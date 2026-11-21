ఉగ్రవాదంపై భారత్, ఫ్రాన్స్ ఉక్కుపాదం- భద్రతా సహకారాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు అంగీకారం
India France On Terrorism : ఉగ్రవాద దాడులను భారత్, ఫ్రాన్స్ తీవ్రంగా ఖండించాయి. ఉగ్రవాద నిధుల నియంత్రణ, ఆన్లైన్ తీవ్రవాదం, సాంకేతిక ముప్పులపై పరస్పర సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకోవాలని నిర్ణయించాయి.
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
Published : November 21, 2026 at 9:02 AM IST
ఉగ్రవాదాన్ని ఏ రూపంలోనూ ఉపేక్షించేది లేదని భారత్, ఫ్రాన్స్ స్పష్టం చేశాయి. సరిహద్దుల అవతలి నుంచి ప్రోత్సహించే ఉగ్రవాదం, హింసాత్మక తీవ్రవాద కార్యకలాపాలను తీవ్రంగా ఖండించాయి. ఉగ్రవాదానికి ఆర్థిక సహాయం అందకుండా నిరోధించడం, ఆన్లైన్ వేదికల ద్వారా యువతను తీవ్రవాద భావజాలం వైపు మళ్లించే ప్రయత్నాలను అడ్డుకోవడం, కొత్త సాంకేతికతల దుర్వినియోగాన్ని నియంత్రించడం వంటి అంశాల్లో కలిసి పనిచేయాలని నిర్ణయించాయి. దిల్లీలో జరిగిన భారత్-ఫ్రాన్స్ ఉగ్రవాద నిరోధక సంయుక్త కార్యాచరణ బృందం (జాయింట్ వర్కింగ్ గ్రూప్) 18వ సమావేశంలో ఈ మేరకు ఇరు దేశాలు తమ నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించాయి.