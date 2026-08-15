ఇండియా అన్స్టాపబుల్ : భారత్కు ప్రపంచ దేశాలు ఇండిపెండెన్స్ డే విషెష్
80వ పంద్రాగస్టు వేడుకలను జరుపుకున్న భారత్- ఈ సందర్భంగా దేశానికి స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రపంచ దేశాల ఎంబసీలు- భారత్తో తమకున్న బంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్న దేశాలు
Published : August 15, 2026 at 10:59 AM IST
Global embassies wishes to India : భారతావని 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా దిల్లీలోని అంతర్జాతీయ దౌత్య కార్యాలయాలు, రాయబారులు, భాగస్వామ్య దేశాలు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేశాయి. భారతదేశ ప్రజాస్వామ్య ప్రస్థానాన్ని, నాగరిక వారసత్వాన్ని, బలమైన ద్వైపాక్షిక భాగస్వామ్యాలను గుర్తు చేసుకున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఇండియాలోని అమెరికన్ ఎంబసీ, ఇజ్రాయెల్ రాయబార కార్యాలయం భారత్తో తమకున్న బంధాన్ని స్మరించుకున్నాయి.
వేడుకల కోసం సూర్యుడు ప్రకాశించాడు : షాంఘైలోని ఇండియన్ కాన్సులేట్
ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల్లోనూ చైనాలోని షాంఘై నగరంలో ప్రవాస భారతీయులు దేశ 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలను జరుపుకుంటున్న వీడియోను షాంఘైలోని ఇండియన్ కాన్సులేట్ జనరల్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది. అక్కడ పండగ వాతావరణం నెలకొందని పేర్కొంది. "భారత్ 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల కోసం తుపానుతో అతలాకుతలమైన షాంఘైలో ఎట్టకేలకు సూర్యుడు ప్రకాశించాడు. భారత కాన్సులేట్ జనరల్ ప్రతీక్ మాథుర్ ఈ పంద్రాగస్టు వేడుకలకు నేతృత్వం వహించారు. ఈ వేడుకలకు ఉత్సాహభరితమైన ప్రవాస భారతీయులు, స్థానికులు, కాన్సులేట్ సిబ్బంది హాజరయ్యారు" అని ఇండియన్ కాన్సులేట్ జనరల్ వెల్లడించింది.
As India celebrates #80 years of glorious independence, the sun ☀️ finally shone in typhoon-hit #Shanghai to our unprecedented celebrations ⚡️ #JaiHind #Harghartiranga #VandeMataram— India In Shanghai (@IndiaInShanghai) August 15, 2026
Consul General of India Shri Pratik Mathur led the celebrations which were attended by over 400… pic.twitter.com/foTBKt8nWZ
రాబోయే ఏళ్లలో ఇరు దేశాల బంధం మరింత బలోపేతం : అమెరికా
ఇండియాలోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయం భారత్కు 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపింది. ఈ క్రమంలో ఇరుదేశాల మధ్య ఉన్న దౌత్య సంబంధాలను ప్రస్తావించింది. "ఈ ప్రత్యేకమైన రోజును జరుపుకుంటున్న భారత్కు శుభాకాంక్షలు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం, ప్రపంచంలోనే పురాతన ప్రజాస్వామ్య దేశం మధ్య ఉన్న చారిత్రక సంబంధం ముఖ్యమైనది. అత్యంత ప్రభావవంతమైనది కూడా. రానున్న సంవత్సరాల్లో యూఎస్-ఇండియా భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడానికి మేము ఎదురుచూస్తున్నాం. ఇండియాకు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు" అని భారత్లో అమెరికా రాయబార కార్యాలయం పేర్కొంది.
అలాగే అట్లాంటాలోని భారత కాన్సులేట్ జనరల్ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకుంది. "భారత 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవానికి ముందు రోజున 'హర్ ఘర్ తిరంగా' స్ఫూర్తిని చాటుతూ మా కాన్సులేట్, ఇండియా హౌస్పై భారత త్రివర్ణ పతాకం దీపాల కాంతుల్లో వెలుగుతుండటం చూసి గర్వపడుతున్నాం. ఇది భారత స్వాతంత్ర్య సమరయోధులకు నివాళి" అని అట్లాంటాలోని భారత కాన్సులేట్ పోస్ట్ చేసింది.
