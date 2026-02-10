రూ.3.25 లక్షల కోట్లతో 114 రఫేల్ యుద్ధవిమానాలు- అతి పెద్ద రక్షణ ఒప్పందానికి ఈ వారమే డీల్!
'ఆపరేషన్ సిందూర్'లో రఫేల్ యుద్ధ విమానాలు కీలకం- హైదరాబాద్లో ఒక అత్యాధునిక ఉత్పత్తి కేంద్రం ఏర్పాటు
Published : February 10, 2026 at 3:15 PM IST
India France Rafale Deal : భారత రక్షణ రంగంలో సరికొత్త అధ్యాయం మొదలుకానుంది. ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో పాకిస్థాన్కు వణుకు పుట్టించిన రఫేల్ యుద్ధ విమానాలను భారీ సంఖ్యలో కొనుగోలు చేసేందుకు భారత్ సిద్ధమైంది. ఇందుకోసం ఫ్రాన్స్తో అతిపెద్ద రక్షణ ఒప్పందం కుదుర్చుకోనుంది. 3 లక్షల 25 వేల కోట్ల వ్యయంతో 114 రఫేల్ యుద్ధ విమానాలను కొనుగోలు చేయనుంది. ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మేక్రాన్ ఈ నెల 18న భారత పర్యటనకు రానున్న నేపథ్యంలో ఈ ఒప్పందానికి రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ఈ వారమే ఆమోదం తెలిపే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ ఈ డీల్ ఖరారైతే దేశ చరిత్రలో అతి పెద్ద రక్షణ ఒప్పందంగా నిలుస్తుంది. అంతేకాకుండా ప్రపంచంలోనే ఫ్రాన్స్ వెలుపల రఫేల్ విమానాలను అత్యధికంగా నిర్వహించే దేశంగా భారత్ అవతరిస్తుంది.
176కు రఫేల్ విమానాల సంఖ్య
ఈ కొనుగోలు ఒప్పందంలో 114 రఫేల్ యుద్ధ విమానాల్లో 88 సింగిల్ సీటర్ కాగా, 26 ట్విన్ సీటర్ యుద్ధ విమానాలు ఉన్నాయి. ఈ డీల్లో అత్యంత కీలకమైన అంశం ఏంటంటే దాదాపు 100 విమానాలను భారత్లోనే తయారు చేస్తారు. దీనివల్ల అత్యాధునిక 'ఫైటర్ జెట్ టెక్నాలజీ' మన దేశానికి బదిలీ అవుతుంది. మేక్ ఇన్ ఇండియా కల సాకారానికి మరో అడుగు ముందుకు పడుతుంది. వాయుసేన అవసరాల దృష్ట్యా, సుమారు 18 విమానాలను ఫ్రాన్స్ నేరుగా ఫ్లై-అవే కండిషన్లో అందజేస్తుంది. భారత్ వద్ద ఇప్పటికే 36 రఫేల్ యుద్ధ విమానాలు ఉన్నాయి. 2024 డిసెంబర్లో రఫేల్ C వేరియంట్ భారత వైమానిక దళంలోకి చేరింది. ఆ తర్వాత 26 నేవల్ వేరియంట్లను భారత్ ఆర్డర్ చేసింది. ఇందులో M వెర్షన్ విలువ రూ. 63 వేల కోట్లుగా తెలుస్తోంది. కొత్త యుద్ధ విమానాలు అందుబాటులోకి వస్తే మొత్తం రఫేల్ విమానాల సంఖ్య 176కు పెరుగుతుంది.
