ప్రపంచ ఆర్థిక శక్తులతో భారత్​కు బలమైన సంబంధాలు: అశ్వినీ వైష్ణవ్

దావోస్ వేదికగా ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సు- భారత్ తరఫున హాజరైన కేంద్రమంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్- అమెరికాతో చర్చల గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు

Ashwini Vaishnaw Davos Summit
Ashwini Vaishnaw Davos Summit (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 21, 2026 at 10:38 AM IST

1 Min Read
Ashwini Vaishnaw Davos Summit : దావోస్ వేదికగా జరుగుతున్న వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమ్​లో సదస్సులో కేంద్ర ఐటీ, రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ కీలక కామెంట్స్ చేశారు. ప్రపంచంలోని ప్రధాన ఆర్థిక శక్తులతో భారత్ అన్ని రంగాల్లోనూ బలమైన సంబధాలను కొనసాగిస్తోందన్నారు. దావోస్ సదస్సు అనేది దేశాల మధ్య అధికారిక వాణిజ్య ఒప్పందాల కోసం కాదని, ఆలోచనలను పంచుకోవడానికి, ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరపడానికి ఉద్దేశించిన వేదిక అన్నారు. ఆధునిక సాంకేతికతను దేశ పౌరులందరికీ ఎలా అందిస్తుందో వివరించడానికి భారత బృందం అన్ని ప్రధాన సమావేశాలలో పాల్గొంటోందని తెలిపారు.

దావోస్‍లో అమెరికా ప్రతినిధి బృందంతో భారత బృందం సమావేశం అవుతుందా? అని అడిగిన ప్రశ్నకు అశ్వినీ వైష్ణవ్ సమాధానమిచ్చారు. "దావోస్ ఫార్మాట్ సాధారణంగా ప్యానెల్ చర్చలు, ద్వైపాక్షిక సమావేశాలు నిర్వహించడానికి ఉద్దేశించినది. వాణిజ్య సమావేశాలు దేశాల సొంత షెడ్యూల్స్ ప్రకారం జరుగుతాయి. ప్రపంచంలోని ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థలతో భారత్ మంచి సంబంధాలను కలిగి ఉంది" అని అశ్వినీ వైష్ణవ్ పేర్కొన్నారు.

