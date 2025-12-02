ETV Bharat / bharat

దేశంలోనే ఫస్ట్ ENT టెలీమెడిసన్ క్లినిక్- కారునే అంబులెన్స్‌గా మార్చిన డాక్టర్

వృద్ధులు,పేదలకు అండగా ఈఎన్​టీ డాక్టర్- టెలీమెడిసిన్ సేవ పూర్తిగా ఉచితం

ENT ambulance
ENT ambulance (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 2, 2025 at 12:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Indore Ent Ambulance : అత్యవసర వైద్య సేవల్లో ఇదొక అద్భుతమైన ఆవిష్కరణ. చెవి, ముక్కు, గొంతు వ్యాధుల కోసం దేశంలోనే మొట్టమొదటి ​టెలీమెడిసిన్ సేవలు మధ్యప్రదేశ్‌లో ప్రారంభమయ్యాయి. మునుపెన్నడూ లేని విధంగా, సరికొత్త సాంకేతికతతో పేదలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా రూపుదించారు డాక్టర్ గన్వీర్. తన క్లినిక్‌కు వచ్చే వృద్ధుల ఇబ్బందులు, మానసిక శ్రేయస్సును గుర్తించి డాక్టర్ గన్వీర్ దీనిని చేపట్టారు. సమాజానికి తన వంతు సహాయం చేయాలనే ఆలోచనతో దీనిని ప్రారంభించారు. ప్రణాళికలో భాగంగా, డాక్టర్ తన కారునే ఏకంగా అంబులెన్స్‌గా మార్చారు. అంతేకాకుండా అన్ని ఆధునిక పరికరాలు అమర్చారు. ఉచితంగా వైద్యాన్ని అందిస్తున్నారు. నేరుగా రోగి వద్దకే వెళ్లి ట్రీట్​మెంట్​ చేస్తున్నారు​. అసలేంటి ఈ ENT టెలిమెడిసిన్ సేవ? ఏంటో తెలుసుకుందాం.

వృద్ధులు,పేదలకు టెలీమెడిసిన్ సేవ ఒక వరం
వైద్య వృత్తిలో ఉండే తనకు ప్రజల కోసం ఏదో ఒకటి చేయాలనే ఆలోచన ఎప్పుడూ ఉండేదని గన్వీర్​ అంటున్నారు. "చాలా మంది వృద్ధులు, రోగుల ఇబ్బందులు వారి భావోద్వేగాలను చూసి నేను వారికి ఏదైనా చేయాలి అని నిరంతరం ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడిని. ఆ క్రమంలోనే నా స్నేహితులను సంప్రదించి, 'నేను సమాజానికి ఏదైనా చేయాలనుకుంటున్నాను' అని అన్నాను. అప్పుడు అంబులెన్స్ సేవను ప్రారంభించడం ద్వారా సమాజానికి ఎంతో కొంత సహాయం చేయగలవు అని సూచించారు. దీంతో నేను నా కారును అంబులెన్స్‌గా మార్చాను. అంబులెన్స్‌ను పూర్తి టెలిమెడిసిన్ క్లినిక్‌గా మార్చాను" అని ENT స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ జే ఎస్ గన్వీర్ అంటున్నారు.

స్వయంగా గన్వీరే సందర్శిస్తారు!
"నేను, నా సహోద్యోగి డాక్టర్ సోనమ్‌తో కలిసి రోగుల ఇళ్లకు స్వయంగా అంబులెన్స్​లో వెళ్లడం ప్రారంభించాం. అంబులెన్స్ సేవ కింద మొదట రోగులను పరీక్షిస్తాం. నేను అందుబాటులో లేనప్పుడు సిబ్బంది ఉంటారు. క్లినిక్ నుంచి టెలిమెడిసిన్ సేవలను అందిస్తాను" అని డాక్టర్ జేఎస్ గన్వీర్ తెలిపారు. ఒక రోగి క్లినిక్‌కు రాలేని స్థితిలో ఉంటే, తానే స్వయంగా వారి ఇంటికి వెళ్లి అంబులెన్స్‌లో అక్కడికక్కడే పూర్తి చికిత్సను అందిస్తానని చెప్పారు.

ENT specialist JS Ganvir
డాక్టర్ J.S. గన్వీర్ (ETV Bharat)

అంబులెన్స్ సేవ పూర్తిగా ఉచితం
వృద్ధులూ లేదా అనారోగ్యంతో ఉన్న వారు క్లినిక్‌కు కాల్ చేసినప్పుడు ఆయన వెంటనే తన సహోద్యోగి డాక్టర్ సోనమ్‌ను అన్ని వైద్య సూచనలు, ఎండోస్కోప్, అవసరమైన లైట్ డిస్‌ప్లేతో పాటు రోగిని పరీక్షించడానికి కావాల్సిన ఇతర పరికరాలతో పంపుతారు. రోగిని చూడటానికి సాధారణ ఖర్చు కంటే ఈ సేవకు అదనపు రుసుము లేనందున ఉచితంగా వైద్యం చేస్తున్నందున డాక్టర్ గన్వీర్ అంబులెన్స్ టాక్ ఆఫ్ టౌన్​గా నిలిచింది.

టెలిమెడిసిన్ ఎలా పనిచేస్తుంది?
టెలీమెడిసిన్ అనేది వీడియో కాల్స్, ఫోన్ కాల్స్ వంటి టెలికమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి పనిచేస్తుంది. వైద్యులు మారుమూల ప్రాంతాలలో వైద్య సేవను అందించే పద్ధతి. డాక్టర్ వీడియో కాల్ లేదా ఎండోస్కోపీ యంత్రం ద్వారా రోగి పరిస్థితిని రిమోట్‌గా అంచనా వేస్తారు. రోగికి ప్రాథమికంగా అవసరమైన చికిత్సను అందిస్తారు.

టెలీమెడిసిన్ పట్ల క్రేజ్ ఎలా పెరిగింది
ప్రస్తుత రోజుల్లో టెలి మెడిసన్ సేవ ప్రజాదరణ పొందుతోంది. ఎందుకంటే చాలా మంది ప్రముఖ వైద్యులు ఒక దేశం లేదా ప్రాంతంలోని రోగులతో కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతున్నారు. వారి సమస్యలను అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారు. వారికి చికిత్సను అందించగలుగుతున్నారు. ఇంకా, రోగులు తమ సమస్యలను ఇంటి నుంచి వైద్యుడికి తెలియజేయడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. పరీక్ష నివేదికలు, డాక్టర్​ ఫీజుల కోసం లావాదేవీలు ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్‌లో కూడా సాధ్యమే. అందువల్ల, వైద్యుడు చేసే సాధారణ చికిత్స కంటే టెలిమెడిసిన్ సేవ రోగికి మరింత అందుబాటులో ఉంటుంది.

అంబులెన్స్‌లో మంటలు- నవజాత శిశువు సహా నలుగురు మృతి

20 ఏళ్లుగా ఉచితంగా అంబులెన్స్ సేవలు- అనాథ మృతదేహాలకు అంత్యక్రియలు

TAGGED:

INDORE ENT AMBULANCE
INDORE ENT SPECIALIST GANVIR
ENT TELEMEDICINE SERVICE
HOW TELEMEDICINE WORKS
COUNTRYS FIRST ENT AMBULANCE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.