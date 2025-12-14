Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / bharat

దేశానికి త్వరలో కొత్త ప్రధాని- మరాఠీ వ్యక్తే PM కావొచ్చు : మహారాష్ట్ర మాజీ సీఎం చవాన్

దేశానికి త్వరలోనే కొత్త ప్రధాని రావచ్చొన్న పృథ్వీరాజ్ చవాన్- ఎప్‌స్టీన్ ఫైళ్ల విడుదలతో అది ముడిపడి ఉందని వెల్లడి

Prithviraj Chavan on PM Change
Prithviraj Chavan on PM Change (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 14, 2025 at 6:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Prithviraj Chavan on PM Change : మహారాష్ట్ర మాజీ సీఎం, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత పృథ్వీరాజ్ చవాన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. దేశంలో త్వరలో పెద్ద రాజకీయ ప్రకంపనలు చోటుచేసుకుని, కేంద్రంలో నాయకత్వ మార్పు జరుగుతుందని వ్యాఖ్యానించారు. ఒక మరాఠీ వ్యక్తి దేశానికి ప్రధానమంత్రి అవుతారని జోస్యం చెప్పారు. పింప్రి చించ్వాడ్​లో సామాజిక కార్యకర్త మానవ్ కాంబ్లే రాసిన జన గణ మన పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమంలో చవాన్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

TAGGED:

PRITHVIRAJ CHAVAN
EPSTEIN FILES
MAHARASHTRA
PRITHVIRAJ CHAVAN ON PM CHANGE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.