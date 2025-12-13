అమెరికా పాక్స్సిలికా ప్రోగ్రామ్లో భారత్కు దక్కని చోటు- మోదీపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు
ఏఐ అభివృద్ధికి చేజారిన అవకాశం - కాంగ్రెస్ పార్టీ విమర్శలు
Published : December 13, 2025 at 3:38 PM IST
India Not In Pax Silica Program: ఏఐ అభివృద్ధికి అవసరమైన సిలికాన్ సప్లయ్ ఛైన్ కోసం అమెరికా విదేశాంగశాఖ 'ప్యాక్స్ సిలికా' ప్రోగ్రామ్ను ప్రారంభించింది. దీనిలో జపాన్, దక్షిణకొరియా, సింగపూర్, నెదర్లాండ్స్, యూకే, ఇజ్రాయెల్, యూఏఈ, ఆస్ట్రేలియా దేశాలు భాగంగా ఉన్నాయి. అయితే, ఇందులో భారత్కు మాత్రం చోటు దక్కలేదు.
ఈ విషయాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకొని ప్రతిపక్ష పార్టి కాంగ్రెస్ ప్రధాని మోదీపై విమర్శలు చేసింది. హైటెక్ సరఫరా గొలుసులపై చైనా ఆధిపత్యాన్ని తగ్గించేందుకు అమెరికా దీన్ని ఏర్పాటుచేసినట్లు ఆ పార్టీ సీనియర్ నేత జైరాం రమేశ్ పేర్కొన్నారు. ఇటీవల మోదీ-ట్రంప్ సంబంధాల్లో వచ్చిన అపార్థాల నేపథ్యంలో భారత్కు ఇందులో చోటు దక్కదని తాము ముందే భావించామని, ఈ విషయం తమను ఆశ్చర్యపరచలేదని అన్నారు. ఇందులో మనమూ భాగమై ఉంటే అది మనకు ఎంతో ప్రయోజనం కలిగేదని అభిప్రాయపడ్డారు. గొప్ప స్నేహితుడైన ట్రంప్తో గురువారం ఫోన్లో మాట్లాడినట్లు మోదీ ఎక్స్లో పేర్కొన్నారని ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రస్తావించారు.
అభివృద్ధిలో భాగంగా ఏర్పాట్లు
యూఎస్ స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రకారం సిలికాన్ సరఫరా కోసం బలవంతంగా ఇతర దేశాలపై ఆధారపడకుండా ఉండేందుకు ఈ 'ప్యాక్స్ సిలికా' ప్రోగ్రామ్ను తీసుకొచ్చినట్లు పేర్కొంది. ఏఐకి సంబంధించిన టూల్స్, సామర్థ్యాలను రక్షించడంతో పాటు, సాంకేతికతల అభివృద్ధిలో భాగంగా దీన్ని ఏర్పాటుచేసినట్లు తెలిపింది. వచ్చే ఏడాది భారత్లో ఇండాయా-ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమిట్ 2026 జరగన్నున సంగతి తెలిసిందే. ఇటీవల ఫ్రాన్స్లో జరిగిన ఏఐ- యాక్షన్ సమిట్లో ప్రధాని మోదీ దీన్ని ప్రకటించారు. అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో నిర్వహిస్తున్న తొలి ఏఐ సదస్సు ఇదే.