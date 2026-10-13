భారత ఆర్థిక వృద్ధిరేటు చైనా కంటే మెరుగ్గా ఉంది: మోదీ
Modi On Indian Economic Growth : దిల్లీలో బ్లూమ్బర్గ్ న్యూ ఎకానమీ ఫోరమ్లో పాల్గొన్న ప్రధాని మోదీ, భారత ఆర్థిక వృద్ధి రేటు చైనా కంటే మెరుగ్గా ఉందని అన్నారు.
ప్రధాని మోదీ (ANI)
Published : October 13, 2026 at 10:48 AM IST
Modi On Indian Economic Growth : భారతదేశ ఆర్థిక వృద్ధిరేటు చైనా కంటే మెరుగ్గా ఉందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మంగళవారం అన్నారు. దిల్లీలో బ్లూమ్బర్గ్ న్యూ ఎకానమీ ఫోరమ్లో పాల్గొన్న ప్రధాని మోదీ, ప్రస్తుతం భారత ఆర్థిక వృద్ధిరేటు 7 శాతంగా ఉందని అన్నారు. దేశంలోని ప్రతి పౌరుడికి సాధికారత కల్పించడం తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్తులో పెట్టుబడులకు భారత్ సరైన గమ్యస్థానం అవుతుందని, డిజిటల్ నైపుణ్యాలు భారత్కు గేమ్ ఛేంజర్గా నిలుస్తాయని అన్నారు.
Speaking at the Bloomberg New Economy Forum. https://t.co/H91kiKqNQ8— Narendra Modi (@narendramodi) October 13, 2026