దిల్లీలో జరిగే SCO సదస్సుకు పాక్కు భారత్ ఆహ్వానం- ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత తొలిసారి!
దేశ రాజధాని దిల్లీ వేదికగా జరగబోయే ఎస్సీఓ సదస్సుకు హాజరుకావాలని పాక్కు భారత్ ఆహ్వానం పంపింది. ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న తరుణంలో ఈ ఇన్విటేషన్కు ఇండియా పంపడం గమనార్హం.
Published : October 28, 2026 at 11:41 AM IST
India Invites Pakistan for SCO : భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న వేళ కీలక పరిణామం జరిగింది. దిల్లీ వేదికగా నవంబర్ 20-22 వరకు జరగబోయే షాంఘై సహకార సంస్థ (SCO) తొలి సివిలైజేషన్ డైలాగ్ ఫోరమ్కు పాకిస్థాన్ జాతీయ వారసత్వ, సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి ఔరంగజేబ్ ఖాన్ చిచీని భారత్ ఆహ్వానించింది. అంతేకాకుండా ఈ సదస్సుకు ఎస్సీఓలో ఉన్న 10 సభ్య దేశాలనూ ఆహ్వానించింది. ఈ మేరకు భారత దౌత్య వర్గాలు తెలిపాయి. కాగా, పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా భారత్ 'ఆపరేషన్ సిందూర్' చేపట్టిన తర్వాత ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు తీవ్రంగా క్షీణించాయి. ఏడాది దాటినా ఇంకా భారత్, పాక్ మధ్య సంబంధాలు అంతగా బలపడలేదు. ఈ నేపథ్యంలో పాక్కు భారత్ నుంచి ఎస్సీఓ సదస్సుకు హాజరుకావాలని అహ్వానం అందడం గమనార్హం.
18 నెలల తర్వాత సీనియర్ పాక్ మంత్రికి ఆహ్వానం
పహల్గాం ఉగ్రదాడి అనంతరం 2025 మేలో భారత్ ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టిన నేపథ్యంలో ఇండియా-పాకిస్థాన్ మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఆ సైనిక చర్య (18 నెలల) తర్వాత ఒక సీనియర్ పాకిస్థాన్ మంత్రికి భారత్ నుంచి ఓ సదస్సుకు హాజరు కావాలని ఆహ్వానం అందడం ఇదే మొదటిసారి. అంతకుముందు 2023లో గోవాలో జరిగిన ఎస్సీఓ విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశానికి నాటి పాక్ విదేశాంగ మంత్రి బిలావల్ భుట్టో జర్దారీ హాజరు అయ్యారు. ఇప్పుడు ఎస్సీఓ సివిలైజేషన్ డైలాగ్ ఫోరమ్కు ఔరంగజేబ్ వస్తే ఒక సీనియర్ పాక్ మంత్రి భారత్లో పర్యటించడం గత మూడేళ్లలో ఇదే తొలిసారి కానుంది.
ఉగ్రవాదం పట్ల ఎలాంటి ద్వంద్వ వైఖరి ఉండకూడదు : రాజ్నాథ్
అక్టోబర్ 20న తజికిస్థాన్లోని దుషాన్బేలో జరిగిన ఎస్ఈఓ ప్రభుత్వాధినేతల మండలి సమావేశంలో రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ఈ ఫోరమ్ను ప్రకటించారు. సివిలైజేషన్ డైలాగ్ ఫోరమ్ కోసం అన్ని ఎస్సీఓ సభ్య దేశాలను ఆహ్వానించినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ ఫోరమ్ సభ్య దేశాల మధ్య సాంస్కృతిక సంబంధాలను బలోపేతం చేయడానికి, పరస్పర అవగాహనను పెంపొందించడానికి ఉద్దేశించినదని వెల్లడించారు. ఈ సమావేశంలో ఉగ్రవాదం పట్ల దృఢమైన, స్థిరమైన వైఖరిని అవలంబించాలని సభ్య దేశాలకు పిలుపునిచ్చారు. టెర్రరిజంపై పోరులో ఎలాంటి ద్వంద్వ ప్రమాణాలు ఉండకూడదని నొక్కి చెప్పారు. "ఉగ్రవాదాన్ని ఎదుర్కోవడంలో ద్వంద్వ ప్రమాణాలు ఉండకూడదు. టెర్రరిస్టులకు ఆర్థిక సహాయం చేసే, మద్దతు ఇచ్చే లేదా సురక్షిత ఆశ్రయాలు కల్పించే వారిని ఉపేక్షించకూడదు. ఉగ్రవాద వ్యవస్థ మొత్తాన్ని దృఢంగా, సమష్ఠిగా నిర్మూలించాలి. " అని రాజ్నాథ్ సింగ్ కోరారు.
సభ్య దేశాలు ఏవేవంటే?
కాగా ఎస్సీఓలో పది సభ్య దేశాలు ఉన్నాయి. చైనా, రష్యా, తజికిస్థాన్, ఉజ్బెకిస్థాన్, కిర్గిస్థాన్, కజక్స్థాన్ వ్యవస్థాపక దేశాలు. ఆ తర్వాత ఎస్ఈఓ సభ్య దేశాలుగా బెలారస్, భారత్, పాకిస్థాన్, ఇరాన్ చేరాయి. భారత్ 2017లో పూర్తి స్థాయి ఎస్ఈఓ సభ్యదేశంగా మారింది. అప్గానిస్థాన్, మంగోలియా దేశాలు పరిశీలకుల హోదాలో ఉన్నాయి. మరో 15 దేశాలు సంప్రదింపుల భాగస్వాములుగా ఉన్నాయి.
క్షీణించిన భారత్-పాక్ సంబంధాలు
కాగా, గతేడాది ఏప్రిల్ 22న పహల్గాంలో పర్యటకులపై ఘోర ఉగ్రదాడి జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో భారత్ తీవ్రంగా స్పందించింది. మే 7వ తేదీ తెల్లవారుజామున 'ఆపరేషన్ సిందూర్' పేరిట పాకిస్థాన్, పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ (పీఓకే) లోని ఉగ్రవాద మౌలిక సదుపాయాలపై భారత సైన్యం విరుచుకుపడింది. మెరుపు దాడులతో ముష్కరుల స్థావరాలపై భీకర దాడులు చేసింది. భారత్ చేపట్టిన ఈ ఆపరేషన్లో వంద మందికి పైగా ముష్కరులు హతమయ్యారు. అయితే ఇరు దేశాల మధ్య దాదాపు 88 గంటల పాటు కొనసాగిన ఈ సైనిక ఉద్రిక్తత, మే 10 సాయంత్రం ఒక అవగాహనకు రావడంతో ఆగింది.
అయితే ఈ ఘర్షణ అనంతరం భారత్లోని కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన జమ్ముకశ్మీర్పై అంతర్జాతీయ వేదిక అయిన ఐక్యరాజ్యసమితిలో పాక్ అక్కసు వెళ్లగక్కుతోంది. జమ్ముకశ్మీర్ ప్రజలు అణచివేతకు గురవుతున్నాయని ఆరోపిస్తోంది. అయితే ఈ ఆరోపణలను భారత్ ఖండిస్తూ వస్తోంది. జమ్ముకశ్మీర్ ఎప్పటికీ తమ దేశంలో భూభాగమేనని స్ఫష్టం చేస్తోంది. ఈ ప్రదేశాన్ని దేశంతో విడదీయలేరని మండిపడుతోంది.
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