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భారత ఆర్థిక వృద్ధిరేటు చైనా కంటే మెరుగ్గా ఉంది: మోదీ

Modi On Indian Economic Growth : దిల్లీలో బ్లూమ్‌బర్గ్‌ న్యూ ఎకానమీ ఫోరమ్‌లో పాల్గొన్న ప్రధాని మోదీ, భారత ఆర్థిక వృద్ధి రేటు చైనా కంటే మెరుగ్గా ఉందని అన్నారు.

PM Modi
ప్రధాని మోదీ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 13, 2026 at 10:48 AM IST

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Modi On Indian Economic Growth : భారతదేశ ఆర్థిక వృద్ధిరేటు చైనా కంటే మెరుగ్గా ఉందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మంగళవారం అన్నారు. దిల్లీలో బ్లూమ్‌బర్గ్‌ న్యూ ఎకానమీ ఫోరమ్‌లో పాల్గొన్న ప్రధాని మోదీ, ప్రస్తుతం భారత ఆర్థిక వృద్ధిరేటు 7 శాతంగా ఉందని అన్నారు. దేశంలోని ప్రతి పౌరుడికి సాధికారత కల్పించడం తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్తులో పెట్టుబడులకు భారత్ సరైన గమ్యస్థానం అవుతుందని, డిజిటల్ నైపుణ్యాలు భారత్​కు గేమ్​ ఛేంజర్​గా నిలుస్తాయని అన్నారు.

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MODI ON INDIAN ECONOMIC GROWTH
MODI ON INDIAN ECONOMIC GROWTH

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