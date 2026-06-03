'సెక్షన్ 301' విషయంలో యూఎస్తో చర్చలు జరుపుతున్నాం : అమెరికా టారిఫ్ల ప్రతిపాదనల వేళ భారత్
వెట్టిచాకిరి నిర్మూలనలో విఫలమైన 60 దేశాలపై అదనపు సుంకాలు విధించాలని యూఎస్ ట్రేడ్ రిప్రజెంటేటివ్ ప్రతిపాదన- దీనిపై స్పందించిన భారత్- సెక్షన్ 301 ప్రొసీడింగ్స్ విషయంలో యూఎస్తో చర్చలు జరుపుతున్నామని వెల్లడి
India On Us Forced Labour Tariffs (ETV Bharat)
Published : June 3, 2026 at 2:27 PM IST
India On Us Forced Labour Tariffs : వెట్టిచాకిరి చేసే కార్మికులు తయారుచేసిన దిగుమతులను నిషేధించడంలో విఫలమైన భారత్ సహా 60 దేశాలపై అదనపు సుంకాలు విధించాలని యూఎస్ ట్రేడ్ రిప్రజెంటేటివ్ అమెరికా ప్రభుత్వాన్ని ప్రతిపాదించడంపై ఇండియా స్పందించింది. వెట్టిచాకిరి చేసే కార్మికులు, అదనపు పారిశ్రామిక సామర్థ్యానికి సంబంధించిన ఆందోళనలపై సెక్షన్ 301 ప్రొసీడింగ్స్ విషయంలో భారత్ అమెరికాతో సంప్రదింపులు జరుపుతోందని స్పష్టం చేసింది. అదే సమయంలో వాషింగ్టన్తో ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేసే దిశగా కృషి చేస్తోందని పేర్కొంది. ఈ మేరకు కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.