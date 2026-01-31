"నేరస్థుడి చెత్త ప్రేలాపనలు"- ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్లో ప్రధాని మోదీ ప్రస్తావనపై భారత్ ఫైర్
"శిక్ష పడిన నేరస్థుడి చెత్త ప్రేలాపనలు: ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్లో ప్రధాని ప్రస్తావనపై భారత్ ఘాటు వ్యాఖ్య"
Published : January 31, 2026 at 9:37 PM IST
Modi Name In Epstein Files : ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన ఎప్స్టీన్ సెక్స్ కుంభకోణం ఫైల్లో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పేరు ఉండడంపై భారత్ తీవ్రంగా స్పందించింది. అవి ఒక లైంగిక నేరస్థుడిగా శిక్ష అనుభవించిన జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ చేసిన చెత్త ప్రేలాపణలు అని కొట్టిపారేసింది.
భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంఈఓ) ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేస్తూ, "సోకాల్డ్ ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్లో ప్రధానమంత్రి మోదీ ఇజ్రాయెల్ పర్యటన గురించి ఉన్న ఒక ఈ-మెయిల్పై వస్తున్న రిపోర్టులను మేము చూశాము. 2017 జులైలో ప్రధానమంత్రి జరిపిన అధికారిక ఇజ్రాయెల్ పర్యటన అనే వాస్తవం తప్ప, ఆ ఈ-మెయిల్లో ఉన్న మిగిలిన అంశాలన్నీ శిక్ష పడిన ఒక నేరస్థుడి చెత్త ప్రేలాపనలు మాత్రమే. వాటిని మేము తోసిపుచ్చుతున్నాం" అని పేర్కొన్నారు.
Statement by the Official Spokesperson to clarify certain reports:— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) January 31, 2026
We have seen reports of an email message from the so-called Epstein files that has a reference to the Prime Minister and his visit to Israel. Beyond the fact of the Prime Minister’s official visit to Israel in… pic.twitter.com/ZOZSwE1AZA
2017 జులైలో ప్రధాని మోదీ జరిపిన ఇజ్రాయెల్ పర్యటన చారిత్రాత్మకమైనది. 1992లో భారత్, ఇజ్రాయెల్ మధ్య పూర్తిస్థాయి దౌత్య సంబంధాలు ఏర్పడిన తర్వాత, ఆ దేశంలో అడుగుపెట్టిన మొదటి భారత ప్రధానమంత్రి మోదీ కావడం గమనార్హం.
భారీగా విడుదలైన రికార్డులు
ఎప్స్టీన్ లైంగిక వేధింపుల కేసులో ప్రభుత్వం వద్ద ఉన్న సమాచారాన్ని బహిర్గతం చేయడానికి ఉద్దేశించిన ఒక చట్టం ప్రకారం, అమెరికా జస్టిస్ డిపార్ట్మెంట్ తాజాగా ఆ రికార్డులను విడుదల చేసింది. దీనిపై డిప్యూటీ యూఎస్ అటార్నీ జనరల్ టాడ్ బ్లాంచె మాట్లాడుతూ, తాజాగా విడుదల చేసిన వాటిలో దాదాపు 30 లక్షల పేజీల పత్రాలు, 2,000 కంటే ఎక్కువ వీడియోలు, 1,80,000 చిత్రాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. డిపార్ట్మెంట్ వెబ్సైట్లో ప్రచురించబడిన ఈ ఫైళ్లలో, గత ఏడాది డిసెంబర్లో విడుదల చేయకుండా నిలిపివేసిన సమాచారం కూడా చేర్చడం గమనార్హం.
ప్రజలు, రాజకీయ వర్గాల నుంచి వచ్చిన ఒత్తిడితో రూపొందించిన "ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్ ట్రాన్స్పరెన్సీ యాక్ట్" ప్రకారం ఈ వివరాల వెల్లడి తప్పనిసరి అయ్యింది. ఈ చట్టం ఎప్స్టీన్ మాత్రమే కాకుండా, అతని సహచరురాలు ఘిస్లేన్ మాక్స్వెల్కు సంబంధించిన ఫైళ్లను కూడా బహిర్గతం చేయాలని స్పష్టం చేసింది.
జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ 2019 జులైలో ఫెడరల్ సెక్స్ ట్రాఫికింగ్ ఆరోపణలపై అరెస్ట్ అయ్యి, 2019 ఆగస్టులో న్యూయార్క్ జైలు గదిలో మరణించాడు. అతని మరణాన్ని ఆత్మహత్యగా అధికారులు నిర్ధరించారు.