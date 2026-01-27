ఈ ఏడాదిలోనే భారత్-ఈయూ FTA అమల్లోకి: పీయూష్ గోయెల్​

ETV Bharat / bharat

2026లోనే 'మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డీల్స్' అమల్లోకి- భారత పరిశ్రమ వర్గాలకు ఇదొక శుభవార్త- కేంద్ర వాణిజ్య మంత్రి పీయుష్ గోయల్ కీలక ప్రకటన

Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal
Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal (PTI)
Published : January 27, 2026 at 8:09 PM IST

India-EU FTA Implements 2026 : భారత్ - ఈయూ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (ఎఫ్‌టీఏ)పై కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఈ చారిత్రక ట్రేడ్ డీల్ 2026 సంవత్సరంలోనే అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని ఆయన వెల్లడించారు. భారత్, యూరోపియన్ యూనియన్‌లోని 27 దేశాల కూటమి మధ్య ఒప్పందం ఖరారైనందున, తదుపరిగా శరవేగంగా చట్టపరమైన ప్రక్రియలను పూర్తి చేయడంపై ఫోకస్ పెడతామన్నారు.

ఈ ఒప్పందం అమలుకు సంబంధించిన వేడుకలను కూడా ఈ ఏడాదే జరుపుకుంటామనే ఆశాభావాన్ని పీయూష్ గోయల్ వ్యక్తం చేశారు. ప్రతీ ఒప్పందం దేనికది ప్రత్యేకమైందని, ఈ ట్రేడ్ డీల్ మాత్రం అద్భుతమైందని ఆయన కొనియాడారు. యూరోపియన్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు ఆంటోనియో కోస్టా, యూరోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాన్ డెర్ లెయన్ భారత పర్యటన వివరాలను మంగళవారం మీడియాకు వెల్లడిస్తూ పీయూష్ గోయల్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

పరిశ్రమ వర్గాలకు ఇదొక శుభవార్త
"దాదాపు రెండు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ చర్చల తర్వాత భారత్- ఈయూ మధ్య ట్రేడ్ డీల్ ఖరారైంది. దీనివల్ల దాదాపు 200 కోట్ల మందితో భారీ మార్కెట్ ఏర్పడుతుంది. ప్రపంచంలోని నాలుగో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ అయిన భారత్‌తో, రెండో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ అయిన ఈయూ చేతులు కలిపింది. ప్రపంచ జీడీపీలో ఈ రెండింటి వాటా 25 శాతం ఉంటుంది. అందుకే అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ఈ డీల్ అత్యంత కీలకమైన పరిణామం. భారత్‌కు 22వ ఎఫ్‌టీఏ భాగస్వామిగా ఈయూ అవతరించింది. భారత్, ఈయూలు చాలా సున్నితమైన అంశాలను పక్కకు పెట్టి మరీ ఈ డీల్‌ను కుదుర్చుకున్నాయి. చర్చల క్రమంలో ఇరుపక్షాలు సమతూకంగా, సమానత్వ భావనతో, పారదర్శకంగా వ్యవహరించాయి. ఇది అటు భారత్‌లోని, ఇటు ఈయూలోని పరిశ్రమ వర్గాలకు పెద్ద శుభవార్త. దీనివల్ల ఇరువైపులా విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు(ఎఫ్‌డీఐ) కూడా పెరుగుతాయి" అని కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ పేర్కొన్నారు.

పరిశ్రమ వర్గాల హర్షం
భారత్- ఈయూ ట్రేడ్ డీల్‌పై భారత పరిశ్రమ వర్గాలు హర్షం వెలిబుచ్చాయి. దీనివల్ల ఆకర్షణీయమైన ఈయూ మార్కెట్‌లో భారత్‌కు భారీ పెట్టుబడి అవకాశాలు లభిస్తాయని తెలిపాయి. అక్కడికి భారత్ పెద్దఎత్తున ఎగుమతులను చేసే అవకాశం లభిస్తుందని పేర్కొన్నాయి. కేంద్రంలోని మోదీ సర్కారు చొరవ వల్లే ఈ డీల్ కుదిరిందని చెప్పాయి.

ఇది మాకు నిజంగా శుభవార్తే : సీఐఐ
"ఈయూ మార్కెట్ చాలా విలువైంది. అది జీరో సుంకంతో భారత్ కోసం తెరుచుకోబోతోంది అనేది నిజంగా శుభవార్తే. భారత తయారీరంగ కంపెనీలు, సేవారంగ సంస్థలకు దీనివల్ల మంచి వ్యాపార అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఇరువైపులా పెట్టుబడులు, టెక్నాలజీ ప్రవాహానికి బాటలు పడతాయి. టెక్స్‌టైల్స్, లెదర్, దుస్తులు, పాదరక్షలు, రత్నాలు, ఆభరణాలు, మెరైన్ ఉత్పత్తులు, ఇంజినీరింగ్ సరుకులు, వామనాలు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, ప్రాసెస్డ్ ఆహార పదార్థాలు, ఐటీ, ఐటీఈఎస్ సేవలు, బిజినెస్ సేవలు, ప్రొఫెషనల్ సేవల వ్యాపారాలకు ఈ డీల్‌తో రెక్కలు వస్తాయి" అని సీఐఐ డైరెక్టర్ జనరల్ చంద్రజిత్ బెనర్జీ పేర్కొన్నారు.

తయారీ రంగానికి ఊతం లభిస్తుంది : ఎఫ్‌ఐసీసీఐ
"ఈయూ మార్కెట్‌లో ఇంకా చాలా అవకాశాలు మిగిలి ఉన్నాయి. వాటన్నింటిని భారత్ అందుకునేందుకు ఈ ట్రేడ్ డీల్ బాటలు వేస్తుంది. దీనివల్ల ఇరుపక్షాల మధ్య సప్లై చైన్ బలోపేతం అవుతుంది. అటు ఈయూలో, ఇటు భారత్‌లో తయారీ రంగానికి ఊతం లభిస్తుంది" అని ఎఫ్‌ఐసీసీఐ ప్రెసిడెంట్ అనంత్ గోయెంకా తెలిపారు.

ఫోన్ల తయారీ విభాగానికి భారీ అవకాశాలు : ఐసీఈఏ
"ట్రేడ్ డీల్ ఫలితంగా భారత్‌లో తయారయ్యే మొబైల్ ఫోన్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉత్పత్తులు, ఐటీ హార్డ్‌వేర్‌లను ఇకపై ఈయూ దేశాలకు పెద్దఎత్తున సప్లై చేయొచ్చు. ఈ విభాగంలో ఈయూకు వార్షిక ఎగుమతులను 2031 నాటికి రూ.4.58 లక్షల కోట్లకు పెంచొచ్చు. ఈ క్రమంలో తయారీ రంగంలో కార్యకలాపాలు పెరుగుతాయి. ఆవిష్కరణలు జరుగుతాయి. ఎంతోమందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ప్రధాని మోదీ చొరవ వల్లే ఈ ఒప్పందం కుదిరింది. దీన్ని మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డీల్స్ అనడం సరైందే" అని ఇండియన్ సెల్యులార్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అసోసియేషన్ (ఐసీఈఏ) ఛైర్మన్ పంకజ్ మొహీంద్రూ పేర్కొన్నారు.

