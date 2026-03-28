మోదీ- ట్రంప్‌ ఫోన్‌కాల్​లో మస్క్ ఉన్నారా? క్లారిటీ ఇచ్చిన కేంద్ర ప్రభుత్వం

మోదీ, ట్రంప్ మాత్రమే ఫోన్‌లో మాట్లాడుకున్నారని స్పష్టం చేసిన భారత్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 28, 2026 at 4:58 PM IST

Modi Trump Phone Call : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలపై ఇటీవల భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మధ్య ఫోన్‌ సంభాషణలో ప్రపంచ కుబేరుడు ఎలాన్‌ మస్క్‌ కూడా జాయిన్ అయినట్లు వార్తలపై కేంద్రం స్పందించింది. ఆ విషయం తమ దృష్టికి వచ్చిందని, కానీ మార్చి 24న మోదీ, ట్రంప్ మాత్రమే ఫోన్‌లో మాట్లాడుకున్నారని స్పష్టం చేసింది. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలపై ఇద్దరు నేతలు తమ అభిప్రాయాలు పంచుకోవడానికి అదొక వేదికైందని విదేశాంగశాఖ స్పష్టం చేసింది.

