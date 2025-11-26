'భారత్లో అరుణాచల్ విడదీయరాని అంతర్భాగం'- చైనా వ్యాఖ్యలను ఖండించిన విదేశాంగ శాఖ
చైనా ఎంత తిరస్కరించినా మార్చలేరని తేల్చిచెప్పిన భారత్
Published : November 26, 2025 at 7:18 AM IST
Indian Woman China Airport Issue : అరుణాచల్ ప్రదేశ్ భారత్లో విడదీయరాని అంతర్భాగమేనని చైనాకు భారత్ మరోసారి స్పష్టం చేసింది. ఈ విషయంపై ఎంత తిరస్కరణ తెలిపినా వాస్తవం మారదని తేల్చిచెప్పింది. చైనాలోని షాంఘై విమానాశ్రయంలో అరుణాచల్ ప్రదేశ్కు చెందిన భారతీయ మహిళ పెమా వాంగ్జమ్ థాంగ్డాక్ను నిర్బంధించిన ఘటనపై భారత్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఈ ఘటన దౌత్యపరంగా పెద్ద వివాదంగా మారుతోంది.
మీడియాతో మాట్లాడిన విదేశాంగశాఖ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్, చైనా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలను పూర్తిగా తోసిపుచ్చారు. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ భారత్లో అంతర్భాగమని తెలిపారు. ఈ విషయం స్వయంప్రతిపాదితమైన వాస్తవమని చెప్పారు. చైనా ఎంత తిరస్కరించినా దీన్ని మార్చలేరని ఆయన చెప్పారు.
వీసా రహిత రవాణా ఉన్నప్పటికీ నిర్బంధం!
జపాన్కు ప్రయాణిస్తున్న పెమా వాంగ్జమ్ థాంగ్డాక్ షాంఘై పుడాంగ్ విమానాశ్రయంలో ట్రాన్సిట్లో ఉండగా చైనా ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులు ఆమెను అడ్డుకున్నారన్నది తెలిసింది. 24 గంటల వరకూ వీసా లేకుండా ట్రాన్సిట్కు అనుమతించే నిబంధన చైనాలో అమల్లో ఉన్నప్పటికీ, ఆమెను 18 గంటల పాటు నిలిపివేసి ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం.
ఈ చర్య అంతర్జాతీయ విమాన ప్రయాణ నిబంధనలకు స్పష్టమైన ఉల్లంఘన అని భారత విదేశాంగశాఖ పేర్కొంది. చైనా ఇప్పటికీ ఆ నిర్బంధంపై సరైన కారణం చెప్పలేకపోతోందని తెలిపింది. ఇది వాణిజ్య విమాన ప్రయాణానికి సంబంధించిన అనేక అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలను ఉల్లంఘిస్తోందని జైస్వాల్ తెలిపారు.
అనవసర ప్రశ్నలు వేసి, ఎగతాళి చేశారని!
భారత్ చేసిన ఆరోపణలను బీజింగ్ తిరస్కరించింది. పెమా వాంగ్జమ్ను ఎలాంటి బలవంతపు చర్యలు లేకుండా, చట్టబద్ధమైన ప్రక్రియల ప్రకారం మాత్రమే తనిఖీ చేశామని చైనా విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి మావో నింగ్ తెలిపారు. ఆమెపై ఎలాంటి చర్యలు లేదా ఉద్దేశపూర్వక వేధింపులు జరగలేదని చైనా స్పష్టం చేసింది.
అయితే పెమా వాంగ్జమ్ మాత్రం దీనికి విరుద్ధంగా అనుభవాలను వివరించింది. తనపై చైనా అధికారులు భారత పౌరసత్వం గురించి అనవసర ప్రశ్నలు వేసి, ఎగతాళి చేశారని ఆమె వెల్లడించింది. 18 గంటల కష్టసాధ్యమైన పరిస్థితిని దిల్లీ, బీజింగ్లోని భారత దౌత్యకార్యాలయాలు జోక్యం చేసుకున్న తర్వాతే ముగిసిందని ఆమె చెప్పింది.
భారత్ నుంచి కఠిన డిమార్షే
ఈ ఘటనపై భారత్ అధికారికంగా తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ చైనాకు డిమార్షే జారీ చేసింది. దిల్లీలోని చైనా రాయబార కార్యాలయానికి, బీజింగ్లోని చైనా విదేశాంగ మంత్రిత్వశాఖకు భారత్ ఒకేసారి పత్రాలు పంపింది. భారత పౌరులతో ఇలాంటి వ్యవహారం అంగీకారయోగ్యం కాదని స్పష్టం చేసింది.
అరుణాచల్పై పాత వివాదం- కొత్త ఉద్రిక్తత
అరుణాచల్ ప్రదేశ్పై చైనా తరచూ అనవసరమైన హక్కుల వాదన చేస్తుంటుంది. కానీ భారత్ ఎప్పటిలానే దీనిని పూర్తిగా తిరస్కరించింది. "ఇది చర్చకు వస్తుంది అనే ప్రశ్నే లేదు. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ భారతదేశ భాగమనేది తార్కికంగా, చారిత్రకంగా, పరిపాలనా రీతిలో స్పష్టం" అని ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలియజేశాయి. ఈ తాజా ఘటనతో భారత్–చైనా సంబంధాల్లో మరోసారి ఉద్రిక్తత పెరిగింది. లద్దాఖ్లో సరిహద్దు సమస్యలు ఇంకా కొనసాగుతున్న వేళ, భారత పౌరురాలిపై చైనా చర్య మరో కొత్త వివాదానికి దారితీసింది.