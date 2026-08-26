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భారత్ 'ధర్మశాల' కాదు- చొరబాట్లను ఉపేక్షించబోం: అమిత్ షా

దిల్లీలో జరిగిన 'జాతీయ భద్రతా వ్యూహ సదస్సు'లో పాల్గొన్న కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా- దేశాన్ని త్వరలోనే సంపూర్ణ చొరబాట్ల రహిత దేశంగా మారుస్తామని వెల్లడి

National Security Strategy Conference 2026
'జాతీయ భద్రతా వ్యూహ సదస్సు'లో పాల్గొన్న కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా (Ministry Of Home Affairs)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 26, 2026 at 7:33 AM IST

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National Security Strategy Conference 2026 : దేశంలో నివసించే హక్కు కేవలం భారత పౌరులకే ఉంటుందని, ఇదేమీ 'ధర్మశాల' కాదని కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా స్పష్టం చేశారు. దిల్లీలో ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో ఆధ్వర్యంలో జరిగిన నేషనల్‌ సెక్యూరిటీ స్ట్రాటజీస్‌ సదస్సు- 2026లో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. అక్రమంగా చొరబడుతున్న వారిపై ఉక్కుపాదం మోపుతామని, అతి త్వరలోనే దేశాన్ని పూర్తిగా 'చొరబాట్ల రహిత' ప్రాంతంగా మారుస్తామన్నారు. గత ఎనిమిది నెలల కాలంలో దేశంలోని అన్ని భూ సరిహద్దు రాష్ట్రాలను స్వయంగా సందర్శించినట్లు అమిత్ షా ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేశారు. సరిహద్దు రక్షణ కోసం నాలుగు అంచెల విధానంతో కూడిన మార్గదర్శకాలను రూపొందించినట్లు ఆయన వెల్లడించారు.

"ఈ దేశం ఏమాత్రం ధర్మశాల కాదు. ఇక్కడ జీవించే హక్కు కేవలం ఈ దేశ పౌరులకు మాత్రమే ఉంది. అక్రమ చొరబాట్లు దేశ రక్షణకు మాత్రమే కాకుండా, దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీసేలా, జనాభా సమతుల్యతను మార్చేస్తున్నాయి. వీటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సహించేది లేదు. రానున్న 15-20 ఏళ్లలో తలెత్తగల భద్రతా సవాళ్లను ముందే ఊహించి, వాటిని ఎదుర్కొనేందుకు వ్యూహాలు రచించాల్సిన అవసరం ఉంది"
- అమిత్ షా, కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి

దేశంలో నేర విచారణ వ్యవస్థను మరింత పటిష్టం చేసేందుకు కొత్త నేర చట్టాలు దోహదం చేస్తాయని అమిత్ షా అభిప్రాయపడ్డారు. రానున్న ఒక సంవత్సరంలో కొత్తగా తీసుకువచ్చిన మూడు క్రిమినల్ చట్టాలను 100 శాతం అమలు చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ చట్టాల అమలు ద్వారా ఏదైనా క్రిమినల్ కేసుకు సంబంధించి కింది కోర్టు నుంచి సుప్రీంకోర్టు వరకు విచారణ ప్రక్రియ కేవలం మూడేళ్లలోపే పూర్తవుతుందని, తద్వారా నేరస్థుల శిక్షా రేటు కనీసం 25 శాతం పెరుగుతుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

డ్రగ్స్ రహిత భారత్‌
యువతను పట్టిపీడిస్తున్న డ్రగ్స్ మహమ్మారిపై హోంమంత్రి తీవ్రంగా స్పందించారు. దేశంలోని రాష్ట్రాల పోలీసు విభాగం 'నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ విజన్ డాక్యుమెంట్ 2026-2029'ను క్షేత్రస్థాయిలో కఠినంగా అమలు చేయాలని ఆదేశించారు. డ్రగ్స్ రహిత భారత్‌ను సాకారం చేయడానికి 'త్రీ-డీ(డికెక్ట్, డిస్రప్ట్, డిస్ట్రాయ్)' విధానాన్ని పటిష్టంగా పాటించాలని పిలుపునిచ్చారు. నేరాలను ముందే అరికట్టడంలో సాంకేతిక పాత్ర కీలమని అమిత్ షా ఉద్ఘాటించారు. యువ పోలీసు అధికారులు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సహాయంతో నేరస్థుల మాడ్యూల్స్​ను విశ్లేషించి, భవిష్యత్ సవాళ్లను ముందుగానే పసిగట్టి అడ్డుకోవాలని సూచించారు.

2047 నాటికి 'వికసిత భారత్' లక్ష్యం
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నిర్దేశించిన 'వికసిత భారత్- 2047' లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే, దేశంలో మొట్టమొదటిగా బలమైన అంతర్గత భద్రత అవసరమని అమిత్ షా పేర్కొన్నారు. గత ప్రభుత్వాల హయాంలో నక్సలిజం, ఉగ్రవాదం, ఈశాన్య రాష్ట్రాల సమస్యలను సకాలంలో గుర్తించి ఉంటే, దేశం దశాబ్దాల పాటు ఆ సమస్యల వల్ల నష్టపోయేది కాదన్నారు. ప్రస్తుత బీజేపీ ప్రభుత్వం గతంలో దేశ భద్రతను కుదిపేసిన మూడు ప్రధాన హాట్‌స్పాట్‌ల సమస్యలను విజయవంతంగా అంతం చేసిందని, దీనికి రాష్ట్ర పోలీసు బలగాలు, కేంద్ర దళాలు చేసిన కృషే కారణమని ప్రశంసించారు.

దేశంలో ఉగ్రవాద మూలాలను పెకిలించడంలో భాగంగా తీవ్రవాద భావజాలంతో ఉన్న పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా సంస్థను ఒక్క రాత్రిలో నిషేధించి దాని కేడర్‌ను పూర్తిగా నిర్మూంచడం అనేది కేంద్ర- రాష్ట్రాల సమన్వయానికి నిదర్శనమని అమిత్ షా కొనియాడారు. ఉపా చట్టం కింద సెప్టెంబర్ 2022లో ఈ సంస్థపై నిషేధం విధించిన సంగతి తెలిసిందే. ఉగ్రవాద నెట్‌వర్క్‌లను పూర్తిగా సమూలంగా నాశనం చేసేందుకు 'ప్రహార్' వ్యూహాన్ని కేవలం పత్రాలకే పరిమితం చేయకుండా దైనందిన ఆచరణలోకి తేవాలని పిలుపునిచ్చారు. సమగ్ర భద్రతా విధానం ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న అస్థిరతలు, ఇంధన వనరుల అభద్రత, సప్లై చైన్ అంతరాయాలు, పెరుగుతున్న తీవ్రవాద ధోరణులు దృష్టిలో ఉంచుకునే భద్రతా విధానాలను రూపొందించాలని ఆయన సూచించారు. ఏ సమస్య అయినా పెద్దది కాకముందే దానిని ఆరంభ దశలోనే గుర్తించి తుదముట్టించే సమర్థవంతమైన వ్యవస్థను నిర్మించాలని పిలుపునిచ్చారు.

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TAGGED:

NATIONAL SECURITY CONFERENCE
AMIT SHAH ON ILLEGAL INFILTRATION
AMIT SHAH ON NATIONAL SECURITY
NARCOTICS CONTROL VISION DOCUMENT
NATIONAL SECURITY STRATEGY 2026

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