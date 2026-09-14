బార్డర్లో గణనీయంగా తగ్గిన చైనా మోహరింపులు- అయినా పరిస్థితి ఇంకా సున్నితంగానే ఉంది : రక్షణ శాఖ
చైనా తన మోహరింపులను తగ్గించినప్పటికీ భారత్ అప్రమత్తంగానే ఉందని నివేదికలో వెల్లడి- సైన్యం అవిశ్రాంత కృషి వల్ల జమ్మూకశ్మీర్లో శాంతిభద్రతలు నెలకొన్నాయన్న రక్షణ శాఖ
Published : September 14, 2026 at 1:53 PM IST
Indian Army Annual Report : భారత్- చైనా సరిహద్దులోని వాస్తవాధీన రేఖ వెంట పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీ బలగాలు గణనీయంగా తగ్గాయి. 2025 నాటికి ఈ మోహరింపులు తగ్గినప్పటికీ ఉత్తర సరిహద్దుల్లో పరిస్థితి ఇంకా సున్నితంగానే ఉందని భారత రక్షణ శాఖ వార్షిక నివేదిక వెల్లడించింది. దిల్లీలో జరిగిన బ్రిక్స్ సదస్సులో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ భేటీ అయిన మరుసటిరోజే ఈ నివేదిక వెలువడటం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
2024లో భారత్- చైనా మధ్య కుదిరిన సైనిక బలగాల ఉపసంహరణ ఒప్పందం తర్వాత దెప్సాంగ్, దెమ్చోక్ ప్రాంతాల్లో డ్రాగన్ తన సైన్యాన్ని తగ్గించింది. ఈ మేరకు భారత రక్షణ శాఖ తన తాజా వార్షిక నివేదికలో వెల్లడించింది. ఉత్తర సరిహద్దుతోపాటు చైనా సంప్రదాయ శిక్షణా ప్రాంతాల్లోనూ బలగాల మోహరింపు తగ్గినట్లు పేర్కొంది. అయితే పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీ సరిహద్దుల నుంచి పూర్తిగా వెనక్కి వెళ్లినట్లు కాదని రక్షణ శాఖ నివేదిక స్పష్టం చేసింది.
In its annual report 2025-26, the Ministry of Defence highlights the Situation along the Northern Front.— ANI (@ANI) September 14, 2026
Overall Situation: The year 2025 witnessed a significant reduction in the deployment of People’s Liberation Army (PLA) Forces opposite the Northern Borders, with 10 Combined… pic.twitter.com/zm12fIlMuQ
చైనా తన మోహరింపులను తగ్గించినప్పటికీ, భారత్ అప్రమత్తంగానే ఉందని నివేదిక వెల్లడించింది. 2020 తర్వాత జరిగిన భారీ మోహరింపుల తీవ్రత మాత్రమే కొంత తగ్గిందని తెలిపింది. వాస్తవాధీన రేఖ (LAC) పొడవునా అన్ని సెక్టార్లలో పటిష్టమైన సైనిక వ్యూహాన్ని, సంసిద్ధతను కొనసాగిస్తోంది. భవిష్యత్తులో ఎలాంటి అత్యవసర పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కొనేందుకు వీలుగా సైన్యం పూర్తి అప్రమత్తంగా ఉన్నట్లు రక్షణ శాఖ వెల్లడించింది. గత కొంతకాలంగా ఇరు దేశాల మధ్య జరుగుతున్న రాజకీయ, దౌత్య చర్చల వల్లే సరిహద్దుల్లో ఉద్రిక్తతలు తగ్గుముఖం పట్టి, స్థిరత్వం నెలకొందని తెలిపింది.
నిర్వహణ వ్యూహంలో మార్పు లేదు
PLA బలగాలు వెనక్కి వెళ్లినప్పటికీ సరిహద్దు నిర్వహణ వ్యూహంలో చైనా ఎలాంటి మార్పు చేయలేదు. భారత్కు వ్యతిరేకంగా వ్యూహాత్మక లోతైన ప్రాంతాలు, శిక్షణా శిబిరాల్లో 10 'కంబైన్డ్ ఆర్మ్స్ బ్రిగేడ్' దళాలను డ్రాగన్ అలాగే ఉంచింది. పదాతి దళాలు, ఆర్టిలరీ, ఆయుధాలతో కూడిన ఈ బ్రిగేడ్లు అవసరమైనప్పుడు వేగంగా సరిహద్దులకు చేరుకోగలవు. మరోవైపు టిబెట్, జిన్జియాంగ్ ప్రాంతాల్లో మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణాన్ని చైనా కొనసాగిస్తూనే ఉంది. అందుకే ఈ పరిస్థితిని సున్నితమైనదిగా పేర్కొంది.
2020 జూన్లో జరిగిన గల్వాన్ ఘర్షణల్లో 20 మంది భారత జవాన్లు, నలుగురు చైనా సైనికులు మరణించారు. ఆ తర్వాతే ఎల్ఏసీ వద్ద కనీవినీ ఎరుగని స్థాయిలో ఇరువైపులా బలగాల మోహరింపు జరిగింది. అయితే 2024 ఉపసంహరణ ఒప్పందం తర్వాత ఉద్రిక్తతలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఈ ఏడాది ఆగస్టులో ఇరుదేశాల ప్రత్యేక ప్రతినిధుల మధ్య 25వ విడత చర్చలు జరిగాయి. సైనిక హాట్లైన్ల ఏర్పాటు, దౌత్యమార్గాల ద్వారా సమస్యల పరిష్కారానికి అంగీకారం కుదిరింది. ఈ విషయంపై గతేడాది ప్రధాని మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ల మధ్య చర్చలు కూడా జరిగాయి. ఈ చర్చల ఫలితంగానే భారత్, చైనాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు కొంత మేరకు ఉపశమించినట్లు తెలుస్తోంది. మోహరింపులు తగ్గినా చైనా పూర్తిగా సైనిక సన్నద్ధతను వీడలేదని రక్షణ శాఖ నివేదిక స్పష్టం చేసింది.
జమ్మూలో పటిష్ట భద్రత
మరోవైపు సైన్యం అవిశ్రాంత కృషి వల్ల జమ్మూకశ్మీర్లో శాంతిభద్రతలు నెలకొన్నాయని రక్షణ శాఖ తన నివేదికలో వెల్లడించింది. పటిష్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశామని పేర్కొంది. కశ్మీర్ ప్రజలు అభివృద్ధి మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారని, ప్రభుత్వం, భారత సైన్యం నిర్వహించే అన్ని కార్యక్రమాల్లో పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొంటున్నారని చెప్పింది. ఫలితంగా కశ్మీర్లో రాళ్ల దాడులు, నిరసనలు, హింసాత్మక ఘటనలు పూర్తిగా తగ్గిపోయాయని తెలిపింది. ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో జమ్మూ కశ్మీర్లో, నియంత్రణ రేఖ (LoC) వెంబడి పరిస్థితి గణనీయంగా మారిందని నివేదికలో పేర్కొంది.
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