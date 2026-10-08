విమానాశ్రయాలపై హూతీల దాడులు- తీవ్రంగా ఖండించిన భారత్- సౌదీకి అండగా ఉన్నామని ప్రకటన!
సౌదీ అరేబియా విమానాశ్రయాలపై దాడుల్ని భారత్ ఖండించింది. పౌర మౌలిక వసతులను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం తగదని స్పష్టం చేసింది.
Published : October 8, 2026 at 5:12 PM IST
India Condemns Saudi Attacks : పశ్చిమాసియాలో ఒకవైపు అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతుంటే, మరోవైపు సౌదీ అరేబియా- హూతీల మధ్య సంఘర్షణ తీవ్రంగా మారుతోంది. ఇటీవల సౌదీ అరేబియా లక్ష్యంగా అక్కడి రెండు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాలపై యెమెన్లోని హూతీ రెబల్స్ భీకర దాడులు చేశారు. ఈ దాడుల్ని భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. పౌర మౌలిక వసతులను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం ఎంతమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ (MEA) ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది. అభా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, రియాద్లోని కింగ్ ఖలీద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంపై వరుసగా అక్టోబర్ 6, 7 తేదీల్లో వేర్వేరుగా దాడులు జరిగినట్లు సౌదీ పౌర విమానయాన శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఈ రెండు ఘటనల్లో కలిపి మొత్తం ముగ్గురు మరణించగా, 36 మంది గాయపడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలోనే దాడులపై స్పందించిన భారత్- తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపింది. దాడుల్లో గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించింది. ఈ క్లిష్ట సమయంలో సౌదీ అరేబియా ప్రజలు, ప్రభుత్వం వెంట భారత్ అండగా ఉందని విదేశాంగ శాఖ స్పష్టం చేసింది.
Ministry of External Affairs (MEA) issues a statement regarding attacks targeting airports in Riyadh The statement says, "India condemns the attacks over the past few days targeting Abha International Airport and King Khalid International Airport in Riyadh, which have resulted in civilian deaths and injuries. The targeting of civilian infrastructure is completely unacceptable. We express our deepest condolences to the families of those who have lost their loved ones. We wish speedy recovery for those injured. We express solidarity and stand with the people and government of the Kingdom of Saudi Arabia."— ANI (@ANI) October 8, 2026
సౌదీ అరేబియా జనరల్ అథారిటీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (GACA) ప్రకారం- అభా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్పై జరిగిన దాడిలో ఇద్దరు మరణించగా, మరో 28 మంది గాయపడ్డారు. ఇక రియాద్లోని కింగ్ ఖలీద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టుపై జరిగిన దాడుల్లో ఒక వ్యక్తి మృతి చెందగా, మరో 8 మంది గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రుల్ని హుటాహుటిన ఆస్పత్రులకు తరలించి చికిత్స అందించినట్లు సౌదీ అరేబియా అధికారులు తెలిపారు. ఈ దాడుల్లో రెండు విమానాశ్రయాల్లో ఆస్తి నష్టం కూడా వాటిల్లినట్లు వెల్లడించారు. ఇక విమానాశ్రయాలపై జరిగిన దాడులకు బాధ్యత వహిస్తూ హూతీ గ్రూప్ ప్రకటించిందని సదరు రిపోర్ట్స్ పేర్కొన్నాయి. ఇదే సమయంలో హూతీ సైనిక ప్రతినిధి యహ్యా సరీ కూడా సౌదీ సహా సౌదీ మద్దతు ఉన్న లక్ష్యాలపై క్షిపణులతో దాడులు చేసినట్లు ప్రకటించారు.
హూతీలపై కౌంటర్ అటాక్స్ చేసిన సౌదీ బలగాలు
సౌదీలోని విమానాశ్రయాలపై దాడుల అనంతరం సౌదీ అరేబియా నేతృత్వంలోని సంకీర్ణ దళాలు యెమెన్లోని హూతీలకు చెందినట్లుగా భావిస్తున్న సుమారు 82 సైనిక లక్ష్యాలను ధ్వంసం చేసినట్లు ప్రకటించాయి. పౌరులు, మౌలిక సదుపాయాలపై చేసిన దాడులకు ప్రతీకారం తప్పదని సౌదీ సంకీర్ణ బలగాల ప్రతినిధి మేజర్ జనరల్ తుర్కీ అల్- మాలికీ తెలిపారు. సాదా, అల్ జౌఫ్, అల్ హుదైదా, మారిబ్ గవర్నరేట్లలో ఈ దాడులు జరిపినట్లు తెలిపిన సంకీర్ణ బలగాలు- తమ లక్ష్యాల్లో బాలిస్టిక్ క్షిపణి నిల్వ కేంద్రాలు, కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లు, కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలు, క్షిపణి- ఆయుధాల నిల్వ కేంద్రాలు వంటివి ఉన్నాయని పేర్కొన్నాయి. ఇందులో సాదా కొండ ప్రాంతాల్లో ఉన్న 11 బాలిస్టిక్ క్షిపణి నిల్వ కేంద్రాలకు కూడా నష్టం కలిగించినట్లు వెల్లడించాయి.
అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ కలిపి ఇరాన్పై దాడులు చేస్తున్నప్పటి నుంచి ఇదే సమయంలో ఇరాన్ మద్దతు ఉన్న హూతీ గ్రూప్- సౌదీ అరేబియాపై విరుచుకుపడుతోంది. గత కొద్ది వారాలుగా సౌదీ సరిహద్దు ప్రాంతాలు, ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలు, జనావాస ప్రాంతాలను కూడా డ్రోన్లు, క్షిపణులతో లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు రిపోర్ట్స్ పేర్కొన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే అక్టోబర్ 6న నజ్రాన్, జజాన్ విమానాశ్రయాలపైనా దాడులు జరపగా ఆ ఘటనల్లో ముగ్గురికి గాయాలయ్యాయి. ఇక సౌదీ విమానాశ్రయాలపై జరిగిన దాడులను గల్ఫ్ కోఆపరేషన్ కౌన్సిల్ (GCC) సెక్రటరీ జాసిమ్ అల్ బదైవీ కూడా ఖండించారు. ఎయిర్పోర్టుల్ని లక్ష్యంగా చేసుకోవడం, ప్రయాణికులు, సిబ్బంది, ప్రజల ప్రాణాల్ని ప్రమాదంలోకి నెట్టడం అంతర్జాతీయ చట్టాలు, నిబంధనలకు కూడా విరుద్దం అని స్పష్టం చేశారు. సౌదీపై హూతీల దాడుల నేపథ్యంలో అక్కడి అమెరికా పౌరులు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని యూఎస్ మిషన్ సూచించింది. ప్రయాణాలకు అంతరాయం కలగొచ్చని, వీలైనంత వరకు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలని పేర్కొంది.
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