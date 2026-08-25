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ద్వితీయార్ధంలో జాబ్స్ జాతరే- కొత్త ఉద్యోగాల సృష్టిపై 79 శాతం హెచ్ఆర్ లీడర్ల ధీమా- నౌకరీ రిపోర్ట్!

2026 రెండో అర్ధభాగంలో కొత్త ఉద్యోగాల సృష్టిపై హెచ్ఆర్ లీడర్ల ఆశాభావం- నియామకాలు నిరంతరాయంగా కొనసాగుతాయని 97 శాతం మంది వ్యాఖ్యలు- నౌకరీ H2 2026 హైరింగ్ రిపోర్టు

Job Creation In India
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 25, 2026 at 7:29 PM IST

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Job Creation In India : భారతీయ జాబ్ మార్కెట్ 2026 ద్వితీయార్ధంలో (H2 2026) మరింత పుంజుకోనుందని ప్రముఖ నియామకాల సంస్థ నౌకరీ నిర్వహించిన H2 2026 హైరింగ్ అవుట్‌లుక్ సర్వే వెల్లడించింది. దీని ప్రకారం దేశీయంగా ఉద్యోగాల నియామకాలు వేగవంతం కానున్నాయి. ఇక్కడ కొత్త ఉద్యోగాల సృష్టితో పాటు పాత ఖాళీల భర్తీ ప్రక్రియ కూడా జోరుగా సాగుతుందని మెజార్టీ హెచ్ఆర్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ఈ నౌకరీ రిపోర్టులో పలు ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. వివిధ రంగాలకు చెందిన సుమారు 540 మందికిపైగా సీనియర్ హెచ్ఆర్ లీడర్లు, నియామక అధికారుల అభిప్రాయాల ఆధారంగా ఈ నివేదిక రూపొందించారు. ఈ సర్వే ప్రకారం 97 శాతం మంది హెచ్ఆర్ ప్రతినిధులు కొత్త నియామకాలతో పాటు పాత ఖాళీల భర్తీ కూడా నిరంతరాయంగా కొనసాగుతుందని తెలిపారు. ఇక 79 శాతం మంది హెచ్ఆర్ ప్రతినిధులు సరికొత్త ఉద్యోగాల సృష్టి జరుగుతుందని అంచనా వేశారు. ఇది దేశంలోని ఉద్యోగ మార్కెట్‌పై కంపెనీల్లో ఉన్న సానుకూల దృక్పథాన్ని సూచిస్తోంది.

ఇక కొత్త ఉద్యోగాల కల్పనలో 86 శాతం హెచ్ఆర్ ప్రతినిధుల అంచనాలో రియల్ ఎస్టేట్ రంగం మొదటి స్థానంలో ఉంది. అంటే ఇక్కడ కొత్త ఉద్యోగాలు భారీగా పెరుగుతాయని అంచనా వేశారు. 85 శాతంతో ఫాస్ట్ మూవింగ్ కన్జూమర్ గూడ్స్ (FMCG) రంగం తదుపరి స్థానంలో ఉంది. ఇదే సమయంలో ఐటీ, టెక్నాలజీ రంగం కూడా నియామకాల విషయంలో పుంజుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. 2026 ద్వితీయార్ధంలో ఈ రంగాల్లో నియామకాలు పెరుగుతాయని 83 శాతం హెచ్ఆర్ లీడర్లు భావించారు. హెచ్1 2026లో ఇదే అంచనా 79 శాతంగా ఉండగా, ఇప్పుడు పెరగడం ఐటీ రంగంలో గణనీయమైన వృద్ధిని సూచిస్తోంది.

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