We extend our best wishes to our friends across India as you celebrate this special day. The historic relationship between the world’s largest democracy and the world’s oldest democracy is consequential and far-reaching. We look forward to strengthening the U.S.-India partnership… pic.twitter.com/2WWWdRoChk— U.S. Embassy India (@USAndIndia) August 15, 2026
భారత్కు బంగ్లా విషెస్
పొరుగు దేశమైన బంగ్లాదేశ్ భారత్కు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసింది. దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం జరిగిన చారిత్రక పోరాటాన్ని గుర్తు చేసుకుంది. "భారత్ 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా ఆ దేశ ప్రజలకు బంగ్లాదేశ్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తోంది. సుదీర్ఘ స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో తమ ప్రాణాలను అర్పించిన భారత వీరులకు ఈ సందర్భంగా స్మరించుకుంటున్నాం" అని బంగ్లా హైకమిషన్ స్పష్టం చేసింది.
#Bangladesh🇧🇩 greets all 🇮🇳men-women-children in #India as they celebrate eightieth #IndependenceDay.— Bangladesh High Commission, New Delhi (@bdhc_delhi) August 15, 2026
We solemnly remember the brave souls who laid their lives in the long Freedom Movement.#Freedom #People #Youth #Tiranga pic.twitter.com/RiSmzaU4A9
భారత ప్రజాస్వామ్యం అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకం : ఇజ్రాయెల్
ఇండిపెండెన్స్ డే సందర్భంగా భారత్పై ఇజ్రాయెల్ రాయబార కార్యాలయం ప్రశంసలు కురిపించింది. భారతదేశపు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను కొనియాడింది. "ఇజ్రాయెల్ ప్రజల తరపున భారత పౌరులకు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు! భారతదేశ స్వాతంత్ర్య పోరాటం, ప్రజాస్వామ్యం, బహుళత్వ ప్రస్థానం అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకం. భారత్-ఇజ్రాయెల్ మధ్య భాగస్వామ్యం పెరుగుతోంది. ఇది ఇరుదేశాల మధ్య ఉన్న గాఢమైన స్నేహాన్ని, ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం ఉన్న ఉమ్మడి నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది" అని ఇజ్రాయెల్ ఎంబసీ తెలిపింది.
On behalf of the people of Israel, warmest greetings to the people of India on Independence Day! 🇮🇳— Israel in India (@IsraelinIndia) August 15, 2026
India’s journey of independence, democracy and pluralism inspires us all. May India continue to prosper.
Our growing India-Israel partnership reflects our deep friendship and… pic.twitter.com/oTVWY6FPw0
భారత్, ఇరాన్ మధ్య సంబంధాలు పెరుగుతున్నాయ్ : ఇరాన్
అమెరికాతో భీకర పోరు కొనసాగిస్తున్న ఇరాన్ సైతం భారత్కు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలను చెప్పింది. ఈ క్రమంలో ఇరు దేశాలను కలుపుతున్న గాఢమైన చారిత్రక, నాగరిక సంబంధాలను ప్రస్తావించింది. "భారత ప్రభుత్వానికి, ప్రజలకు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఇరాన్, భారత్ మధ్య సుదీర్ఘ, చారిత్రక సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఇరాన్, ఇండియా మధ్య సంబంధాలు, సహకారం అన్ని రంగాలలోనూ విస్తరిస్తూనే ఉంటాయి. ఇరు దేశాలు మరింత గొప్ప శాంతి, పురోగతి, శ్రేయస్సు, అభివృద్ధిని సాధిస్తామని ఆశిస్తున్నాం" అని భారత్లోని ఇరాన్ ఎంబసీ ఎక్స్లో పోస్ట్ పెట్టింది.
The Embassy of the Islamic Republic of #Iran in #India warmly extends its sincere congratulations and best wishes to the Government and the friendly people of India on the occasion of the 80th Anniversary of the Independence of the Republic of India.— Iran in India (@Iran_in_India) August 14, 2026
The longstanding and historic… pic.twitter.com/P8GouGplLL
ఇండియాలోని సింగపూర్ హైకమిషనర్ సైమన్ వాంగ్ భారత ప్రజలకు ఇండిపెండెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. సింగపూర్, భారతదేశం మధ్య బలమైన స్నేహం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ బంధం రోజురోజుకూ బలపడుతోందని చెప్పారు. మరోవైపు, ఫ్రాన్స్ రాయబార కార్యాలయం సైతం భారత్కు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు చెప్పింది.
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