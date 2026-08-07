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భారత్​, చైనా మధ్య దౌత్య చర్చలు- LAC వెంబడి తాజా పరిస్థితిపై సమీక్ష

వాస్తవాధీన రేఖ (ఎల్​ఏసీ) వద్ద తాజా పరిస్థితిని సమీక్షించిన భారత్​, చైనా

Representative Image
Representative Image (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 7, 2026 at 12:49 PM IST

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India China Diplomatic Talks : భారత్​, చైనాలు తాజాగా వాస్తవాధీన రేఖ (ఎల్ఏసీ) వెంబడి ఉన్న పరిస్థితులను సమీక్షించాయి. అలాగే సరిహద్దు నిర్ణయం, నిర్వహణ, పరస్పర సహకారానికి సంబంధించిన పలు కీలక అంశాలపై చర్చలు జరిపాయి. అంతేకాదు ద్వైపాక్షిక సంబంధాల సమగ్ర అభివృద్ధికి సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో శాంతి, సామరస్యాలను కాపాడుకోవడం అత్యంత అవసరమని ఇరుపక్షాలు పునరుద్ఘాటించాయి. దిల్లీలో ఇరుపక్షాల మధ్య దౌత్య చర్చలు జరిగిన ఒక రోజు తర్వాత, శుక్రవారం భారత విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వశాఖ (ఎంఈఏ) ఈ వివరాలను వెల్లడించింది.

"ఇరుపక్షాలు ఎంతో స్పష్టంగా, నిష్కపటంగా చర్చలు జరిపాయి. సరిహద్దుల్లో వాస్తవాధీన రేఖ వెంబడి ఉన్న తాజా పరిస్థితిని సమీక్షించాయి" అని ఎంఈఏ తెలిపింది. భారత్​, చైనా సరిహద్దు వ్యవహారాల సంప్రదింపులు, సమన్వయ వర్కింగ్ మెకానిజం (డబ్ల్యూఎంసీసీ) ఫ్రేమ్​వర్క్ కింద ఈ చర్చలు జరిగాయని పేర్కొంది. అలాగే "మిగిలిపోయిన సమస్యలను పరిష్కరించడానికి, వాస్తవాధీన రేఖ వెంబడి ఇరుదేశాల మధ్య ఎలాంటి అపార్థాలు లేదా తప్పుడు అంచనాలకు తావులేకుండా చూసుకోవడానికి డబ్ల్యూఎంసీసీ, స్థానిక కమాండర్ స్థాయి సమావేశాలు నిర్వహించడానికి ఇరుపక్షాలు అంగీకరించాయి. అలాగే దౌత్య మార్గాలను, మిలటరీ ఛానల్స్​తో సహా ఇతర అంగీకారయోగ్యమైన పద్ధతులను ఉపయోగించుకునేందుకు ఓ అంగీకారానికి వచ్చాయి" అని ఎంఈఏ పేర్కొంది.

గతంలో జరిగిన ప్రత్యేక ప్రతినిధుల చర్చల కొనసాగింపుగా, సరిహద్దుల నిర్ణయం, నిర్వహణ, యంత్రాంగాల నిర్మాణం, సరిహద్దుల గుండా సహకారానికి సంబంధించిన అంశాలపై ఇరుపక్షాలు అభిప్రాయాలను పంచుకున్నాయని ఎంఈఏ ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది. అలాగే సరిహద్దు నదులపై నిపుణుల స్థాయి యంత్రాంగం తదుపరి సమావేశాన్ని త్వరగా నిర్వహించాల్సిన అవసరాన్ని చైనాకు మరోసారి గుర్తు చేసింది. నది ఎగువ భాగంలో చేపట్టే ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన సాంకేతిక వివరాలను పంచుకోవాల్సిన అవసరాన్ని, ప్రాధాన్యాన్ని భారత్ నొక్కి చెప్పిందని ఎంఈఏ తెలిపింది. ఈ సమావేశంలో భారత ప్రతినిధి బృందానికి విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖలోని జాయింట్ సెక్రటరీ (ఈస్ట్ ఆసియా) సుజిత్ ఘోష్ నేతృత్వం వహించారు. చైనా ప్రతినిధి బృందానికి ఆ దేశ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖలోని బౌండరీ అండ్ ఓషియానిక్ అఫైర్స్ డిపార్ట్​మెంట్ డైరెక్టర్ జనరల్ హౌ యాంకీ నేతృత్వం వహించారు.

అరుణాచల్ బార్డర్‌లో ఘర్షణ
కాగా, ఇటీవల అరుణాచల్‌ప్రదేశ్‌లోని ఇండో- చైనా సరిహద్దులో ఉన్న అప్పర్ సుబన్‌సిరి జిల్లాలోని టాక్సింగ్ సర్కిల్ వద్ద భారత సైన్యం, చైనా పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీ (పీఎల్ఏ) మధ్య ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఇరుదేశాల సైనికుల మధ్య ముఖాముఖి ఘర్షణ, ఉద్రిక్తతలకు సంబంధించిన వీడియోలు, ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. అయితే భారత్, చైనా సైనికుల మధ్య ఘర్షణ జరిగిందన్న ఆరోపణలను అరుణాచల్‌ప్రదేశ్ హోం మంత్రి మామా నాటుంగ్ ఖండించారు. తక్చిన్ ప్రాంతంలో చైనా సైనికుల చొరబాటు, వారి కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన ఎలాంటి సమాచారం లేదని స్పష్టం చేశారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లోని వీడియోలు, ఫొటోలు ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించేలా ఉన్నాయన్నారు.

అంతకు ముందు, చైనా పీపుల్స్‌ లిబరేషన్ ఆర్మీ (పీఎల్ఏ) అరుణాచల్‌‌ప్రదేశ్‌లో చొరబాట్లకు పాల్పడిందని, అక్కడ సైనిక శిబిరాలను ఏర్పాటు చేసిందని కథనాలు వచ్చాయి. టాక్సింగ్, మాజా, గలేము, పోత్రాంగ్ సరస్సు, అసఫిలా సమీపంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో చైనా నిర్మాణ కార్యకలాపాలు చేపడుతోందని 'నాహ్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ' ఈ ఏడాది జూన్‌లో చేసిన ఆరోపణలు చేసింది. అయితే ఆ ఆరోపణలను కేంద్రం ఖండించింది. అదంతా ఎలాంటి ఆధారం లేకుండా జరుగుతోన్న అసత్య ప్రచారమని పేర్కొంటూ ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ నేపథ్యంలోనే తాజాగా దిల్లీలో ఇరుదేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరగడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

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