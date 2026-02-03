అంతరిక్ష రంగంలో భారత్ ఎదుగుతున్న శక్తి- ప్రపంచం చూపు మనవైపే: శుభాన్షు శుక్లా
కేంద్ర బడ్జెట్లో అంతరిక్ష రంగానికి కేటాయింపులు పెరగడంపై హర్షం వ్యక్తం చేసిన శుక్లా- ఈ ప్రోత్సాహం మన బాధ్యతను మరింత పెంచుతుందని వెల్లడి
Shubhanshu Shukla on space : అంతరిక్ష పరిశోధన రంగంలో భారత్ ఒక శక్తివంతమైన దేశంగా ఎదుగుతోందని భారత వ్యోమగామి, ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ గ్రూప్ కెప్టెన్ శుభాన్షు శుక్లా అన్నారు. సంక్లిష్టమైన మిషన్లను విజయవంతంగా పూర్తి చేయగల సామర్థ్యం, ప్రతిష్ఠాత్మక విధానాలతో భారత్ అంతరిక్ష పరిశోధన రంగంలో దూసుకెళ్తోదని, అందువల్లే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన దేశంపై అంచనాలు పెరిగాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. మంగళవారం రాయ్పుర్లోని స్వామి వివేకానంద విమానాశ్రయంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఇటీవల ప్రవేశపెట్టిన కేంద్ర బడ్జెట్ 2026లో అంతరిక్ష రంగానికి 2 శాతం మేర కేటాయింపులు పెంచడంపై శుభాన్షు శుక్లా హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఇది భారత అంతరిక్ష ఆకాంక్షలకు, ఆశయాలను దేశ నాయకత్వం అందిస్తున్న బలమైన మద్దతుకు సంకేతమని అన్నారు. ఈ ప్రోత్సాహం తమ బాధ్యతను మరింత పెంచిదని అన్నారు. ఈ మద్దతులో స్పేస్ మిషన్లు విజయవంతంగా అమలు అయ్యేలా చూసుకోవడం మా బాధ్యత అని పేర్కొన్నారు.
పిల్లలకు అవగాహన కల్పించాలి!
అంతరిక్ష విజ్ఞాన రంగంలో భారత్ సాధిస్తున్న ప్రగతిని, అందులోని ఉపాధి అవకాశాల గురించి పిల్లలకు వివరించాల్సిన అవసరం ఉందని శుభాన్షు శుక్లా స్పష్టం చేశారు. సమాచార లోపం వల్లనే నేటి తరం తమ కెరీర్ ఎంపికలో వెనుకబడిపోతున్నారని అభిప్రాయపడ్డారు. అందుకే భారత్ చేపడుతున్న గగన్యాన్, చంద్రయాన్ మొదలైన వాటి గురించి పిల్లలకు అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు.
"భారతదేశం ఏ దిశగా పయనిస్తోంది. అంతరిక్ష రంగంలో ఏమి చేస్తోంది. ప్రపంచంలో ఏమి జరుగుతోంది, భవిష్యత్లో ఎలాంటి అవకాశాలు ఉంటాయో విద్యార్థులకు తెలియజేయడం అవసరం అని నేను భావిస్తున్నాను. తగిన సమాచారం లేనప్పుడు అవగాహన పరిమితమైపోతుంది. దీని వల్ల ఏమి చేయాలో తెలియని సందిగ్ధంలో పడిపోతారు. అందుకే విద్యార్థులకు అంతరిక్ష శాస్త్రంతో సహా వివిధ రంగాలను వృత్తిగా ఎంచుకోవడానికి వీలుగా, ప్రతి రంగంలో జరుగుతున్న పరిణామాల గురించి అవగాహన కల్పించాలి."
- శుభాన్షు శుక్లా, భారత వ్యోమగామి
అంతరిక్ష రంగం విషయానికి వస్తే, ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారత్ పట్ల గౌరవం పెరిగిందని శుభాన్షు శుక్లా పేర్కొన్నారు. "భారత్ సాధిస్తున్న విజయాలను ప్రపంచం నిశితంగా పరిశీలిస్తోంది. సంక్లిష్టమైన మిషన్లను విజయవంతంగా పూర్తి చేయగల సామర్థ్యం, ప్రతిష్ఠాత్మక విధానాలతో భారత్ దూసుకెళ్తోంది. ఈ విధంగా భారత్ అంతరిక్ష రంగంలో ఒక శక్తివంతమైన దేశంగా ఎదుగుతోంది" అని ఆయన అన్నారు.
ఛత్తీస్గఢ్లోని నవ రాయ్పుర్లోని అటల్ నగర్, రాఖీ గ్రామంలోని ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యార్థుల కోసం ఒక 'స్పేస్ ల్యాబ్ విత్ సిమ్యులేటర్' ఏర్పాటు చేశారు. దానిని ప్రారంభించేందుకు శుభాన్షు శుక్లా మంగళవారం అక్కడకు వెళ్లారు. అంతరిక్ష యాత్ర ముగించాక, తాను ఛత్తీస్గఢ్కు రావడం ఇదే మొదటిసారిని శుక్లా పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి ల్యాబ్లు విద్యార్థుల్లో సైన్స్ పట్ల ఆసక్తిని పెంచుతాయన్నారు. ఇది విద్యార్థులకే కాదు, దేశానికి కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు.
అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రానికి (ఐఎస్ఎస్) వెళ్లిన తొలి భారతీయుడిగా శుభాన్షు శుక్లా గుర్తింపు పొందారు. గతేడాది జూన్-జులైల్లో ఆయన 18 రోజుల పాటు భూకక్ష్యలోని ప్రయోగశాలలో పరిశోధనలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. వాస్తవానికి యాక్సియం-4 మిషన్ కోసం సంవత్సరం నుంచి శుక్లా అమెరికాలోనే ఉండి శిక్షణ తీసుకున్నారు. రోదసిలో 18 రోజులు గడిపి మానవాళికి ప్రయోజనం కలిగించే పలు ప్రయోగాలను నిర్వహించారు. అనంతరం వీరి బృందం 2025 జులై 15న భూమికి తిరిగి వచ్చింది. వీరిలో పెగ్గీ విట్సన్ (అమెరికా), స్లావోస్జ్ ఉజ్నాన్స్కీ(పోలాండ్), టిబర్ కపు ఈ బృందంలో ఉన్నారు.
ఆ గ్రామంలో రోజూ 'జాతీయ గీతాలాపన'- పిల్లలకు నో ఫోన్- ఒకవేళ వాడితే ఫైన్ కట్టాల్సిందే!
