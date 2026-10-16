'ఇండియా డైనమిక్ మార్కెట్'- భారత్పై కెనడా ప్రశంసలు- ఒట్టావాకు త్వరలో ప్రధాని మోదీ
కెనడా వ్యాపారాలకు భారత్ అత్యంత కీలకమైన మార్కెట్ అని ఆ దేశ అంతర్జాతీయ వాణిజ్య శాఖ మంత్రి మణిందర్ సిద్ధూ అభివర్ణించారు. ఇరు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సహకారానికి భారీ అవకాశాలు ఉన్నాయని ఆయన గుర్తించారు.
Published : October 16, 2026 at 8:42 AM IST
Canada India Trade Deal : కెనడా వ్యాపారాలకు భారత్ అత్యంత కీలకమైన మార్కెట్ అని కెనడా అంతర్జాతీయ వాణిజ్య శాఖ మంత్రి మణిందర్ సిద్ధూ అభివర్ణించారు. కృత్రిమ మేధ (ఏఐ), క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, విమాన మౌలిక సదూపాయాలు, డిజిటల్ ఆవిష్కరణలు, సుస్థిరత, స్మార్ట్ మొబిలిటీ వంటి రంగాల్లో ఇరు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సహకారానికి భారీ అవకాశాలు ఉన్నాయని ఆయన గుర్తించారు. భారత్లో అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆవిష్కరణల వ్యవస్థ, ఇరుదేశాల మధ్య సహకారానికి గణనీయమైన అవకాశాలను అందిస్తోందని అన్నారు. గురువారం బెంగళూరులో జరిగిన 'టీమ్ కెనడా ట్రేడ్ మిషన్ టు ఇండియా' కార్యక్రమంలో ఆయన ఈ మేరకు మాట్లాడారు.
"భారత్, కెనడా తమ సృజనాత్మకతకు ప్రసిద్ధి చెందినవి. కాబట్టి మనమందరం భారతదేశపు ఆవిష్కరణల హబ్గా పేరొందిన బెంగళూరులో సమావేశమవ్వడం కంటే ఉత్తమమైన ప్రదేశం మరొకటి లేదు. కెనడాకు చెందిన ప్రముఖ సంస్థలైన కినాక్సిస్, ఓపెన్టెక్స్ట్, సీజీఐ, సీఏఈ, మెగెల్లాన్ ఏరోస్పేస్, ఎండీఏ స్పేస్, బీసీఈ గ్లోబల్ టెక్ వంటి కెనడా కంపెనీలు ఇప్పటికే భారత్లో తమ కార్యకలాపాలను విజయవంతంగా నిర్వహిస్తున్నాయి. ఆవిష్కరణలను ప్రవేశపెట్టడానికి, దీర్ఘకాలిక భాగస్వామ్యాలను నిర్మించుకోవడానికి కెనడా వ్యాపారాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి"
-మణిందర్ సిద్ధూ, కెనడా అంతర్జాతీయ వాణిజ్య శాఖ మంత్రి
As we look to double our non-U.S. exports over the next decade, India is a market we can’t afford to ignore. Its economy is growing at approximately 7% annually, it is on track to become the world’s third-largest economy, and it is home to 1.4 billion people. Our Team Canada Trade Mission, the largest in 30 years, is connecting our 300 business delegates with Indian companies eager to build partnerships and sign commercial agreements. And we’re negotiating a Comprehensive Economic Partnership Agreement that will further our trade relationship and unlock more opportunities for Canadian businesses and workers at home. 🇨🇦 Alors que nous cherchons à doubler nos exportations hors États-Unis au cours de la prochaine décennie, l’Inde est un marché que nous ne pouvons pas nous permettre d’ignorer. Son économie croît d’environ 7 % par année, le pays est en voie de devenir la troisième économie mondiale et compte 1,4 milliard d’habitants. Notre mission commerciale d’Équipe Canada, la plus importante des 30 dernières années, met nos 300 représentants d’entreprises canadiennes en contact avec des entreprises indiennes désireuses de nouer des partenariats et de conclure des ententes commerciales. Nous négocions également un APEG qui renforcera nos relations commerciales et créera davantage de possibilités pour les entreprises et les travailleurs canadiens ici, au pays.— Maninder Sidhu (@MSidhuLiberal) October 15, 2026
'కెనడా పెట్టుబడులకు ఇక్కడ మంచి అవకాశం ఉంది'
మరోవైపు, బెంగళూరు విమానాశ్రయ టెర్మినల్ 2 విస్తరణ ప్రణాళికలను తాను స్వయంగా పరిశీలించానని సిద్ధూ పేర్కొన్నారు. విమానయాన రంగంలో కెనడా పెట్టుబడులకు ఇక్కడ మంచి అవకాశం ఉందని, కెనడాకు చెందిన ఫెయిర్ఫాక్స్ ఫైనాన్షియల్ ఇప్పటికే ఈ విమానాశ్రయంలో పెట్టుబడులతో తన సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకుందని చెప్పారు. అలాగే, జెనెటెక్, ట్రాన్సాఫ్ట్ సొల్యూషన్స్, ఆర్బీహెచ్ యాక్సెస్ వంటి కెనడియన్ కంపెనీలు విమానాశ్రయంలో క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేస్తున్నాయని వెల్లడించారు.
