WEF ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం సూచీలో భారత్ దూకుడు- 31వ స్థానంలో ఇండియా- ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఎవరంటే?
గ్లోబల్ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ను విడుదల చేసిన డబ్ల్యూఈఎఫ్- తొమ్మిది స్థానాలు ఎగబాకి 31వ ప్లేస్లో నిలిచిన భారత్- తొలి స్థానంలో నిలిచిన జపాన్
Published : September 25, 2026 at 6:14 PM IST
WEF Travel And Tourism Index : గ్లోబల్ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లో భారత్ అదరగొట్టింది. తొమ్మిది ర్యాంకులు ఎగబాకి 31వ స్థానంలో నిలిచింది. అత్యంత తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన ప్రయాణ వాతావరణం, గొప్ప సాంస్కృతిక వనరుల కలిసి రావడంతో ఇండియా ఈ స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. ఈ సూచీలో జపాన్ అగ్రస్థానం సొంతం చేసుకుంది. జూరిచ్ ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్తో కలిసి ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక (డబ్ల్యూఈఎఫ్) రూపొందించిన ఈ సూచీలో మొదటి ఐదు స్థానాల్లో జపాన్, అమెరికా, స్పెయిన్, ఆస్ట్రేలియా, ఫ్రాన్స్ ఉన్నాయి.
ఈ సూచీలో అగ్రస్థానంలో అభివృద్ధి చెందిన ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఆధిపత్యం కొనసాగిస్తున్నప్పటికీ చైనా, భారత్, ఇండోనేసియా, మలేసియా, థాయ్లాండ్, వియత్నాం, ఫిలిప్పీన్స్, తుర్కియే, మెక్సికో, బ్రెజిల్ వంటి ఇతర దేశాలలో కూడా అత్యంత బలమైన పురోగతి కనిపిస్తోందని డబ్ల్యూఈఎఫ్ తెలిపింది. భారత్లో అత్యంత తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన ప్రయాణ వాతావరణం, గొప్ప సాంస్కృతిక వనరులు, సమృద్ధిగా ఉన్న సహజ సంపద, పర్యాటకానికి మంచి డిమాండ్ ఉందని పేర్కొంది. పర్యాటక మౌలిక సదుపాయాలు, సాంస్కృతిక ప్రదేశాలు, వ్యాపార ప్రయాణ వనరులలో వేగవంతమైన మెరుగుదలలు భారత్కు కలిసొచ్చాయని అభిప్రాయపడింది. మరోవైపు, ప్రపంచ వారసత్వ సాంస్కృతిక ప్రదేశాల (వరల్డ్ హెరిటేజ్ కల్చరల్ సైట్స్) సంఖ్యలో కూడా చైనా, భారత్, మెక్సికో మొదటి 10 స్థానాల్లో చోటు దక్కించుకున్నాయి.
చాలా దేశాల్లో పర్యాటకం బలపడింది : WEF
టూరిజం రంగంలో సందర్శకుల సేవల్లో ఇటీవల కాలంలో మెరుగుదల ఉన్నప్పటికీ సిబ్బంది నైపుణ్యాలు (వర్క్ఫోర్స్ స్కిల్స్), పర్యావరణ సుస్థిరత, పర్యాటక మౌలిక సదుపాయాల నాణ్యత ముఖ్యమైన పరిమితులుగా మిగిలిపోయాయని డబ్ల్యూఈఎఫ్ వెల్లడించింది. చాలా దేశాలలో ప్రపంచ పర్యాటకం బలపడినప్పటికీ, పెరుగుతున్న సందర్శకుల సంఖ్య విస్తృత ఆర్థిక, సామాజిక ప్రయోజనాలుగా మారడం లేదని అభిప్రాయపడింది. పెరుగుతున్న ఖర్చులు, భౌగోళిక రాజకీయ, వాతావరణ అంతరాయాలు, కార్మికుల కొరత, మౌలిక సదుపాయాలు, స్థానిక సమాజాలపై పెరుగుతున్న ఒత్తిడి మధ్య రికార్డు స్థాయిలో ఉన్న పర్యాటక డిమాండ్ను దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలుగా మార్చడానికి అనేక గమ్యస్థానాలు ఇబ్బంది పడుతున్నాయని వివరించింది. ఈ సూచీలో మొత్తం 110 దేశాలకు ర్యాంకులు ఇచ్చామని పేర్కొంది. అందులో 101 దేశాలు 2024- 2026 మధ్య తమ స్కోర్లను మెరుగుపర్చుకున్నాయని స్పష్టం చేసింది. సగటున 2.1 శాతం పెరుగుదల నమోదైందని తెలిపింది. ఇది 2019 తర్వాత అత్యంత వేగవంతమైన వృద్ధి అని చెప్పింది. పెరిగిన సాంస్కృతిక వనరులు, పర్యాటక మౌలిక సదుపాయాలు, విమాన కనెక్టివిటీ, వ్యాపార ప్రయాణం ఈ వృద్ధికి దోహదపడ్డాయని అంచనా వేసింది.
"ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అభివృద్ధి సూచిక ప్రకారం, కొవిడ్ మహమ్మారి తర్వాత ప్రయాణ, పర్యాటక రంగాలకు అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. 2024 నుంచి ఇప్పటి వరకు ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అభివృద్ధి ఇండెక్స్లో 92 శాతం ఆర్థిక వ్యవస్థలు తమ స్కోర్ను మెరుగుపర్చుకున్నాయి. పర్యాటర రంగం తదుపరి దృష్టి కేవలం ఎక్కువ మంది సందర్శకులను ఆకర్షించడం మాత్రమే కాదు. టూరిజంలో మౌలిక సదుపాయాలు కోసం బలమైన ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ సహకారంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం వంటివి ఉన్నాయి. తద్వారా టూరిజం సమాజాలకు, వ్యాపారాలకు, గమ్యస్థానాలకు శాశ్వత ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. టూరిజం రంగం అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది." అని వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎకానమీ అండ్ సిటీస్ విభాగాధిపతి రమ్య కృష్ణస్వామి పేర్కొన్నారు.
లింగ సమానత్వంలో 131వ స్థానంలో భారత్
కాగా, డబ్ల్యూఈఎఫ్ ఇటీవల విడుదల చేసిన 'గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ ఇండెక్స్- 2026'లో స్త్రీ, పురుష సమానత్వం విషయంలో భారత్ 131వ స్థానంలో ఉంది. గతేడాది ఉన్న ర్యాంకునే మళ్లీ ఇండియా నిలబెట్టుకుంది. లింగ సమానత్వంలో వరుసగా 16వ సారి తొలి స్థానంలో ఐస్లాండ్ నిలవడం గమనార్హం. ఫిన్లాండ్, నార్వే, నమీబియా, యూకే వరుసగా రెండు, మూడు, నాలుగు, ఐదో స్థానాల్లో ఉన్నాయి. ప్రపంచంలోని 148 దేశాల్లో లింగ సమానత్వ స్థితిగతుల సమాచారంతో 'గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ ఇండెక్స్- 2026'ను వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమ్ (డబ్ల్యూఈఎఫ్) కొద్ది రోజుల క్రితం విడుదల చేసింది. 145 దేశాలున్న ఈ సూచికలో భారత్ కంటే దిగువన కేవలం పపువా న్యూ గినియా, కువైట్, ఒమన్, ఖతార్, తజికిస్థాన్, సౌదీ అరేబియా, ఈజిప్ట్, మొరాకో, మాలి, అల్జీరియా, కాంగో వంటి 14 దేశాలే ఉన్నాయి.
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