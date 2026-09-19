కార్బన్ ఉద్గారాలు భారత్ కంటే అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లోనే 6 రెట్లు ఎక్కువ: ప్రధాని మోదీ
ఎన్జీటీ గ్లోబల్ గ్రీన్ మీట్ సదస్సులో పాల్గొన్న ప్రధాని మోదీ- అభివృద్ధి, స్థిరత్వం రెండూ సమాంతరంగా సాగాలని వ్యాఖ్య- భారత్ స్థిరమైన అభివృద్ధి సాధిస్తోందని వెల్లడి
Published : September 19, 2026 at 12:07 PM IST
PM Modi NGT Conference : నేటి ఆధునిక వాతావరణ సవాళ్లకు పరిష్కారాలు అందించే దిశగా భారత్ కృషి చేస్తోందని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. ప్రకృతి, పర్యావరణానికి సంబంధించిన అంశాలపై శతాబ్దాలుగా భారత్ ప్రపంచానికి మార్గనిర్దేశం చేసిందని ఆయన గుర్తు చేశారు. అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో తలసరి కార్బన్ ఉద్గారాలు భారత్ కంటే 6 రెట్లు ఎక్కువని పేర్కొన్నారు. శనివారం దిల్లీలో జరిగిన ఎన్జీటీ గ్లోబల్ గ్రీన్ మీట్లో మాట్లాడుతూ ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'ది ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ క్లైమేట్ డైనమిక్స్' అంతర్జాతీయ సదస్సు సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ ఎన్జీటీ మొబైల్ యాప్ను ఈరోజు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, "కర్బన ఉద్గారాల విషయంలో అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలను తరచుగా అన్యాయంగా నిందిస్తున్నారు. భారతదేశ తలసరి కర్బన ఉద్గారాలు ప్రపంచ సగటులో సగం కంటే తక్కువగా ఉన్నాయి" అని అన్నారు.
#WATCH | Delhi: At the International Conference on “The Future of Environment and Climate Dynamics”, Prime Minister Narendra Modi says, “We are all aware that the responsibility for carbon emissions has often been unfairly attributed to developing countries. Many of my colleagues… pic.twitter.com/YxdWYAMshZ— ANI (@ANI) September 19, 2026