'ఆపరేషన్ సిందూర్'లో రఫేల్ యుద్ధ విమానాలు కీలకం
పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతిస్పందనగా గత ఏడాది మే నెలలో భారత్ చేపట్టిన 'ఆపరేషన్ సిందూర్'లో రఫేల్ యుద్ధ విమానాలు కీలకంగా వ్యవహరించాయి. ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో రఫేల్ విమానాలు SCALP క్షిపణులను ప్రయోగించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇవి సుమారు 250 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ దూరంలో ఉన్న శత్రువుల బంకర్లు లేదా స్థావరాలను అత్యంత కచ్చితత్వంతో ధ్వంసం చేయగలవు. రఫేల్ యుద్ధ విమానానికి ఉన్న అత్యంత ముఖ్యమైన రక్షణ వ్యవస్థ స్పెక్ర్టా. ఇది శత్రువుల రాడార్లు, లేజర్లు ,క్షిపణుల నుంచి వచ్చే ముప్పులను ముందే గుర్తిస్తుంది. శత్రువుల రాడార్ సిగ్నల్స్ను జామ్ చేయడం ద్వారా విమానం ఎక్కడుందో తెలియకుండా మభ్యపెడుతుంది. దీనివల్ల రఫేల్ శత్రువుల కంటికి చిక్కకుండా దాడులు చేయగలదు.
లద్దాఖ్లో వాస్తవాధీన రేఖ వెంబడి కూడా రఫేల్ విమానాలను భారత్ గతంలో మోహరించి చైనా కదలికలపై నిఘా పెట్టింది. రఫేల్ యుద్ధ విమానం గగనతలంలోనూ, భూతలంపై ఉన్న లక్ష్యాలను ఛేదించేందుకు మీటియోర్, హ్యామర్ క్షిపణులను ప్రయోగిస్తుంది. రఫేల్ యుద్ధ విమానం RBE2 యాక్టివ్ ఎలక్ట్రానిక్ స్కాన్డ్ అర్రే అనే అధునాతన రాడార్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఒకేసారి అనేక శత్రు లక్ష్యాలను ట్రాక్ చేయగలదు. ఇది చాలా తక్కువ ఎత్తులో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు కూడా స్పష్టమైన మ్యాపింగ్ను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా రఫేల్ FSO అనే టార్గెటింగ్ వ్యవస్థ కలిగి ఉంటుంది. ఇది రాడార్ ఉపయోగించకుండానే శత్రు విమానాలను గుర్తించే ఒక అద్భుతమైన వ్యవస్థ.
హైదరాబాద్లో ఒక అత్యాధునిక ఉత్పత్తి కేంద్రం ఏర్పాటు
రఫేల్ యుద్ధ విమానాల తయారీలో ప్రముఖ సంస్థ అయిన దసో ఏవియేషన్, భారత్కు చెందిన టాటా అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్ మధ్య గత ఏడాది జూన్లో నాలుగు చారిత్రాత్మక ఉత్పత్తి బదిలీ ఒప్పందాలు జరిగాయి. ఈ ఒప్పందాల్లో భాగంగా, హైదరాబాద్లో ఒక అత్యాధునిక ఉత్పత్తి కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు. ఈ తయారీ కేంద్రంలో రఫేల్ యుద్ధ విమానానికి సంబంధించిన కీలకమైన నిర్మాణ భాగాలను తయారు చేస్తారు. ఇక్కడి నుంచి మొదటి ఫ్యూజ్లేజ్ విభాగాలు 2028 నాటికి బయటకు వస్తాయని తెలుస్తోంది.
స్వదేశీ సాంకేతికతపై కూడా దృష్టి
మరోవైపు, భారత నౌకాదళం కేవలం దిగుమతులపైనే కాకుండా స్వదేశీ సాంకేతికతపై కూడా దృష్టి పెడుతోంది. DRDO ప్రస్తుతం స్వదేశీ 5వ తరం యుద్ధ విమానాలను అభివృద్ధి చేస్తోంది. వీటిని 'ట్విన్-ఇంజిన్ డెక్-బేస్డ్ ఫైటర్స్' (TEDBF) అని పిలుస్తారు. ఇవి ప్రత్యేకంగా విమాన వాహక నౌకల డెక్ నుంచి పనిచేసేలా రూపొందిస్తున్నారు. వాయుసేన కోసం AMCA యుద్ధ విమానం ఎలా పనిచేస్తుందో, నౌకాదళం కోసం TEDBF అలా పనిచేస్తుందని రక్షణశాఖ వర్గాలు తెలిపాయి. భారత వైమానిక దళానికి ప్రస్తుతం 29 స్క్వాడ్రన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. చైనా, పాకిస్థాన్ల నుంచి పెరుగుతున్న సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి ఫ్రాన్స్తో మెగా డీల్ భారత్కు దోహదపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.