ప్రపంచానికి భారత్ ఒక 'బ్రైట్ స్పాట్'- మోదీ వల్లే అది సాధ్యం: అశ్వినీ వైష్ణవ్
దావోస్ WEF 2026 వేదికగా భారత్పై అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారుల ప్రశంసలు- అనిశ్చితికాలంలో స్థిరమైన ప్రజాస్వామ్యం, విశ్వసనీయ ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారత్ గుర్తింపు
Published : January 22, 2026 at 8:31 AM IST
Ashwini Vaishnaw WEF 2026 : ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక (వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం – WEF) 2026 సదస్సు సందర్భంగా స్విట్జర్లాండ్లోని దావోస్ వేదికగా కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారులు భారత్ను బ్రైట్ స్పాట్గా చూస్తున్నారని, ప్రపంచంలోనే అత్యంత నమ్మకమైన పెట్టుబడి గమ్యస్థానంగా భారత్ ఎదుగుతోందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక అనిశ్చితి నెలకొన్న ఈ సమయంలో భారత్ స్థిరమైన ప్రజాస్వామ్యం, స్థిరమైన ఆర్థిక వృద్ధితో ముందుకు సాగుతోందని ఆయన అన్నారు.
అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారుల అభిప్రాయం- భారత్పై విశ్వాసం
దావోస్లో నిర్వహించిన వివిధ ప్యానెల్ చర్చలు, పెట్టుబడిదారులతో జరిగిన భేటీల్లో భారత్పై ఉన్న నమ్మకం స్పష్టంగా కనిపించిందని అశ్వినీ వైష్ణవ్ వెల్లడించారు. "ప్రపంచం మొత్తం అనిశ్చితితో నిండిన ఈ పరిస్థితుల్లో భారత్ను ఒక స్థిరమైన, విశ్వసనీయమైన విలువ గొలుసు భాగస్వామిగా చూస్తున్నారు. ప్రజాస్వామ్యం బలంగా ఉన్న దేశం, దీర్ఘకాలిక వృద్ధి సాధించగల ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారత్ గుర్తింపు పొందుతోంది" అని ఆయన చెప్పారు. "ప్రతి సమావేశంలో, ప్రతి ప్యానెల్లోనూ ఒకే మాట వినిపించింది – ఈ రోజు ప్రపంచానికి భారత్ ఒక బ్రైట్ స్పాట్" అని మంత్రి వివరించారు. అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారులు భారత్లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఆసక్తిగా ఉన్నారని, ముఖ్యంగా సస్టైనబుల్ గ్రోత్ కోసం నమ్మకమైన గమ్యస్థానంగా భారత్ను ఎంచుకుంటున్నారని తెలిపారు.
వచ్చే ఐదేళ్లలో భారత్ వృద్ధి రేటు
రాబోయే ఐదేళ్లలో భారత్ ఆర్థిక వృద్ధి ఆరు నుంచి ఎనిమిది శాతం (రియల్ టర్మ్స్లో), నామినల్ పరంగా పది నుంచి పదమూడు శాతం వరకు ఉంటుందని అంచనా వేశారు అశ్వినీ వైష్ణవ్. మోస్తరు ద్రవ్యోల్బణం, బలమైన వృద్ధి మద్దతుతో భారత్ స్థిరంగా ముందుకు సాగుతుందని ఆయన అన్నారు. కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ (CII), EY సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ‘బెట్ ఆన్ ఇండియా – బ్యాంక్ ఆన్ ద ఫ్యూచర్’ అనే సదస్సులో మాట్లాడుతూ, ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న సంస్కరణలు, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ చర్యల వల్ల పెట్టుబడులకు మరింత అనుకూల వాతావరణం ఏర్పడిందని చెప్పారు.
ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ - అనుమతుల సులభీకరణ
పెట్టుబడుల కోసం ప్రధాన అడ్డంకిగా మారిన అనుమతుల ప్రక్రియను ప్రభుత్వం గణనీయంగా సులభతరం చేసిందని మంత్రి వివరించారు. టెలికాం టవర్లకు అనుమతులు తీసుకోవడానికి ఒకప్పుడు సగటున 270 రోజులు పట్టేదని, ఇప్పుడు అది కేవలం ఏడు రోజులకు తగ్గిందని చెప్పారు. అంతేకాదు, 89 శాతం అనుమతులు సున్నా రోజుల్లోనే ఇస్తున్నామని వెల్లడించారు. "మన ఉద్దేశాలు, ఆచరణ మధ్య గ్యాప్ లేకుండా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. పాలసీలు కాగితాల మీదే కాకుండా నేలమీద కూడా అమలవ్వాలి" అని ఆయన అన్నారు. పరిశ్రమలు ఎదుర్కొనే సమస్యలను పరస్పరం పంచుకోవాలని, డేటా లోకలైజేషన్ నిబంధనలను అమెరికా, యూరప్లతో సమన్వయం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని సూచించారు.
