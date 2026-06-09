భారత్ తొలిసారిగా అణ్వాయుధాల్ని మోహరించిందా? SIPRI నివేదికలో సంచలన విషయాలు!
అణ్వాయుధ సామర్థ్యాన్ని పెంచుకునే దిశగా భారత్ అడుగులు- 2026 జనవరి నాటికి భారత్ దగ్గర 190 న్యూక్లియర్ వార్హెడ్స్- సిప్రి రిపోర్ట్ వెల్లడి
Published : June 9, 2026 at 9:00 PM IST
SIPRI On India Nuclear Weapons : ప్రపంచవ్యాప్తంగా రాజకీయ భౌగోళిక పరిస్థితులు ఉద్రిక్తంగా మారుతున్న సంగతి తెలిసిందే. తొలుత రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధం, తర్వాత అమెరికా- ఇరాన్- ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం ఈ అనిశ్చితికి కారణమయ్యాయి. మధ్యలో అడపాదడపా భారత్- పాకిస్థాన్, భారత్- చైనా మధ్య సంఘర్షణలు తలెత్తుతున్నాయి. ప్రపంచ భద్రతా పరిస్థితులు మరింత సంక్లిష్టంగా మారుతున్న ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో భారత్ తన వ్యూహాన్ని మార్చినట్లు తెలుస్తోంది. భారత అణు సామర్థ్యాలపై ఇప్పుడు స్వీడన్కు చెందినటువంటి ఆయుధ నియంత్రణ పరిశోధనా సంస్థ- SIPRI (స్టాక్హోం ఇంటర్నేషనల్ పీస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్) కీలక రిపోర్ట్ విడుదల చేసింది. ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం భారత్ తొలిసారిగా తన న్యూక్లియర్ వార్హెడ్స్లో (అణ్వాయుధాలు) కొన్నింటిని సన్నద్ధత స్థితిలో (యుద్ధానికి మోహరింపు దశలో) సిద్ధంగా ఉంచినట్లు తెలుస్తోంది.
సిప్రి ఇయర్బుక్ 2026 రిపోర్ట్ ప్రకారం, భారత్ వద్ద అణ్యాయుధాలలో 12 వార్ హెడ్స్ను 2025లో డిప్లాయిడ్ స్థితిలో ఉంచినట్లు సమాచారం. ఇప్పటి వరకు భారత్ ప్రధానంగా తన న్యూక్లియర్ వార్ హెడ్లను, ప్రయోగించే క్షిపణుల్ని విడివిడిగా భద్రపరిచేది. కానీ ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఇప్పుడు ఆ వ్యూహాన్ని మార్చిన భారత్ కొన్నింటిని నేరుగా సంసిద్ధంగా ఉంచిందని పేర్కొనడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
సాధారణంగా అణు వార్హెడ్లను 2 విభాగాలుగా చెబుతారు. స్టాక్పైల్డ్ వార్హెడ్లు అంటే నిల్వల్లో ఉంచినవి లేదా భద్రపరిచినవి. వీటిని అవసరమైతేనే క్షిపణులపై అమర్చుతారు. డిప్లాయిడ్ వార్ హెడ్స్ అంటే ఇప్పటికే క్షిపణులు లేదా యుద్ధ విమానాలపై అమర్చి ఉన్నవి. ఇవి తక్షణ వినియోగానికి సిద్ధంగా ఉన్నవని చెప్పొచ్చు.
త్రివిధ దళాల్లోనూ న్యూక్లియర్ సామర్థ్యం
ఇక భారత్ త్రివిధ దళాలకు అణు సామర్థ్యం ఉంది. అంటే భూమి, ఆకాశం, సముద్రం- ఈ 3 మార్గాల ద్వారా అణుదాడి చేయగల శక్తి ఉందన్నమాట. భారత నౌకదళంలో (నేవీ ఫోర్స్) అరిహంత్ తరగతి అణు జలాంతర్గాములు, వైమానిక దళంలో (ఎయిర్ ఫోర్స్) మిరాజ్- 2000, జాగ్వార్ సహా రఫేల్, సుఖోయ్- 30 MKI యుద్ధవిమానాలు అణ్వాయుధాల్ని మోసుకెళ్లగలవు. ఇక భూ ఉపరితలం నుంచి అగ్ని, పృథ్వీ, నిర్భయ్, బ్రహ్మోస్ వంటి క్షిపణి వ్యవస్థలు ఉన్నాయి.
సిప్రి రిపోర్ట్ ప్రకారం, భారత్ మాత్రమే కాకుండా మన పొరుగు దేశం చైనా కూడా మోహరించిన (యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉంచిన) న్యూక్లియర్ వార్ హెడ్ల సంఖ్య పెంచింది. 2025లో చైనా డిప్లాయిడ్ వార్ హెడ్స్ 24 గా ఉండగా, ఇది 2025 నాటికి 34కు చేరింది. దీనిని బట్టి బీజింగ్ తన అణ్వాయుధ శక్తిని మరింత బలోపేతం చేస్తున్నట్లుగా విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
2026 జనవరి నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 12187 అణు వార్ హెడ్లు ఉన్నాయని సిప్రి అంచనా వేసింది. వీటిల్లో దాదాపు 4012 వార్ హెడ్స్ మోహరించిన స్థితిలో ఉన్నాయి. డిప్లాయిడ్ అణు వార్ హెడ్ల సంఖ్యలో అంటే యుద్ధానికి సంసిద్ధంగా ఉంచిన వాటిల్లో అమెరికా, రష్యా ముందు వరుసలో ఉన్నాయి. రష్యా సుమారు 1796 న్యూక్లియర్ వార్ హెడ్స్ను సిద్ధంగా ఉంచగా, అమెరికా 1770 వార్ హెడ్లను డిప్లాయిడ్ స్థితిలో ఉంచి రెండో స్థానంలో ఉంది. తర్వాత ఫ్రాన్స్ (280), బ్రిటన్ (120), చైనా (34), భారత్ (12) వరుసగా ఉన్నాయి.
పాకిస్థాన్తో ఉద్రిక్తతలే కారణమా?
గతేడాది మే నెలలో భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య 4 రోజుల పాటు సంఘర్షణ చెలరేగిన విషయం గుర్తుండే ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే భారత్ ఇప్పుడు తన అణు సంసిద్ధతను పెంచి ఉండొచ్చని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అయితే భారత్ ఎప్పుడు, ఏ సందర్భంలో, ఏ పరిస్థితుల్లో అణు వార్ హెడ్లను మోహరించిందనే విషయాన్ని సిప్రి స్పష్టంగా పేర్కొనలేదు. కానీ పాక్ కంటే భారత్ దగ్గర సుమారు 20 అణ్వాయుధాలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తెలిపిన సిప్రి, భారత్ దగ్గర మొత్తంగా 190 న్యూక్లియర్ వార్ హెడ్స్ ఉన్నట్లు అంచనా వేసింది. ఈ క్రమంలోనే సిప్రి ఒక ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ప్రపంచ దేశాలు అణ్వాయుధాల్ని రక్షణ వలయాలుగా కాకుండా, బల ప్రదర్శనకు ఉపయోగిస్తున్నాయని పేర్కొంది. ఇక్కడే అణ్వాయుధ దేశాల మధ్య పెరుగుతున్నటువంటి ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ భద్రతకు కొత్త సవాళ్లను విసురుతున్నట్లు తెలిపింది.
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