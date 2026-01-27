ETV Bharat / bharat

'భారత్, EU భాగస్వామ్యానికి అవే పునాదులు'- ఈయూ ప్రతినిధులతో రాజ్​నాథ్​ భేటీ

రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్, ఈయూ ప్రతినిధుల కీలక భేటీ- జపాన్, దక్షిణ కొరియా తర్వాత ఈయూతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకోనున్న మూడో ఆసియా దేశంగా భారత్

Defence Minister Rajnath Singh
Defence Minister Rajnath Singh (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 27, 2026 at 11:09 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

India EU Partnership : భారత్, యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ) మధ్య సాంకేతిక, రక్షణ భాగస్వామ్య ఒప్పందం రెండు పక్షాల సంబంధాల్లో కీలక మైలురాయిగా మారిందని రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ పేర్కొన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మారుతున్న రాజకీయ, భద్రతా పరిస్థితుల నడుమ భాగస్వామ్యం భారత్, ఈయూ దేశాలను మరింత దగ్గర చేసేదిగా తెలిపారు. దిల్లీలోని రక్షా మంత్రాలయంలో ఈయూ ప్రతినిధి బృందంతో మంగళవారం సమావేశమైన సందర్భంగా ఆయన పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ప్రపంచ శాంతి భద్రతల పట్ల మా నిబద్ధతకు ప్రతీక!
ఈయూ విదేశాంగ, భద్రతా విధానాల ప్రతినిధి కాజా కాల్లాస్ నేతృత్వంలో వచ్చిన బృందాన్ని రాజ్‌నాథ్ సింగ్ స్వాగతించారు. ఈ భేటీకి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉందని చెప్పారు. ఎందుకంటే ఇది భారత గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల నేపథ్యంలో జరగడం విశేషమన్నారు. "మీ భారత పర్యటన ఎంతో ప్రత్యేకం. ఇది మా గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల సమయంలో జరుగుతోంది. ఇది భారత రాజ్యాంగ ప్రయాణానికి, ప్రపంచ శాంతి భద్రతల పట్ల మా నిబద్ధతకు ప్రతీక" అని రాజ్‌నాథ్ సింగ్ పేర్కొన్నారు.

సంబంధాల్లో కొత్త ఉత్సాహం
భారత్, ఈయూ దేశాల మధ్య ప్రజాస్వామ్యం, ఫెడరలిజం, న్యాయపాలన వంటి విలువలే భాగస్వామ్యానికి పునాదులని రక్షణ మంత్రి తెలిపారు. ఆ విలువలను ప్రపంచ భద్రత, సుస్థిర వృద్ధి, సమగ్ర అభివృద్ధిగా మలచాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతున్నామని చెప్పారు. సాంకేతిక, రక్షణ భాగస్వామ్య ఒప్పందం ఇరు పక్షాల మధ్య ఉన్న నమ్మకానికి నిదర్శనమన్నారు. ఆర్థికం, రక్షణ, ప్రజల మధ్య సంబంధాల్లో కొత్త ఉత్సాహం వస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

ద్వైపాక్షికంగా మరింత సహకారం!
ఈ సందర్భంగా కాజా కాల్లాస్ మాట్లాడుతూ, "గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఎంతో అద్భుతంగా అనిపించాయి. మా ఆపరేషన్లు కూడా పరేడ్‌లో భాగమవడం గర్వకారణం. ఇది మనం కలిసి ఎంత బలంగా పనిచేస్తున్నామో చూపిస్తోంది. భద్రతా, రక్షణ భాగస్వామ్యం ఒక మైలురాయి. ఇకపై ద్వైపాక్షికంగా మరింత సహకారం పెంచుకుందాం" అని అన్నారు.

యూరోపియన్ కౌన్సిల్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, భద్రతా, రక్షణ భాగస్వామ్యాలు యూరప్‌తో పాటు ప్రపంచ శాంతి, భద్రతలను ప్రోత్సహించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. యూరోపియన్ యూనియన్ – ఈయూ కాని దేశాల మధ్య సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేయడానికి ఇది కొత్త వేదికగా నిలుస్తుంది.

భారత్​, ఈయూ భాగస్వామ్యం అమలులోకి వస్తే, యూరోపియన్ యూనియన్‌తో భద్రత – రక్షణ ఒప్పందం కుదుర్చుకోనున్న మూడో ఆసియా దేశంగా భారత్ నిలవనుంది. ఇప్పటికే జపాన్, దక్షిణ కొరియా ఈ తరహా ఒప్పందాలు చేసుకున్నాయి. ఈ ఒప్పందం ద్వారా సముద్ర భద్రత, సైబర్ భద్రత, ఉగ్రవాద నిరోధం, అంతరిక్ష రక్షణ సాంకేతిక రంగాల్లో రెండు పక్షాలు కలిసి పనిచేయనున్నాయి. ఇకపై యూరోపియన్ యూనియన్ భారత్‌ను కేవలం ఆయుధాల కొనుగోలు చేసే దేశంగా కాకుండా… కొన్ని రంగాల్లో సరఫరాదారుగా, వ్యూహాత్మక భాగస్వామిగా కూడా చూడనుంది. ఇది భారత రక్షణ తయారీ పరిశ్రమకు కొత్త అవకాశాలు తెచ్చిపెట్టనుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

గత కొంతకాలంగా భారత్ – ఈయూ భద్రతా సంబంధాలు బలపడుతున్నాయి. 2025లో యూరోపియన్ కమిషనర్ల బృందం భారత్‌కు వచ్చి భద్రతా చర్చలు జరిపింది. అదే ఏడాది సెప్టెంబర్‌లో యూరోపియన్ రాజకీయ- భద్రతా కమిటీ తొలిసారి ఆసియాకు వచ్చి భారత్‌లో ఉన్నత స్థాయి సమావేశాలు నిర్వహించింది. డిసెంబర్ 2025లో భారత రక్షణ తయారీదారుల బృందం బ్రస్సెల్స్‌లో యూరోపియన్ అధికారులతో సమావేశమైంది. మొత్తంగా, ఖరారుకానున్న భద్రత – రక్షణ భాగస్వామ్యం భారత్ – యూరోపియన్ యూనియన్ సంబంధాల్లో కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలకనుందని రాజకీయ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి. ప్రపంచ భద్రతలో భారత్ పాత్ర మరింత బలపడనుందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

TAGGED:

RAJNATH SINGH ON INDIA EU AGGREMENT
CENTRE ON INDIA EU AGGREMENT
INDIA EU PARTNERSHIP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.