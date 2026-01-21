కేంద్రం కీలక నిర్ణయం- బంగ్లాదేశ్లోని భారత అధికారుల కుటుంబ సభ్యులు స్వదేశానికి
India Families Withdraw In Bangladesh (ETV Bharat Representational Image)
Published : January 21, 2026 at 11:36 AM IST
India Families Withdraw In Bangladesh : విధుల్లో భాగంగా బంగ్లాదేశ్లో ఉంటున్న దౌత్యవేత్తలు సహా ఇతర అధికారుల కుటుంబ సభ్యులను భారత్కు తీసుకురావాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. ఉద్రిక్త పరిస్థితులు, భద్రతా పరమైన ఆందోళనల నేపథ్యంలో కేంద్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఢాకాలోని హై కమిషన్తో పాటు ఇతర ప్రాంతాలలో ఉన్న అధికారులు తమ కుటుంబ సభ్యులను భారత్కు తిరిగి పంపించాలని విదేశాంగశాఖ సూచించినట్లు తెలిసింది. అయితే వారిని భారత్కు ఎప్పుడు తీసుకొస్తారో స్పష్టత లేదు. భారత్కు ఢాకాలో హై కమిషన్ కార్యాలయంతో పాటు నాలుగు ప్రాంతాల్లో అసిస్టెంట్ హై కమిషన్ కార్యాలయాలు ఉన్నాయి.