భారత్-ఫ్రాన్స్ రక్షణ రంగంలో సరికొత్త అధ్యాయం- 'హామర్' క్షిపణుల తయారీపై కుదిరిన ఒప్పందం
Published : February 17, 2026 at 10:48 PM IST
India France Defence Cooperation : భారత్, ఫ్రాన్స్ మధ్య రక్షణ సంబంధాలు మరింత బలోపేతమయ్యాయి. మంగళవారం జరిగిన కీలక భేటీలో ఇరు దేశాలు తమ 10 ఏళ్ల రక్షణ సహకార ఒప్పందాన్ని పునరుద్ధరించుకోవడంతో పాటు, అత్యాధునిక 'హామర్' క్షిపణులను భారత్లోనే తయారు చేసేందుకు అవగాహన ఒప్పందం (ఎంవోయూ) కుదుర్చుకున్నాయి.
భారత రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, ఫ్రాన్స్ రక్షణ మంత్రి క్యాథరిన్ వౌట్రిన్ మధ్య జరిగిన '6వ భారత్-ఫ్రాన్స్ వార్షిక రక్షణ చర్చల' సందర్భంగా ఈ ఒప్పందాలు జరిగాయి. భారత్ తరపున రక్షణ కార్యదర్శి, ఫ్రాన్స్ తరపున అంతర్జాతీయ సంబంధాలు, వ్యూహాల డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్ ఈ 10 ఏళ్ల రక్షణ సహకార ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశారు. భారత ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ (బీఈఎల్), ఫ్రాన్స్కు చెందిన సఫ్రాన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ డిఫెన్స్ మధ్య హామర్ క్షిపణుల తయారీకి సంబంధించి జాయింట్ వెంచర్ ఒప్పందం కుదిరింది. దీనివల్ల ఈ శక్తివంతమైన క్షిపణులు ఇకపై భారత్లోనే తయారుకానున్నాయి. అంతేకాదు భారత సైన్యం, ఫ్రాన్స్ ల్యాండ్ ఫోర్సెస్ సంస్థల్లో ఇరు దేశాల అధికారులు పరస్పరం విధులు నిర్వహించేలా (రిసిప్రొకాల్ డిప్లాయ్మెంట్) ఓ అవగాహనకు వచ్చారు.