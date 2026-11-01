యూఎస్ మిడ్టర్మ్ ఎన్నికల తర్వాత కూడా భారత్పై చమురు ధరల ఎఫెక్ట్
US Election Effect On India :అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికలకు సంబంధించిన కీలక నివేదిక వెలువడింది. ఈ ఎన్నికల తర్వాత అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు మరింత తీవ్రతరం కావొచ్చని తెలుస్తోంది.
Published : November 1, 2026 at 12:47 PM IST
ముడిచమురు ధరల పెరుగుదల, భారత్పై ప్రభావానికి సంబంధించి అంతర్జాతీయ సంస్థ కీలక నివేదికను వెల్లడించింది. అమెరికాలో మధ్యంతర ఎన్నికలు ముగిసినప్పటికీ, భారత్పై అంతర్జాతీయంగా ముడిచమురు ధరల భారం, ఆర్థిక ఒత్తిళ్లు తప్పకపోవచ్చని 'ఎమ్కే గ్లోబల్' ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సంస్థ తన నివేదికలో తెలిపింది. ఈ ఎన్నికల్లో డెమొక్రాట్ పార్టీ గెలిచినా కూడా, అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకునే విదేశాంగ నిర్ణయాలను వారు పెద్దగా అడ్డుకోలేరని పేర్కొంది. అలాగే ఇరాన్తో అమెరికా సంఘర్షణ మరింత తీవ్రతరం కావొచ్చని అంచనా వేసింది.
ఇరాన్పై దాడులు చేస్తే పెరిగే ఛాన్స్
యూఎస్ మిడ్టర్మ్ ఎన్నికల తర్వాత ఇరాన్- అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్తతలు మళ్లీ తీవ్రమైతే చమురు ధరలు మరింత పెరిగి, అది భారతదేశ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ (BOP), విదేశీ మారక ద్రవ్య మార్కెట్, ఈక్విటీలపై ఒత్తిడిని పెంచుతుందని ఎంకే గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ తన నివేదికలో వెల్లడించింది. "మధ్యంతర ఎన్నికల తర్వాత చమురు ధరలు తగ్గే అవకాశం లేదని మేము భావిస్తున్నాం. ఇరాన్పై అమెరికా మరోసారి దాడులు చేస్తే ముడి చమురు ధరలు భారీగా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది. యూఎస్ ఎన్నికల ప్రభావం భారత ఆర్థిక మార్కెట్లపై ప్రత్యక్షంగా కాకుండా, ప్రధానంగా భౌగోళిక రాజకీయాల పరంగా ఉంటుంది" ఎంకే గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ పేర్కొంది.
"దేశీయ మార్కెట్లకు డాలర్ విలువ, యూఎస్ బాండ్ ఈల్డ్స్ (బాండ్ల రాబడి), అంతర్జాతీయ రిస్క్ అపెటైట్ (పెట్టుబడుల పట్ల ఆసక్తి), ముడి చమురు ధరలే కీలకమైన అంశాలుగా కొనసాగుతాయి. డెమోక్రాట్లు యూఎస్ ప్రతినిధుల సభలో ఆధిక్యం సాధిస్తారు. అలాగే సెనేట్లో మెజారిటీ సాధించడానికి కూడా వారికి అవకాశాలు మెరుగుపడ్డాయి. డెమోక్రాట్లు ఉభయ సభలను గెలుచుకునే అవకాశం 60 శాతం ఉంది. రిపబ్లికన్లు సెనేట్ను నిలుపుకునే అవకాశం 30 శాతం మాత్రమే ఉంది. అలాగే ఉభయ సభల్లో పట్టు సాధించడానికి రిపబ్లికన్లకు 10 శాతం మాత్రమే అవకాశం ఉంది."
--ఎంకే గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్
'ట్రంప్ సుంకాల, వలస విధానాలపై మరింత పర్యవేక్షణ'
ఈ మిడ్ టర్మ్ ఎన్నికల్లో డెమోక్రాటిక్ పార్టీ సెనేట్, యూఎస్ ప్రతినిధుల సభలో ఆధిక్యం సాధిస్తే ట్రంప్ విధించే సుంకాలు, వలస విధానాలపై పర్యవేక్షణ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని ఎంకే గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అంచనా వేసింది. అయితే వాణిజ్యం, విదేశాంగ విధానంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్నకు పూర్తి కార్యనిర్వాహక అధికారం ఉండడం వల్ల సుంకాలపై ఈ ఎన్నికల ప్రభావం పెద్దగా ఉండకపోవచ్చని పేర్కొంది. రాజకీయ ప్రతిష్టంభన కారణంగా అమెరికా ఈక్విటీలలో వెంటనే స్థిరమైన ర్యాలీ వస్తుందని ఆశించలేమని హెచ్చరించింది. సాధారణంగా మధ్యంతర ఎన్నికల తర్వాత 60 ట్రేడింగ్ రోజులలో ఎస్అండ్పీ 500 సూచీ దాదాపు 6 శాతం లాభపడిన చరిత్ర ఉన్నప్పటికీ, అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితులు స్టాక్ మార్కెట్కు అంత అనుకూలంగా లేవని వెల్లడించింది. గత ఆర్నెళ్లలో ఈక్విటీలు సుమారు 12 శాతం పెరిగాయని చెప్పింది. యూఎస్ బాండ్ల రాబడులు అధికంగా ఉన్నాయని, బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు సుమారు 61 శాతం పెరిగాయని స్పష్టం చేసింది.
భారత మార్కెట్లలో కనిపించే జోష్ తాత్కాలికమే!
డాలర్ విలువ, అమెరికా బాండ్ల ఆదాయం, ముడి చమురు ధరలు తగ్గడం వల్ల దేశీయ (భారత) మార్కెట్లకు ఊతం లభిస్తుందని ఎంకే గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ వెల్లడించింది. అయితే శాంతి డివిడెండ్ (యుద్ధాలు, ఉద్రిక్తతలు ముగియడం వల్ల వచ్చే ఆర్థిక ప్రయోజనం) అంత త్వరగా వచ్చేలా కనిపించడం లేదని అభిప్రాయపడింది. యూఎస్ మధ్యంతర ఎన్నికల తర్వాత భారత మార్కెట్లలో కనిపించే ఆశావాదం తాత్కాలికమే కావొచ్చని పేర్కొంది. రక్షణ, సాంకేతికత, చైనాకు సంబంధించిన వ్యవహారాలలో అమెరికా-భారత్ వ్యూహాత్మక సహకారం బలంగా కొనసాగుతుందని అంచనా వేసింది. ఎందుకంటే ఈ విస్తృత ద్వైపాక్షిక సంబంధానికి అమెరికాలోని రెండు ప్రధాన రాజకీయ పార్టీల మద్దతు ఉందని బ్రోకరేజ్ సంస్థ వివరించింది.
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