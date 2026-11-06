వరల్డ్ ఏఐ అప్లికేషన్ క్యాపిటల్గా ఇండియా- సెమీకండక్టర్ రంగంలో మరో ముందడుగు: అశ్విని వైష్ణవ్
AshwiniVaishnaw Launches Semicon 2.O Portal : ప్రపంచ ఏఐ అప్లికేషన్ రాజధానిగా భారత్ను తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యమని కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ వెల్లడించారు. శుక్రవారం ఆయన సెమికాన్2.O వెబ్ అప్లికేషన్ పోర్టల్ను ప్రారంభించారు.
Published : November 6, 2026 at 6:55 PM IST
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్టిఫిషియెల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), సెమీకండక్టర్ రంగాలు శరవేగంగా మారుతున్న వేళ భారతదేశం గ్లోబల్ టెక్నాలజీ హబ్గా ఎదిగేందుకు పదునైన వ్యూహాల్ని అమలు చేస్తోంది. తాజాగా భారత్ను ప్రపంచ ఏఐ అప్లికేషన్ క్యాపిటల్గా మార్చడంపై ప్రభుత్వం, పారిశ్రామిక రంగాలు దృష్టి సారించాయని కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, సమాచార సాంకేతిక శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ వెల్లడించారు. శుక్రవారం రోజు దిల్లీలో జరిగిన సెమికాన్ 2.O వెబ్ అప్లికేషన్ పోర్టల్ను ప్రారంభించిన అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. వ్యవసాయం, ఆరోగ్యం, విద్య వంటి కీలక రంగాల్లో ఏఐ సాంకేతికతను విస్తృతంగా వినియోగించడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని అన్నారు. దేశీయంగా సెమీకండక్టర్, ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ రంగాలను బలోపేతం చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త చర్యలు చేపడుతోందని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
"ప్రపంచ ఏఐ పరిశ్రమలో తీవ్ర పరిణామాలు జరుగుతున్నాయి. వ్యవసాయం, వైద్యం సహా ఎన్నో రంగాల్లో ప్రాక్టికల్ ఏఐ మోడళ్లను ఉపయోగించడంలో భారత్ అగ్రగామిగా ఉండబోతోంది. ఇక్కడ పంటల నిర్వహణ, వైద్య సేవలు, బోధనా విధానాలు ఇలా ఎన్నో అంశాల్లో ఏఐ వినియోగానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ అప్లికేషన్ల అభివృద్ధిలో భారత పరిశ్రమలు మంచి పురోగతిని సాధిస్తున్నాయి. విదేశీ కంపెనీలతో పోటీపడుతూ భారత్ను ఏఐ అప్లికేషన్ రాజధానిగా మలచడమే మా లక్ష్యం."
- అశ్విని వైష్ణవ్, కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, ఐటీ శాఖ మంత్రి
సెమికాన్ 2.O పోర్టల్ ప్రారంభం
కొత్తగా తీసుకొచ్చిన సెమికాన్ 2.O పోర్టల్ కేవలం పూర్తి స్థాయి దరఖాస్తులను మాత్రమే స్వీకరిస్తుందని, సెమీకండక్టర్ రంగంలో పనిచేసే అత్యంత నిబద్దత కలిగిన సంస్థలకు మాత్రమే ఇందులో చోటు ఉంటుందని అశ్విని వైష్ణవ్ వెల్లడించారు. వాస్తవంగా పెట్టుబడులు పెట్టి, ప్రాజెక్టుల్ని అమలు చేయాలనే ఆసక్తి ఉన్న సంస్థలకే అవకాశం కల్పిస్తామని తెలిపారు. పూర్తి వివరాలతో సమర్పించిన దరఖాస్తుల్ని మాత్రమే పోర్టల్ స్వీకరించేలా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశామని, అసంపూర్తిగా వచ్చే దరఖాస్తుల్ని స్వీకరించబోమని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. టైమ్పాస్ దరఖాస్తుదారులకు స్థానం లేదని తేల్చిచెప్పారు. ఈ క్రమంలోనే అర్హత లేని 18-19 కంపెనీలను తక్షణమే తొలగించాలని ఐటీ సెక్రటరీని ఆదేశించినట్లు వెల్లడించారు. మరోవైపు దేశీయంగా గ్రాఫిక్స్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ (GPU) చిప్ను అభివృద్ధి చేసే రోడ్మ్యాప్ కూడా తుది దశకు చేరుకుంటోందని వైష్ణవ్ తెలిపారు.
ఎలక్ట్రానిక్స్ కాంపోనెంట్స్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ స్కీమ్ (ECMS) కింద మరో 12 దరఖాస్తులకు ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపిందని కేంద్ర ఐటీ శాఖ కార్యదర్శి ఎస్ కృష్ణన్ శుక్రవారం వెల్లడించారు. ఈ ప్రాజెక్టుల మొత్తం విలువ రూ. 7500 కోట్లకుపైగా ఉంది. వీటిల్లో ఎలక్ట్రానిక్స్ విడిభాగాలతో పాటు ముడి పదార్థాలు, తయారీకి అవసరమైన యంత్రాలు, పరికరాలకు సంబంధించిన ప్రాజెక్టులు కూడా ఉన్నాయి. దేశీయంగా ఎలక్ట్రానిక్స్ విడిభాగాల తయారీ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయడం, దిగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడమే ఈ పథకం ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ ఈసీఎంఎస్ కింద ఆమోదం పొందిన యూనిట్లలో 50 శాతం చిన్న, మధ్యతరహా సంస్థలు (SMEs), సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా సంస్థలు (MSMEs) ఉన్నాయని కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ వెల్లడించారు. ఇదే సమయంలో భారత్ ఎదిగిన తీరు గురించి మంత్రి ప్రస్తావించారు. దేశంలో మొబైల్ ఫోన్ తయారీ ప్రారంభమైన తొలినాళ్లలో భారత్ కేవలం అసెంబ్లింగ్కే పరిమితం అవుతుందని చాలా మంది విమర్శించారని, ఇప్పుడు మాడ్యూల్స్, విడిభాగాలు, ముడి పదార్థాల తయారీ వరకు విస్తరించిందని అన్నారు.
సోషల్ మీడియా సంస్థలకు కేంద్రం సూచనలు
చివరగా సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ బాధ్యతలపైనా మంత్రి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పిల్లలు, మహిళల భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడంతో పాటు డిజిటల్ అరెస్ట్ స్కామ్లు, ఇతర ఆన్లైన్ మోసాలను అరికట్టేందుకు సంస్థలు ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. వినియోగదారుల ఫిర్యాదుల్ని పరిష్కరించడానికి సమర్థమైన వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని అన్నారు. బాధిత పౌరులు పోలీస్ స్టేషన్లు, కోర్టుల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తోందని, అయితే ప్రజలు నేరుగా తమ సమస్యల్ని తెలియజేసి పరిష్కారం పొందగలిగే ఫిర్యాదుల వ్యవస్థ అవసరం అని మంత్రి అభిప్రాయపడ్డారు.
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