Published : December 13, 2025 at 3:38 PM IST

Choose ETV Bharat

India Not In Pax Silica Program: ఏఐ అభివృద్ధికి అవసరమైన సిలికాన్​ సప్లయ్​ ఛైన్​ కోసం అమెరికా విదేశాంగశాఖ 'ప్యాక్స్​ సిలికా' ప్రోగ్రామ్​ను ప్రారంభించింది. దీనిలో జపాన్​, దక్షిణకొరియా, సింగపూర్​, నెదర్లాండ్స్​, యూకే, ఇజ్రాయెల్​, యూఏఈ, ఆస్ట్రేలియా దేశాలు భాగంగా ఉన్నాయి. అయితే, ఇందులో భారత్​కు మాత్రం చోటు దక్కలేదు.

ఈ విషయాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకొని ప్రతిపక్ష పార్టి కాంగ్రెస్​ ప్రధాని మోదీపై విమర్శలు చేసింది. హైటెక్​ సరఫరా గొలుసులపై చైనా ఆధిపత్యాన్ని తగ్గించేందుకు అమెరికా దీన్ని ఏర్పాటుచేసినట్లు ఆ పార్టీ సీనియర్​ నేత జైరాం రమేశ్​ పేర్కొన్నారు. ఇటీవల మోదీ-ట్రంప్​ సంబంధాల్లో వచ్చిన అపార్థాల నేపథ్యంలో భారత్​కు ఇందులో చోటు దక్కదని తాము ముందే భావించామని, ఈ విషయం తమను ఆశ్చర్యపరచలేదని అన్నారు. ఇందులో మనమూ భాగమై ఉంటే అది మనకు ఎంతో ప్రయోజనం కలిగేదని అభిప్రాయపడ్డారు. గొప్ప స్నేహితుడైన ట్రంప్​తో గురువారం ఫోన్​లో మాట్లాడినట్లు మోదీ ఎక్స్​లో పేర్కొన్నారని ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రస్తావించారు.

అభివృద్ధిలో భాగంగా ఏర్పాట్లు
యూఎస్​ స్టేట్​ డిపార్ట్​మెంట్​ ప్రకారం సిలికాన్​ సరఫరా కోసం బలవంతంగా ఇతర దేశాలపై ఆధారపడకుండా ఉండేందుకు ఈ 'ప్యాక్స్​ సిలికా' ప్రోగ్రామ్​ను తీసుకొచ్చినట్లు పేర్కొంది. ఏఐకి సంబంధించిన టూల్స్​, సామర్థ్యాలను రక్షించడంతో పాటు, సాంకేతికతల అభివృద్ధిలో భాగంగా దీన్ని ఏర్పాటుచేసినట్లు తెలిపింది. వచ్చే ఏడాది భారత్​లో ఇండాయా-ఏఐ ఇంపాక్ట్​ సమిట్​ 2026 జరగన్నున సంగతి తెలిసిందే. ఇటీవల ఫ్రాన్స్​లో జరిగిన ఏఐ- యాక్షన్​ సమిట్​లో ప్రధాని మోదీ దీన్ని ప్రకటించారు. అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో నిర్వహిస్తున్న తొలి ఏఐ సదస్సు ఇదే.

