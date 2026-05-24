ఎబోలా వైరస్​ అలర్ట్ - ఆ దేశాలకు ప్రయాణాలు వద్దు: కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ

ఎబోలా వైరస్​ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో అప్రమత్తమైన భారత ప్రభుత్వం- భారత పౌరులకు ప్రయాణ హెచ్చరికలు జారీ- కాంగో, ఉగాండా, సౌత్ సూడాన్ దేశాలకు అత్యవసరం అయితే తప్ప ప్రయాణాలు చేయవద్దని సూచన

India Advises Citizens Mid Ebola Outbreak
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 24, 2026 at 9:58 AM IST

India Advises Citizens Mid Ebola Outbreak : ఎబోలా వైరస్​ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో భారత ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ఆఫ్రికా దేశాల్లో వైరస్ వేగంగా వ్యాపిస్తున్న నేపథ్యంలో, భారత పౌరులకు ప్రయాణ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. కాంగో, ఉగాండా, సౌత్ సూడాన్ దేశాలకు అత్యవసరం అయితే తప్ప ప్రయాణాలు చేయవద్దని కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ సూచించింది. ఒకవేళ ఆయా దేశాల నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులు ఎవరైనా ఉంటే, వారు విమానాశ్రయాల్లో ఇమ్మిగ్రేషన్ కంటే ముందే హెల్త్ డెస్క్ వద్ద రిపోర్ట్ చేయడం తప్పనిసరని ఇదివరకే స్పష్టం చేసింది. మరోవైపు, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) కూడా ఇటీవల ఎబోలా వ్యాప్తిని గ్లోబల్‌ హెల్త్‌ ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించింది.

