భారత్-ఈయూ 'FTA' అన్ని డీల్స్కు తల్లి లాంటిది: పీయూశ్ గోయల్
భారత్- ఈయూ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందంపై కేంద్ర వాణిజ్య మంత్రి పీయూశ్ గోయల్ కీలక వ్యాఖ్యలు- భారత్-ఈయూ ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకునే స్థితిలో ఉన్నాయన్న గోయల్
Published : January 16, 2026 at 7:23 PM IST
Piyush Goyal On India EU FTA : భారత్- యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ) మధ్య త్వరలో కుదరబోయే స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (FTA)పై కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పీయూశ్ గోయల్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ ఒప్పందం మైలురాయిగా నిలవబోతోందన్నారు. ఇది అన్ని ఒప్పందాలకు తల్లి లాంటిదిగా అభివర్ణించారు. శుక్రవారం దిల్లీలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
భారత్-ఈయూ ఒప్పందం భారత ఎగుమతి రంగాలకు సరికొత్త ఊపిరిపోస్తుందని పీయూశ్ గోయల్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఒప్పందం ఇరుపక్షాలకు మేలు చేకూర్చేదిగా, పరస్పర ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. భారతీయ ఎగుమతి రంగాలకు ఇది ఒక 'సూపర్ డీల్' అవుతుందని అన్నారు. 2014 నుంచి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఆస్ట్రేలియా, యూకే, ఒమన్, న్యూజిలాండ్, యూఏఈ, ఈఎఫ్టీఏ కూటమి, మారిషస్లతో కలిపి మొత్తం ఏడు వాణిజ్య ఒప్పందాలను ఖరారు చేసిందని అన్నారు. ఇరుపక్షాల మధ్య ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం వస్తువులు, సేవల పరంగా సమతుల్యంగా ఉందని ఆయన చెప్పారు. ఇది అభివృద్ధికి భారీ అవకాశాలను కల్పిస్తుందన్నారు. భారత్- ఈయూ దేశాలు వాణిజ్యంలో ఒకరితో ఒకరు పోటీ పడే స్థితిలో లేవని, ఒకరికొకరు తోడ్పడే స్థితిలో ఉన్నాయని గోయల్ పేర్కొన్నారు.
ఈ ఒప్పందంపై గురువారం వాణిజ్య కార్యదర్శి రాజేశ్ అగర్వాల్ కూడా స్పందించారు. భారత్, యూరోపియన్ యూనియన్ ప్రతిపాదిత ఒప్పందంపై చర్చలు తుది దశలో ఉన్నాయని ఆయన చెప్పారు. మిగిలి ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించడానికి చర్చలు జరుగుతున్నాయన్నారు. ఈ నెలాఖరులో ఈయూ ప్రతినిధుల పర్యటన సందర్భంగా ఒప్పందాన్ని ప్రకటించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని పేర్కొన్నారు.
రిపబ్లిక్ డే వేడుకలకు ముఖ్య అతిథులుగా
77వ గణతంత్ర వేడుకలకు ఈయూ కౌన్సిల్ ప్రెసిడెంట్ ఆంటోనియో లూయిస్ శాంటోస్ డా కోస్టా, ఈయూ కమిషన్ ప్రెసిడెంట్ ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయన్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరుకానున్నారు. రెండు రోజుల పాటు భారత్లో పర్యటించనున్నారు. జనవరి 27న ఈ ఒప్పందానికి సంబంధించిన ముగింపు చర్చల ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ఒప్పందం ఖరారు కానున్న వేళ కేంద్రమంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలకు ప్రాధాన్యత సంతరించుకొన్నది. ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, స్పెయిన్, ఇటలీ, ఆస్ట్రియా, బెల్జియం, బల్గేరియా, ఫిన్లాండ్, హంగేరి, ఐర్లాండ్, నెదర్లాండ్స్, పోర్చుగల్, పోలాండ్, డెన్మార్క్, స్వీడన్ వంటి 27 అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఈయూలో భాగస్వాములుగా ఉన్నందున భారత్ కు ఇది అతిపెద్ద ఒప్పందం కానుంది.
అమెరికా విధిస్తున్న అధిక సుంకాలు ప్రపంచ వాణిజ్యాన్ని అస్తవ్యస్తం చేసిన నేపథ్యంలో ఈ ఒప్పందం భారత్కు ఎంతో కీలకం కానుంది. ప్రస్తుతం భారత్ 50 శాతం మేర భారీ సుంకాలను ఎదుర్కొంటోంది. ఈ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం భారతీయ ఎగుమతిదారుల సరుకు రవాణాను ఇతర మార్కెట్లకు విస్తరించుకోవడానికి సహాయపడనుంది. అలాగే, ఇది చైనాపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడానికి కూడా దోహదపడుతుంది. భారత్ చేసే మొత్తం ఎగుమతుల్లో యూరోపియన్ యూనియన్ మార్కెట్ వాటా సుమారు 17 శాతంగా ఉంది. అలాగే, ఈయూ దేశాలు చేసే మొత్తం విదేశీ ఎగుమతుల్లో భారత్కు చేసే ఎగుమతులు 9 శాతంగా ఉన్నాయి.
ఇదిలా ఉండగా, భారత్-ఈయూ ఒప్పందం కేవలం వస్తువులకే పరిమితం కాదు. సేవల రంగం, ఐటీ, హెల్త్కేర్, ప్రొఫెషనల్స్ తరలింపు వంటి అంశాలు కూడా అందులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇంకో కీలకమైన విషయం ఏంటంటే, యూరప్ మార్కెట్లు నాణ్యత విషయంలో చాలా కఠినంగా ఉంటాయి. ఈయూతో ఒప్పందం కుదిరిందంటే, భారతీయ ఉత్పత్తుల నాణ్యతకు గ్లోబల్ సర్టిఫికేషన్ లభించినట్లు అవుతుంది. ఈ ఒప్పందం ద్వారా జర్మనీ, ఫ్రాన్స్ వంటి దేశాల నుంచి అత్యాధునిక సాంకేతికత. భారీ పెట్టుబడులు భారత్కు వచ్చే మార్గం సుగమం అవుతుంది.