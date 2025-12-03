'కంప్యూటరైజ్డ్ రైఫిల్ సిస్టమ్'పై భారత్ ఫోకస్- ఇజ్రాయెల్ సంస్థతో చర్చలు
Published : December 3, 2025 at 10:34 AM IST
World First Computerised Rifle System in India : దేశ సాయుధ దళాల సామర్థ్యం, శక్తిని పెంచేందుకు భారత్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి కంప్యూటరైజ్డ్ రైఫిల్ సిస్టమ్ కోసం ఇజ్రాయెల్ సంస్థతో చర్చలు జరుపుతోంది. ఈ కంప్యూటరైజ్డ్ రైఫిల్ సిస్టమ్ భారత్ సాయుధ దళాల్లో చేరితే దేశ రక్షణ వ్యవస్థ మరింత బలోపేతం కానుంది.
దేశ సాయుధ దళాల కోసం విప్లవాత్మకమైన అర్బెల్ కంప్యూటరైజ్డ్ ఆయుధ వ్యవస్థ గురించి ఇజ్రాయెల్కు చెందిన ప్రముఖ చిన్న ఆయుధాల తయారీదారు సంస్థ ఇజ్రాయెల్ వెపన్ ఇండస్ట్రీస్ (ఐడబ్ల్యూఐ)తో భారత్ చర్చలు జరుపుతోంది. ఇదే విషయాన్ని ఇజ్రాయెల్ వెపన్ ఇండస్ట్రీస్ సీఈఓ షుకి స్క్వార్ట్జ్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో ధ్రువీకరించారు. భారత్కు ఆర్బెల్ వ్యవస్థలను అందించడం గురించి తాము ఇప్పటికే ఆ దేశంతో మొదటి దశ సంభాషణలు పూర్తి చేశామని తెలిపారు. తదుపరి చర్చలు జరుపుతున్నామని వెల్లడించారు.