ఫ్రాన్స్‌ సహాయంతో ఎవరెస్టుపైకి వెళ్లగలిగే హెలికాప్టర్‌ తయారు చేస్తాం: మోదీ

భారత్‌లో తయారయ్యే హెలికాప్టర్లు ప్రపంచమంతా ఎగుమతి అవుతాయి- క్లీన్‌ ఎనర్జీ, స్పేస్‌ వంటి రంగాల్లో భారత్‌, ఫ్రాన్స్ కలసి పనిచేస్తాయి- ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మెక్రాన్​తో భేటీలో మోదీ

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 17, 2026 at 5:52 PM IST

1 Min Read
Modi Macron Bilateral Meeting : భారత్‌- ఫ్రాన్స్ సంబంధాలు ప్రత్యేకమైనవని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. భారత్‌-ఫ్రాన్స్ దేశాల మధ్యే కాకుండా, ప్రజల మధ్య కూడా సత్సంబంధాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. పరిశ్రమలే కాదు ఆవిష్కరణల్లోనూ ఫ్రాన్స్, భారత్‌ సహకరించుకుంటాయన్నారు. ఫ్రాన్స్ దశాబ్దాల తరబడి వ్యూహాత్మక భాగస్వామిగా ఉందని గుర్తు చేశారు. ఫ్రాన్స్‌ సహాయంతో ఎవరెస్టుపైకి వెళ్లగలిగే హెలికాప్టర్‌ తయారు చేస్తామని, భారత్‌లో తయారయ్యే హెలికాప్టర్లు ప్రపంచమంతా ఎగుమతి అవుతాయన్నారు. క్లీన్‌ ఎనర్జీ, స్పేస్‌ వంటి రంగాల్లో భారత్‌, ఫ్రాన్స్ కలసి పనిచేస్తాయని వెల్లడించారు. ముంబయిలో జరిగిన భారత్​- ఫ్రాన్స్​ ద్వైపాక్షిక చర్చల్లో భాగంగా ఇరువురు దేశాధినేతలు సమావేశమయ్యారు.

