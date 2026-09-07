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'కొత్త శిఖరాలకు భారత్​- ఫ్రాన్స్​ సంబంధాలు'- స్వామినారాయణ మందిర్​ను ప్రారంభించిన మోదీ

పారిస్‌లో బీఏపీఎస్‌ స్వామినారాయణ ఆలయాన్ని ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ- భారత్‌-ఫ్రాన్స్‌ సంబంధాలు కొత్త స్థాయికి చేరుకున్నాయని వెల్లడి

PM Modi On India France Relations
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ (Youtube@NarendraModi)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 7, 2026 at 7:04 AM IST

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PM Modi On India France Relations : భారత్‌- ఫ్రాన్స్‌ సంబంధాలు ఇటీవలి కాలంలో కొత్త శిఖరాలకు చేరుకున్నాయని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. ఇరు దేశాల మధ్య బంధం కేవలం వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యానికే పరిమితం కాదని, సుదీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతున్న సాంస్కృతిక, రాజకీయ సంబంధాలే దానికి బలమైన పునాదిగా నిలిచాయని పేర్కొన్నారు. పారిస్‌లో నిర్మించిన బీఏపీఎస్‌ స్వామినారాయణ ఆలయ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ఆదివారం వర్చువల్‌గా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'నా మిత్రుడు ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మెక్రాన్​తో కలిసి ఇరు దేశాలు ఒక ప్రత్యేక ప్రపంచ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. సాంకేతిక, ఏఐ, రక్షణ రంగాల నుంచి అంతరిక్షం, వాతావరణ పరిరక్షణ వరకు ఇరు దేశాలు కొత్త ఉత్సాహంతో కలిసి పనిచేస్తున్నాయి. మేం 2026ను ఇండియా-ఫ్రాన్స్ ఇయర్​ ఆఫ్​ ఇన్నోవేషన్​గా జరపుకుంటున్నాం. రెండు దేశాల మధ్య సంయుక్త సంస్థలు, జాయింట్‌ వెంచర్లకు అవకాశాలపై ప్రస్తుతం విస్తృతంగా చర్చ జరుగుతోంది' అని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు.

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PM MODI ON INDIA FRANCE RELATIONS
BAPS SWAMINARAYAN MANDIR
PM MODI ON INDIA FRANCE RELATIONS

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