తన ఎగుమతి మార్కెట్లను వైవిధ్యపరచడానికి, అలాగే అమెరికా వంటి దేశాలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించుకోవాలనే కెనడా ప్రయత్నాల్లో భారత్ అత్యంత ప్రాధాన్యం కలిగిన దేశమని సిద్ధు పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఆయన ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు. రానున్న దశాబ్దంలో అమెరికాయేతర దేశాలకు చేసే ఎగుమతులను రెట్టింపు చేయాలనే లక్ష్యంలో భాగంగా, ప్రతి ఏటా 7శాతం వృద్ధి రేటుతో దూసుకుపోతూ, ప్రపంచంలోనే మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న భారత్ను తాము ఎంతమాత్రం విస్మరించలేమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఇరు దేశాల మధ్య వాణిజ్య సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా ముందుకు వెళ్తున్నామని చెప్పారు. గత 30 ఏళ్లలో టీమ్ కెనడా ట్రేడ్ మిషన్, భాగస్వామ్యాలను పెంచడానికి, వాణిజ్య ఒప్పందాలను కుదుర్చుకోవడానికి కెనడా వ్యాపారాలను భారతీయ కంపెనీలతో చర్చలు జరుపుతున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు.
Hon’ble PM Shri Narendra Modi will visit Canada on 11–12 December 2026. In the recent conversation with Rt. Hon. PM Mark Carney, both the leaders agreed to build on the positive momentum in ties and work towards concrete outcomes in trade, energy, technology, security and people-to-people ties. @narendramodi @MarkJCarney @PMOIndia @CanadianPM @MEAIndia @CanadaFP @DrSJaishankar @AnitaAnandMP @DineshKPatnaik @CanadainIndia— India in Canada (@HCI_Ottawa) October 15, 2026
డిసెంబర్లో మోదీ కెనడా పర్యటన
ఇదిలా ఉండగా, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ డిసెంబర్ 11, 12 తేదీల్లో కెనడాలో పర్యటించనున్నారు. ఈ మేరకు ఒట్టావాలోని భారత హైకమిషన్ శుక్రవారం పేర్కొంది. ప్రధాని మోదీ, కెనడా ప్రధాని మార్క్ కార్నీల మధ్య ఇటీవల జరిగిన టెలిఫోన్ సంభాషణలో ద్వైపాక్షిక సంబంధాలపై సానుకూల పురోగతి సాధించారని తెలిపింది. ఇంధనం, వాణిజ్యం, సాంకేతికత, భద్రత వంటి సంబంధాల్లో నిర్దిష్ట ఫలితాల దిశగా కృషి చేయడానికి అంగీకరించినట్లు తెలిపింది.
కాగా, మంగళవారం ఇరుదేశాధినేతల మధ్య జరిగిన జరిగిన వారి టెలిఫోన్ సంభాషణ ఫలవంతంగా జరిగాయని ప్రధాని మోదీ అభివర్ణించారు. భారత్- కెనడా వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయాల్సిన ప్రాముఖ్యాన్ని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. రెండు దేశాలు కలిసి మరింత స్థిరమైన, సుసంపన్నమైన ప్రపంచానికి దోహదపడుతున్నాయని, అలాగే భాగస్వామ్యంలోని కీలక రంగాల్లో నిర్దిష్ట ఫలితాల దిశగా కృషి చేయాలని తాము అంగీకరించినట్లుగా చెప్పారు.
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