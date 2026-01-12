'ఉగ్రవాద నెట్వర్క్ను విచ్ఛిన్నం చేయాలి'- పహల్గామ్, దిల్లీ టెర్రర్ ఎటాక్లను ఖండించిన భారత్ జర్మనీ
భారత్ పర్యటనలో జర్మన్ ఛాన్స్లర్ ఫ్రెడ్రిక్ మెర్జ్ - ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో కీలక చర్చలు- అనంతరం సంయుక్త ప్రకటన విడుదల
Published : January 12, 2026 at 10:40 PM IST
India Germany Condemn Terror Attacks : గతేడాది జరిగిన పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి, దిల్లీ బాంబు పేలుడు ఘటనలను భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, జర్మనీ ఛాన్సలర్ ఫ్రెడ్రిక్ మెర్జ్ సంయుక్తంగా ఖండించారు. ఉగ్రవాద స్థావరాలు, వాటి మౌలిక సదుపాయాలను నిర్వీర్యం చేయడానికి అంతర్జాతీయ చట్టానికి అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకోవాలని పేర్కొన్నారు. రెండు రోజుల భారత పర్యటనలో ఉన్న జర్మన్ ఛాన్సలర్ ఫ్రెడ్రిక్ మెర్జ్తో సోమవారం ప్రధాని మోదీ కీలక చర్చలు జరిపారు. ఈ సందర్భంగా ఇరుదేశాలు సంయక్తంగా విడుదల చేసిన ప్రకటనలో ఈ మేరకు పేర్కొన్నాయి.
సీమాంతర ఉగ్రవాదం సహా అన్ని రూపాల్లోని హింసాత్మక తీవ్రవాదాన్ని ఇరుదేశాల నాయకులు తీవ్రంగా ఖండించారు. ఐక్యరాజ్యసమితి, అంతర్జాతీయ చట్టాలకు అనుగుణంగా, సమగ్రంగా ఉగ్రవాదాన్ని ఎదుర్కోవడానికి అంతర్జాతీయంగా ప్రయత్నాలు జరగాలని పిలుపునిచ్చారు. అలాగే ఉగ్ర స్థావరాలను కూల్చివేయాలని, టెర్రరిస్ట్ల నెట్వర్క్లను విచ్ఛిన్నం చేయాలని పేర్కొన్నారు. "2025 ఏప్రిల్ 22న జమ్ముకశ్మీర్లోని పహల్గామ్లో జరిగిన ఉగ్ర దాడిని, నవంబర్ 10న దిల్లీలో జరిగిన ఉగ్రవాద ఘటనను ఇరు దేశాలు తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాయి. ఉగ్ర చర్యలను, ఉగ్రవాదాన్ని నిర్మూలించేందుకు రెండు దేశాలు కట్టుబడి ఉన్నాయి. టెర్రరిజాన్ని ఎదుర్కోవడానికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రయత్నాలు జరగాలి" అని ఇరు దేశాలు విడుదల చేసిన ఉమ్మడి ప్రకటనలో పేర్కొన్నాయి.
కాగా, గతేడాది ఏప్రిల్ 22న జమ్ముకశ్మీర్లోని పహల్గామ్లో జరిగిన ఉగ్రదాడిలో 26 మంతి మృతి చెందారు. ఇందులో ఒక విదేశీయుడు ఉన్నారు. దీనికి ప్రతీకారంగా భారత్ మే 09న ఆపరేషన్ సిందూర్ పేరుతో పాకిస్థాన్లోని ఉగ్రస్థావరాలపై ప్రతి దాడి చేసింది. ఈ ఆపరేషన్లో భారత త్రివిధ దళాలు అత్యంత కచ్చితత్వంతో పాక్లోని ఉగ్ర స్థావరాలను ధ్వంసం చేశాయి. ఇక నవంబర్ 10న దిల్లీలోని ఎర్రకోట సమీపంలో జరిగిన బాంబు పేలుడు ఘటనలో 15 మంది మరణించారు. ఈ రెండు దాడుల్లోనూ ఉగ్రకుట్ర ఉన్నట్లు పోలీసులు దర్యాప్తులో గుర్తించారు.
జెన్జీలో క్రియేటివిటీ ఉంది
ఈ చర్చల అనంతరం ప్రధాని మోదీ 'వికసిత్ భారత్ యంగ్ లీడర్స్ డైలాగ్ ' ముగింపు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా జెన్జీ తరంపై మాట్లాడారు. మన జెన్జీ తరం సృజనాత్మకతతో నిండి ఉందని అన్నారు. వినూత్న ఆలోచనలు, లక్ష్యాలు, ఉత్సాహంతో దేశ నిర్మాణంలో ముందువరుసలో ఉందని పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చిన యువతతో ముచ్చటించారు.
'యువత కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్నో పథకాలు తీసుకొచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే దేశంలో స్టార్టప్ విప్లవం ఊపందుకుంది. కొత్త ఆలోచనలు, సంకల్పంతో దేశ నిర్మాణంలో యువశక్తి ముందుంది. సంస్కృతి, కంటెంట్, సృజనాత్మకతపై ఆధారపడిన 'ఆరెంజ్ ఎకానమీ'లో దేశం అద్భుతమైన వృద్ధిని సాధిస్తోంది. గత దశాబ్ద కాలంలో ప్రారంభించిన సంస్కరణల పరంపర ఇప్పుడు సంస్కరణల ఎక్స్ప్రెస్గా మారింది. వీటన్నింటికీ కేంద్ర బిందువు యువతే' అని మోదీ అన్నారు. అలాగే వివేకానందుడి జీవితం, బోధనల నుంచి స్ఫూర్తి పొంది 'వీబీవైఎల్డీ' వేదికను స్థాపించినట్లు చెప్పారు.