1,365కు చేరిన నేపాల్ మృతుల సంఖ్య- పొరుగు దేశానికి అండగా భారత్
నేపాల్లో సహాయక చర్యల్లో పాల్గొన్న ఇండియా జాయింట్ టెక్నికల్ టీమ్- అంతకంతకూ పెరుగుతోన్న నేపాల్ వరద మృతుల సంఖ్య- ఇప్పటికే 1,365 మృతదేహాలు వెలికితీత
Published : September 9, 2026 at 1:31 PM IST
MEA On Nepal Floods : అకస్మిత వరదలతో అతలాకుతలమైన నేపాల్లో సహాయక చర్యలపై భారత విదేశాంగ శాఖ కీలక ప్రకటన చేసింది. వరద ప్రభావిత ప్రాంతమైన చిలిమేలో ఉన్న సొరంగంలో నీటిని తోడివేయడం, బురదను తొలగించడం వంటి కార్యకలాపాలను భారత సంయుక్త సాంకేతిక బృందం (ఇండియా జాయింట్ టెక్నికల్ టీమ్) కొనసాగిస్తోందని తెలిపింది. సాంకేతిక సిబ్బంది వినూత్న పద్ధతులను ఉపయోగించినప్పటికీ సొరంగం వాలు, ఇరుకైన ప్రవేశం గణనీయమైన కార్యాచరణ సవాళ్లను కలిగిస్తున్నాయని వెల్లడించింది. అదే సమయంలో క్లియరెన్స్ పనుల కోసం భారీ యంత్రాలను ప్రవేశపెట్టడానికి వీలుగా నిర్మిస్తున్న తాత్కాలిక మార్గం పనులు స్థిరంగా పురోగమిస్తున్నాయని, ఇది రాబోయే రెండు మూడు రోజుల్లో పూర్తవుతుందని పేర్కొంది. ఈ మేరకు విలేకరుల సమావేశంలో ఎంఈఏ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ స్పష్టం చేశారు.
'ఇప్పటి వరకు 95 టన్నుల సామగ్రిని అందించాం'
ఇదిలా ఉండగా, కాఠ్మాండూలో భారత ఫోరెన్సిక్ బృందం నిర్వహిస్తున్న కార్యకలాపాలు గణనీయమైన పురోగతిని సాధిస్తున్నాయని రణధీర్ జైస్వాల్ వెల్లడించారు. ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు ప్రస్తుతం 1,400కు పైగా డీఎన్ఏ నమూనాలను విశ్లేషిస్తున్నారని చెప్పారు. ఇప్పటివరకు 378 డీఎన్ఏ నమూనాలను విజయవంతంగా గుర్తించారని పేర్కొన్నారు. ప్రకృతి విపత్తుతో అతలాకుతలమైన నేపాల్కు అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు. భారత్ ఏడు విమానాలలో 95 టన్నుల అత్యవసర సహాయక సామగ్రిని నేపాల్కు పంపిందని గుర్తు చేశారు. నేపాల్లో ఆకస్మిక వరదలు సంభవించినప్పుడు ఒక సన్నిహిత పొరుగు దేశంగా భారత్ తక్షణమే స్పందించిందని అన్నారు. అలాగే దీర్ఘకాలిక సహాయక, రక్షణ, పునర్నిర్మాణ ప్రయత్నాలకు మద్దతు ఇవ్వడం కొనసాగిస్తుందని తెలిపారు.
"ఈ విపత్తు సమయంలో నేపాల్కు సహాయం చేయడానికి మా వంతు కృషి చేస్తున్నాం. ఆకస్మిత వరదలతో ఇబ్బందులు పడ్డ నేపాల్కు భారత్ 7 విమానాల్లో 95 టన్నుల సహాయక సామగ్రిని పంపింది. త్వరలో మరికొంత సామగ్రిని అక్కడికి పంపనుంది. భారత ఫోరెన్సిక్, టన్నెల్ రెస్క్యూ బృందాలు క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేస్తున్నాయి. అవి సహాయక, పునరావాస కార్యక్రమాల్లో నేపాల్కు చేయూతనిస్తున్నాయి. ఆకస్మిక వరదల్లో గల్లంతైన 275 మంది భారతీయులలో ఇప్పటివరకు 169 మందిని విజయవంతంగా రక్షించారు."
--రణధీర్ జైస్వాల్, ఎంఈఏ ప్రతినిధి
అంతకంతకూ పెరుగుతోన్న మృతుల సంఖ్య
మరోవైపు, ఆకస్మిక వరదల కారణంగా నేపాల్లో మరణించినవారి సంఖ్య అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. వినాశకరమైన వరదల కారణంగా చనిపోయిన వారి సంఖ్య బుధవారం నాటికి 1,365కు చేరిందని అధికారులు తెలిపారు. గల్లంతైన 589 మంది విదేశీయులు సహా 5,326 మంది కోసం సహాయక బృందాలు గాలిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటివరకు గుర్తించిన 102 మృతదేహాలను కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించామని వెల్లడించారు. ఇంకా గుర్తుతెలియని 1,147 మృతదేహాలను భద్రపర్చామని చెప్పారు.