ ప్రశ్నించారు. మన ఆరోగ్య డేటా, ఆర్థిక డేటా, ప్రభుత్వ డేటా బేస్‌లు భారత్‌లోనే ఉంటాయా అని అడిగారు. విదేశీ కంపెనీలు డేటాను ఇక్కడే నిల్వ చేయాలని, మన సొంత AIని నిర్మించడానికి దానిని ఉపయోగించాలని భారత్ ఆదేశించగలదా అని రాహుల్ గాంధీ ప్రశ్నించారు. ప్రభుత్వం దేని గురించి చర్చలు జరుపుతోందో దేశానికి చెప్పడానికి నిరాకరిస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు. మెరుగైన భవిష్యత్తును నిర్మించుకోవడానికి మన డేటాను మనమే సొంతంగా నిర్వహించడం, ఉపయోగించుకోవడం మన హక్కని ఆయన అన్నారు. రాహుల్​ తన వాట్సాప్ ఛానెల్‌లో ఒక పోస్ట్‌లో ఇలా అన్నారు.

డేటా నిల్వపై విధాన మార్పులు ఉంటాయా?
ఏప్రిల్ 1న లోక్‌సభలో ఎలక్ట్రానిక్స్, ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖకు రాహుల్ గాంధీ అడిగిన ప్రశ్నల్లో కూడా ఇదే అంశాలను ప్రస్తావించారు. అమెరికా- భారత్ సంయుక్త ప్రకటనలో డిజిటల్ ట్రేడ్ అడ్డంకులు తగ్గించాలనే నిర్ణయాన్ని, దేశ డేటా లోకలైజేషన్ నిబంధనలతో ఎలా సమన్వయం చేస్తారో వివరించాలని కోరారు. కీలక డేటా నిల్వపై ఎలాంటి విధాన మార్పులు ఉంటాయా? విదేశీ కంపెనీలకు సున్నితమైన డిజిటల్ మౌలిక వసతులపై యాక్సెస్ ఉంటుందా? భవిష్యత్తులో AI నియంత్రణపై ప్రభావం పడుతుందా? వంటి ప్రశ్నలు కూడా ఆయన లేవనెత్తారు. అలాగే, ఆర్థిక వ్యవస్థలు, డిజిటల్ ఐడెంటిటీ, ఆరోగ్య డేటాబేసులు, టెలికాం నెట్‌వర్క్‌లు, AI డేటాసెట్‌లపై ఒప్పందాల ప్రభావం ఎంతవరకు ఉంటుందో వివరించాలని కోరారు. దేశీయ డేటాను ఉపయోగించి స్వదేశీ AI అభివృద్ధి, దేశీయ విలువ సృష్టి, వ్యూహాత్మక డిజిటల్ స్వయం ప్రతిపత్తి దెబ్బతినకుండా ఎలాంటి భద్రతా చర్యలు తీసుకుంటున్నారో కూడా అడిగారు.

భారత్‌లో బలమైన ఐటీ రంగం ఉంది!
అనంతరం, కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఎలక్ట్రానిక్స్, ఐటీ శాఖ సహాయ మంత్రి జితిన్ ప్రసాద స్పందించారు. భారత్‌లో బలమైన ఐటీ రంగం ఉందని ఆయన తెలిపారు. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ రంగంలో 280 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా ఆదాయాలు, 225 బిలియన్ డాలర్లుగా పైగా ఎగుమతులు ఉన్నాయని చెప్పారు. అంతేకాదు, ఈ రంగంలో 60 లక్షల మందికి పైగా ఉపాధి లభిస్తోందని పేర్కొన్నారు. అందువల్ల డిజిటల్ ట్రేడ్ భారత్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని చెప్పారు. ప్రపంచ దేశాలతో భాగస్వామ్యాన్ని విస్తరించేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని తెలిపారు.

యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్, యూరోపియన్ యూనియన్‌లతో కుదిరిన స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాల్లో డిజిటల్ ట్రేడ్ కీలక భాగమని వివరించారు. అయితే, ఈ ఒప్పందాల ద్వారా భారత్ తన ప్రయోజనాలను కాపాడుకుంటూనే మార్కెట్ అవకాశాలను విస్తరించుకుందని తెలిపారు. ప్రస్తుతం చర్చలో ఉన్న భారత్- అమెరికా ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందం డిజిటల్ ట్రేడ్ రంగంలో మరింత సహకారం పెంచడమే లక్ష్యమని చెప్పారు. సాంకేతికతలను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో భారత్ తన నియంత్రణ హక్కులను పూర్తిగా కాపాడుకుందని, అంతర్జాతీయ సహకారం, సాంకేతిక అభివృద్ధి మధ్య సమతౌల్యం పాటిస్తున్నామని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. ఈ ఒప్పందాలు ఏ విధంగానూ దేశ డేటాపై భారత్ నియంత్రణను తగ్గించవని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.

కేరళలో ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు సమయం ఆసన్నమైంది : అమిత్​ షా

తప్పుడు ఆరోపణలు చేసిన వారికి యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష- వారిపై నా భార్య ఫిర్యాదు: అసోం సీఎం

