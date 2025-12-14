దేశానికి త్వరలో కొత్త ప్రధాని- మరాఠీ వ్యక్తే PM కావొచ్చు : మహారాష్ట్ర మాజీ సీఎం చవాన్
దేశానికి త్వరలోనే కొత్త ప్రధాని రావచ్చొన్న పృథ్వీరాజ్ చవాన్- ఎప్స్టీన్ ఫైళ్ల విడుదలతో అది ముడిపడి ఉందని వెల్లడి
Prithviraj Chavan on PM Change (ANI)
Published : December 14, 2025 at 6:01 PM IST
Prithviraj Chavan on PM Change : మహారాష్ట్ర మాజీ సీఎం, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత పృథ్వీరాజ్ చవాన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. దేశంలో త్వరలో పెద్ద రాజకీయ ప్రకంపనలు చోటుచేసుకుని, కేంద్రంలో నాయకత్వ మార్పు జరుగుతుందని వ్యాఖ్యానించారు. ఒక మరాఠీ వ్యక్తి దేశానికి ప్రధానమంత్రి అవుతారని జోస్యం చెప్పారు. పింప్రి చించ్వాడ్లో సామాజిక కార్యకర్త మానవ్ కాంబ్లే రాసిన జన గణ మన పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమంలో చవాన్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.