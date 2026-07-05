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పట్టాలెక్కనున్న భారత​ తొలి హైడ్రోజన్ రైలు- త్వరలోనే ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభం!

మరో 10 నుంచి 12 రోజుల్లో ట్రయల్స్ పూర్తి- ఆర్డీఎస్‌వో అనుమతి తర్వాత రెగ్యులర్ సర్వీసులు- సోనిపత్-జింద్ మార్గంలో గంటకు 120 కి.మీ. వేగంతో విజయవంతమైన స్పీడ్ ట్రయల్

First Hydrogen Train Launched By PM
Representational Picture (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 5, 2026 at 10:23 AM IST

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First Hydrogen Train Launched By PM : భారతదేశపు మొట్టమొదటి హైడ్రోజన్ రైలు ప్రారంభానికి సిద్ధమవుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ రైలు ట్రయల్స్ తుది దశకు చేరుకున్నాయి. రానున్న 10 నుంచి 12 రోజుల్లో అన్ని పరీక్షలు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉందని రైల్వే వర్గాలు వెల్లడించాయి. అనంతరం రీసెర్చ్ డిజైన్ అండ్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్గనైజేషన్ (ఆర్డీఎస్‌వో) నుంచి తుది అనుమతి లభిస్తే, సాధారణ రైలు సేవలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ సేవలను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ త్వరలోనే ప్రారంభించే అవకాశం ఉందని సమాచారం.

భారతదేశపు మొట్టమొదటి హైడ్రోజన్ రైలు ప్రారంభానికి క్షేత్రస్థాయిలో ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. దిల్లీ డివిజన్ 'డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్' (డీఆర్ఎం) పుష్పేశ్​ త్రిపాఠి, రైల్వే పరిపాలనా అధికారులతో కలిసి ప్రత్యేక రైలులో జింద్ జంక్షన్‌కు చేరుకుని ఏర్పాట్లను సమీక్షించారు. స్టేషన్ ప్రాంగణంతో పాటు హైడ్రోజన్ ఉత్పత్తి కేంద్రం, స్టేడియంలోని హెలిప్యాడ్‌ను కూడా ఆయన తనిఖీ చేశారు. రైలు ప్రారంభోత్సవానికి ముందు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి కావాలని అధికారులకు పలు సూచనలు చేసినట్లు రైల్వే అధికారులు తెలిపారు. ప్రయాణికుల భద్రత, సాంకేతిక ప్రమాణాలు, స్టేషన్ మౌలిక సదుపాయాలు, హైడ్రోజన్ ఇంధన సరఫరా వ్యవస్థలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని ఆదేశించారు. ఈ సందర్భంగా హైడ్రోజన్ రైలు ట్రయల్స్ ఉన్నత దశలో ఉన్నాయని డీఆర్ఎం పుష్పేశ్​ త్రిపాఠి తెలిపారు.

"సోనిపత్-జింద్ రైలు మార్గంలో గంటకు 120 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఇప్పటికే ఒక స్పీడ్ ట్రయల్ నిర్వహించాం. అదే సమయంలో భవిష్యత్ కార్యకలాపాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని దిల్లీ-సోనిపత్, జింద్-దిల్లీ రైలు మార్గాలను కూడా నిరంతరం తనిఖీ చేస్తున్నాం. ట్రాక్‌లు, సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థ, భద్రతా ప్రమాణాలు, ఇంధన సరఫరా వ్యవస్థలపై సాంకేతిక నిపుణులు సమగ్ర పరిశీలన చేస్తున్నారు."
- పుష్పేశ్​ త్రిపాఠి, డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్, దిల్లీ డివిజన్

మరో 10 రోజుల్లో ట్రయల్స్​ పూర్తి!
రైల్వే అధికారుల ప్రకారం, మిగిలిన అన్ని ట్రయల్స్‌ను రానున్న 10 నుంచి 12 రోజుల్లో పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. అనంతరం పరీక్షలకు సంబంధించిన పూర్తి నివేదికను రీసెర్చ్ డిజైన్ అండ్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్గనైజేషన్ (ఆర్డీఎస్‌వో)కు సమర్పిస్తారు. అక్కడి నిపుణులు అన్ని అంశాలను పరిశీలించి సంతృప్తి చెందిన తర్వాతే తుది అనుమతి జారీ చేస్తారు. ఆమోదం లభించిన వెంటనే హైడ్రోజన్ రైలు సాధారణ సేవలు ప్రారంభం కానున్నాయి.

ప్రధానమంత్రి చేతుల మీదుగా!
ఇదిలా ఉండగా దేశంలో తొలి హైడ్రోజన్ రైలు ప్రారంభోత్సవాన్ని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా నిర్వహించే అవకాశాలు ఉన్నాయని రైల్వే వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే ఇందుకు సంబంధించిన తేదీని రైల్వే శాఖ ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. హైడ్రోజన్ రైళ్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యావరణహిత రవాణా వ్యవస్థలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. ఈ రైల్వే కార్బన్ ఉద్గారాలను తగ్గించేందుకు, స్వచ్ఛమైన ఇంధన వినియోగాన్ని పెంచేందుకు పలు చర్యలు చేపడుతోంది. ఆ దిశగా హైడ్రోజన్ రైలు ప్రాజెక్టు ఒక కీలక ముందడుగుగా అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ రైలు విజయవంతమైతే భవిష్యత్తులో దేశంలోని మరిన్ని మార్గాల్లో కూడా హైడ్రోజన్ ఆధారిత రైలు సేవలను విస్తరించే అవకాశం ఉంది.

తక్కువ ఖర్చుతో హైడ్రోజన్ రైలు
సాధారణంగా డీజిల్‌తో నడిచే రైళ్లు గ్రీన్‌హౌస్ వాయు ఉద్గారాలను విడుదల చేస్తాయి. దీంతో వాయు కాలుష్యం పెరుగుతుంది. ఎలక్ట్రిక్ రైళ్లు నడపాలంటే బాగా ఖర్చుతో కూడుకున్న విషయం. ముఖ్యమైన ఓవర్‌హెడ్ లైన్ మౌలిక సదుపాయాలు అవసరం. తక్కువ ఖర్చుతో హైడ్రోజన్ రైలును నడపొచ్చు. అలాగే ఇది కాలుష్య కారకాలను ఉత్తత్తి చేయదు. దీంతో పర్యావరణానికి ఎలాంటి హాని ఉండదు. అంతే కాకుండా ఈ హైడ్రోజన్ రైలు డీజిల్ ఇంజిన్ల లాగా భారీ శబ్దాలు చేయకుండా చాలా నిశబ్దంగా వెళ్లిపోతుంది. భారతీయ రైల్వే కూడా ఇదే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతోంది.

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