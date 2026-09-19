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కార్బన్ ఉద్గారాలు భారత్‌ కంటే అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లోనే 6 రెట్లు ఎక్కువ: ప్రధాని మోదీ

ఎన్‌జీటీ గ్లోబల్‌ గ్రీన్‌ మీట్‌ సదస్సులో పాల్గొన్న ప్రధాని మోదీ- అభివృద్ధి, స్థిరత్వం రెండూ సమాంతరంగా సాగాలని వ్యాఖ్య- భారత్‌ స్థిరమైన అభివృద్ధి సాధిస్తోందని వెల్లడి

PM Modi
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ (DD)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 19, 2026 at 12:07 PM IST

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PM Modi NGT Conference : నేటి ఆధునిక వాతావరణ సవాళ్లకు పరిష్కారాలు అందించే దిశగా భారత్​ కృషి చేస్తోందని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. ప్రకృతి, పర్యావరణానికి సంబంధించిన అంశాలపై శతాబ్దాలుగా భారత్​ ప్రపంచానికి మార్గనిర్దేశం చేసిందని ఆయన గుర్తు చేశారు. అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో తలసరి కార్బన్ ఉద్గారాలు భారత్‌ కంటే 6 రెట్లు ఎక్కువని పేర్కొన్నారు. శనివారం దిల్లీలో జరిగిన ఎన్​జీటీ గ్లోబల్ గ్రీన్ మీట్​లో మాట్లాడుతూ ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'ది ఫ్యూచర్​ ఆఫ్​ ఎన్విరాన్​మెంట్ అండ్ క్లైమేట్ డైనమిక్స్​' అంతర్జాతీయ సదస్సు సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ ఎన్​జీటీ మొబైల్ యాప్​ను ఈరోజు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, "కర్బన ఉద్గారాల విషయంలో అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలను తరచుగా అన్యాయంగా నిందిస్తున్నారు. భారతదేశ తలసరి కర్బన ఉద్గారాలు ప్రపంచ సగటులో సగం కంటే తక్కువగా ఉన్నాయి" అని అన్నారు.

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NGT CONFERENCE
PM MODI SPEECH IN NGT CONFERENCE
PM MODI NGT CONFERENCE

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