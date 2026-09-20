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తేజస్‌లో ప్రయాణించిన భారత్- జపాన్ ఎయిర్‌ఫోర్స్ చీఫ్‌లు- ఆకట్టుకున్న ఇరుదేశాల సైనిక విన్యాసాలు

జోధ్‌పుర్‌లో భారత్- జపాన్ సైనిక విన్యాసాలు- ఈ విన్యాసాలలో భారత్ తరఫున పాల్గొన్న తేజస్, సుకోయ్-30ఎంకేఐ, రఫేల్- జపాన్ నుంచి పాల్గొన్న ఎఫ్‌-2ఏ ఫైటర్‌ జెట్‌

India Japan Military Exercise 2026
తేజస్‌లో ప్రయాణించిన భారత్- జపాన్ వైమానిక దళ చీఫ్‌లు (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 20, 2026 at 4:17 PM IST

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India Japan Military Exercise 2026 : భారత్‌- జపాన్‌ ద్వైపాక్షిక వాయుసేన సంయుక్త విన్యాసాలు అందర్నీ ఆకట్టుకున్నాయి. 'వీర్‌ గార్డియన్‌-2026'లో భాగంగా జోధ్‌పుర్‌ ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ స్టేషన్‌ నుంచి ఈ సంయుక్త విన్యాసాలు నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో భారత్‌కు చెందిన తేలికపాటి యుద్ధవిమానం తేజస్‌లో జపాన్‌ ఎయిర్‌ సెల్ఫ్‌ డిఫెన్స్‌ ఫోర్స్‌ అధిపతి జనరల్‌ టకెహిరో మొరిటా, భారత వైమానిక దళం చీఫ్ ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ అమర్ ప్రీత్ సింగ్ కలిసి ప్రయాణించారు. ఈ ప్రయాణం అనంతరం భారత్, జపాన్‌ల వైమానిక దళ చీఫ్‌లు సంయుక్త ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలను ప్రస్తావించారు. కాగా, ఈ విన్యాసాలdలో ఐఏఎఫ్ తరఫున స్వదేశీ తేలికపాటి యుద్ధ విమానం తేజస్, సుకోయ్-30ఎంకేఐ, రఫేల్ వంటి అత్యాధునిక యుద్ధ విమానాలు పాల్గొనగా, జేఏఎస్‌డీఎఫ్ నుంచి ఎఫ్‌-2ఏ ఫైటర్‌ జెట్‌ పాల్గొంది.

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