దేశంలో తొలి STD సేవలు ప్రారంభం ఎప్పుడో తెలుసా? మొదటి కాల్ ఈ నగరాల మధ్యే!
India First STD Service: 1960 నవంబర్ 26న లఖ్నవూ- కాన్పుర్ మధ్య దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఎస్టీడీ సేవ ప్రారంభమైంది. అంతకుముందు ట్రంక్ కాల్ కోసం గంటల తరబడి వేచి చూడాల్సి వచ్చేది.
Published : November 26, 2026 at 9:21 PM IST
ఈ రోజుల్లో మన జేబులో ఉన్న స్మార్ట్ఫోన్తో ప్రపంచంలోని ఏ మూలకైనా క్షణాల్లో మాట్లాడగలుగుతున్నాం. వీడియో కాల్స్, ఆడియో కాల్స్ ఏదైనా అంతా ఇప్పుడు సర్వసాధారణ విషయమైపోయింది. కానీ కొన్నాళ్ల కిందట చూస్తే ఒక నగరం నుంచి మరో నగరానికి ఫోన్ చేయాలంటేనే గంటల తరబడి వేచి ఉండాల్సి వచ్చేది. ఎన్నో ఏళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెరదించుతూ దేశ టెలికాం చరిత్రలోనే ఉత్తర్ప్రదేశ్లో ఒక చారిత్రాత్మక అధ్యాయం మొదలైంది. అవును 1960 నవంబర్ 26న అంటే సరిగ్గా 66 ఏళ్ల కిందట ఇదే రోజున దేశంలో మొట్టమొదటి ఎస్టీడీ (సబ్స్క్రైబర్ ట్రంక్ డయలింగ్) సేవలు లఖ్నవూ- కాన్పుర్ నగరాల మధ్య అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
ట్రంక్ కాల్ కష్టాలకు చెక్
1960కి ముందు పరిస్థితులు పూర్తిగా వేరు. ఒక నగరం నుంచి మరో నగరానికి ఫోన్ చేయాలంటే టెలిఫోన్ ఎక్స్ఛేంజ్లో ముందుగా ట్రంక్ కాల్ బుక్ చేసుకోవాల్సి వచ్చేది. లైన్ ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఆపరేటర్ ఆ కాల్ను కనెక్ట్ చేసేవారు. ఇందుకోసం ఒక్కోసారి రోజంతా కూడా ఎదురుచూడాల్సి వచ్చేది. 1960 నవంబర్ 26న అప్పటి కేంద్ర కమ్యూనికేషన్ శాఖ మంత్రి డాక్టర్ పి. సుబ్బరాయన్ కాన్పుర్- లఖ్నవూ మధ్య దేశ తొలి ఎస్టీడీ లైన్ ప్రారంభించారు. దీంతో బ్రిటన్ తర్వాత ఆపరేటర్ సహాయం లేకుండా వినియోగదారులే స్వయంగా నంబర్లు డయల్ చేసి ఇతర నగరాలకు నేరుగా ఫోన్ చేసే సదుపాయం కలిగిన ప్రపంచంలో తొట్టతొలి దేశాల్లో భారత్ ఒకటిగా నిలిచింది.
చరిత్ర నిపుణులు మనోజ్ కపూర్ నాటి టెలికాం విశేషాల గురించి వివరాల్ని పంచుకున్నారు. ఆయన ప్రకారం- అప్పట్లో ట్రంక్ కాల్ కోసం గంటల తరబడి ఎదురుచూడాల్సి రావడం చాలా ఇబ్బంది, చిరాకు కలిగించేది. అవతలి వైపు మనం అత్యవసరంగా మాట్లాడాల్సిన వ్యక్తి అందుబాటులో లేకపోతే మరింత ఆలస్యం జరిగేది. అప్పట్లో లఖ్నవూ పరిపాలనా రాజధానిగా, కాన్పుర్ పారిశ్రామిక కేంద్రంగా ఉండేవి. దీంతో ఎస్టీడీ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ రెండు నగరాల మధ్య పారిశ్రామిక వేత్తలు, ప్రభుత్వ అధికారులకు ఎంతో మేలు జరిగింది. కాస్త సులభంగా సంప్రదింపులు జరిపే వెసులుబాటు కలిగింది. అప్పట్లో ఒక ఎస్టీడీ కాల్ గరిష్ఠంగా 3 నిమిషాలు మాత్రమే ఉండేది.