సెమీకండక్టర్ రంగంలో భారత్ చరిత్రాత్మక అడుగు
అశ్వినీ వైష్ణవ్ మరో కీలక అంశంపై మాట్లాడారు. భారత్ 60 ఏళ్ల తర్వాత సెమీకండక్టర్ పరిశ్రమలో కీలక అడుగు వేసిందని తెలిపారు. ప్రస్తుతం నాలుగు సెమీకండక్టర్ ప్లాంట్లు పైలట్ ప్రొడక్షన్ ప్రారంభించాయని, వాటిలో ఒక ప్లాంట్ ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి చివరి వారం నుంచి పూర్తిస్థాయి వాణిజ్య ఉత్పత్తి ప్రారంభించనుందని చెప్పారు. "ఇది దేశానికి గర్వకారణం. ప్రధానమంత్రి గారి విధానం వల్ల ఇది సాధ్యమైంది. 60 ఏళ్ల తర్వాత భారత్ ఈ రంగంలో తన ముద్ర వేసింది" అని మంత్రి అన్నారు.
రేర్ ఎర్త్స్, గ్లోబల్ భాగస్వామ్యాలు
రేర్ ఎర్త్ ఖనిజాల విషయంలో భారత్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాలతో భాగస్వామ్యాలు కుదుర్చుకుందని అశ్వినీ వైష్ణవ్ తెలిపారు. అమెరికా, యూరప్, జర్మనీ, జపాన్, దక్షిణ కొరియా, సింగపూర్ వంటి దేశాలతో కలిసి పనిచేస్తూ, ఒక సమగ్ర ఈకోసిస్టమ్ను నిర్మిస్తున్నామని చెప్పారు. "ఇది చాలా క్లిష్టమైన విలువ గొలుసు. అనేక దేశాల సహకారంతోనే దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం" అని వివరించారు.
ప్రపంచంలో మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారత్
కొద్ది సంవత్సరాల్లోనే భారత్ ప్రపంచంలో మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరిస్తుందని మంత్రి ధీమా వ్యక్తం చేశారు. గత దశాబ్దంలో తీసుకున్న నిర్మాణాత్మక సంస్కరణలు, కేంద్రీకృత అమలు విధానం ఇందుకు ప్రధాన కారణాలని చెప్పారు. భారత్ వృద్ధికి నాలుగు ప్రధాన స్థంభాలు ఉన్నాయని ఆయన వివరించారు. భౌతిక, డిజిటల్, సామాజిక మౌలిక సదుపాయాల్లో భారీ పెట్టుబడులు, సమాజంలోని ప్రతి వర్గం అభివృద్ధి చెందేలా చర్యలు, తయారీ రంగం, ఇన్నోవేషన్పై దృష్టి, పాలనలో సరళీకరణ, నియమ నిబంధనల సులభీకరణ అని చెప్పారు. "ఈ అన్ని చర్యలతో వచ్చే ఐదేళ్లలో భారత్ 95 శాతం విశ్వాసంతో వేగంగా ఎదుగుతుందని చెప్పగలం. పేదల భద్రత మా ప్రధాన ప్రాధాన్యం" అని ఆయన అన్నారు.
కృత్రిమ మేధ (AI) మిషన్ – ఐదు కీలక స్థంభాలు
ప్రపంచ AI పరిశ్రమ కూడా భారత్ తీసుకుంటున్న విధానాన్ని ప్రశంసిస్తోందని అశ్విని వైష్ణవ్ తెలిపారు. భారత కృత్రిమ మేధ మిషన్కు ఐదు ప్రధాన స్థంభాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. "AI ఐదో పారిశ్రామిక విప్లవం. ఇందులో శక్తి కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఎనర్జీ నుంచి అప్లికేషన్ల వరకు భారత్ పద్ధతిగా పని చేస్తోంది. దీనిని ప్రపంచం మెచ్చుకుంటోంది" అని మంత్రి అన్నారు. AI రంగంలో పెద్ద టెక్ కంపెనీల ఆధిపత్యానికి ప్రత్యామ్నాయంగా భారత్ పబ్లిక్-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్య మోడల్ను అమలు చేస్తోందని వైష్ణవ్ వెల్లడించారు. 38 వేల GPUsతో ఒక కామన్ కంప్యూట్ ఫెసిలిటీ ఏర్పాటు చేశామని, విద్యార్థులు, పరిశోధకులు, స్టార్టప్లు ప్రపంచ ధరలకంటే మూడో వంతు ఖర్చుతో వీటిని వినియోగించుకోవచ్చని చెప్పారు.
AI నియంత్రణ విషయంలో కేవలం చట్టాలపై ఆధారపడకుండా టెక్నో-లీగల్ విధానం అవసరమని మంత్రి అభిప్రాయపడ్డారు. డీప్ఫేక్స్, బైయాస్ వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొనేందుకు సాంకేతిక పరిష్కారాలు అవసరమన్నారు. న్యాయస్థానాల్లో నిలబడగల స్థాయిలో డిటెక్షన్ సిస్టమ్స్ రూపొందిస్తున్నామని చెప్పారు. భారీ ఖర్చుతోనే AI అభివృద్ధి సాధ్యమన్న అపోహను ఆయన ఖండించారు. "95 శాతం AI పనులు 20 నుంచి 50 బిలియన్ పారామీటర్ల మోడళ్లతోనే చేయవచ్చు. భవిష్యత్లో అసలు ROI తక్కువ ఖర్చుతో, స్కేలబుల్ పరిష్కారాల నుంచే వస్తుంది" అని ఆయన అన్నారు.