ట్రంక్ కాల్స్లో ఎన్నో రకాలు
ఆ రోజుల్లో ట్రంక్ కాల్స్ను సాధారణంగా 3 రకాలుగా విభజించేవారు. ఆర్డినరీ, పర్టిక్యులర్ పర్సన్, లైట్నింగ్ కాల్స్. సాధారణ కాల్స్ కోసం క్యూలో వేచి ఉండాలి. అవతలి నంబర్ బిజీగా ఉంటే మళ్లీ క్యూలో తమ వంతు కోసం నిల్చోవాలి. ఇక ఎమర్జెన్సీ అయితే లైట్నింగ్ కాల్ ఒక్కటే ఆప్షన్. ఇక్కడ కాల్ త్వరగా కనెక్ట్ చేసేవారు. అయితే సాధారణ కాల్ కంటే దీనికి 8 రెట్లు అధికంగా ఛార్జ్ చేసేవారు. కాన్పుర్ నుంచి ముంబయికి లైట్నింగ్ కాల్ చేస్తే ఝాన్సీ, ఇటార్సీ మీదుగా కనెక్ట్ అయ్యేదని మనోజ్ కపూర్ చెప్పుకొచ్చారు.
బ్లాక్ రోటరీ ఫోన్లు, PCO బూత్లు ఫేమస్
1891లోనే కాన్పుర్లో 11 పారిశ్రామిక యూనిట్లతో తొలి టెలిఫోన్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఏర్పాటైంది. దీనికి వార్షిక రుసుముగా రూ. 150 చొప్పున చెల్లించాయి. మొదట్లో ఫోన్ చేయాలంటే ఇక్కడే ఎక్స్ఛేంజ్ ఆపరేటర్ను సంప్రదించాల్సి వచ్చేది. ఆ తర్వాతే నేరుగా డయల్ చేసే విధానం అందుబాటులోకి వచ్చింది. 1960ల్లో ఎక్కువగా ఇళ్లలో నల్లటి రంగు రోటరీ ఫోన్లు కనిపించేవి. ఫోన్లోని డయల్ను తిప్పి నంబర్లను ఎంట్రీ చేసేవారు. అదే కాలంలో ఐటీఐ నైని ఆకుపచ్చ రంగులో తయారు చేసిన ప్రియదర్శిని మోడల్ ఫోన్ అప్పట్లో స్టేటస్ సింబల్గా ఉండేది. ఇది కూడా రోటరీ ఫోన్ తరహాలోనే ఉన్నా రంగు మాత్రం వేరే. 1970ల నాటికి పుష్- బటన్ ఫోన్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. 1980- 90 సమయంలో వీధులు, కాలనీల్లో కనిపించే పసుపు రంగు బోర్డులతో కూడిన STD/ISD/PCO బూత్లు సమాచార వ్యవస్థలో కీలక పాత్ర పోషించాయి. ఎర్రటి డిజిటల్ మీటరుపై సెకన్లు పరిగెత్తే శబ్దం, రాత్రి 10 గంటల తర్వాత సగం ఛార్జీలే ఉండటంతో కాల్స్ కోసం జనం క్యూ కట్టే దృశ్యాలు పాత తరం మదిలో నేటికీ పదిలంగానే ఉన్నాయి. ఈ బూత్లు చాలా మందికి ఉపాధి కేంద్రాలుగా కూడా మారాయి. కాన్పుర్ మాల్ రోడ్లోని బీఎస్ఎన్ఎల్ ప్రధాన కార్యాలయం వెనుక ఉన్న 1960ల నాటి ఎర్రటి భవనం నుంచే నాడు ట్రంక్ కాల్స్ కార్యకలాపాలు జరిగేవని బీఎస్ఎన్ఎల్ జీఎం ప్రభాన్ష్ యాదవ్ గుర్తుచేశారు.
ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్లు, స్మార్ట్ఫోన్లు, ఇంటర్నెట్ కాల్స్ కూడా అందుబాటులోకి రావడంతో కమ్యూనికేషన్ ఎంతో సులభమైంది. వాట్సాప్, మెసెంజర్ వంటి యాప్స్ ద్వారా ఆడియో, వీడియో కాల్స్ చేసుకోవచ్చు. కమ్యూనికేషన్ ఇప్పుడు సులభతరమైనప్పటికీ సైబర్ నేరాలు, డిజిటల్ మోసాలు పెరుగుతుండటం కొత్త సవాల్ విసురుతోంది.
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