చైనాతో సరిహద్దుల్లో పరిస్థితిపై ఆర్మీ చీఫ్ కీలక వ్యాఖ్యలు- ఏడాదిలో 1100కుపైగా సమావేశాలు- కారణం చెప్పిన జనరల్ ద్వివేది
ఎల్ఏసీ వద్ద భారత్ చైనా సైన్యాల మధ్య ఏడాదిలోనే 1100 కుపైగా సమావేశాలు- ఎందుకు నిర్వహిస్తున్నారో కారణం చెప్పిన జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది- అప్రమత్తత కొనసాగాల్సిన అవసరం ఉందని వ్యాఖ్య
Published : June 29, 2026 at 9:55 PM IST
Army Chief Upendra Dwivedi on LAC : భారత్ చైనా సరిహద్దుల్లో ఉద్రిక్తతలు తగ్గుముఖం పడుతున్నా- పరిస్థితి ఇంకా పూర్తిగా సాధారణ స్థితికి రాలేదని భారత ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది తెలిపారు. సరిహద్దులో చిన్న అపార్థం తలెత్తినా పెద్ద ఉద్రిక్తతలకు దారితీయకుండా ఉండేందుకు భారత్- చైనా సైన్యాల మధ్య ఏడాదికి 1100 కి పైగా గ్రౌండ్ లెవెల్ సమావేశాలు (క్షేత్ర స్థాయి) జరుగుతున్నాయని వెల్లడించారు. ఈ సమావేశాల ద్వారానే సరిహద్దు సమస్యల్ని వెంటనే పరిష్కరిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఓ మీడియా సంస్థకు ఇంటర్వ్యూలో జనరల్ ద్వివేది మాట్లాడుతూ- ప్రస్తుతం వాస్తవాధీన రేఖ (LAC) వెంట పరిస్థితి స్థిరంగా ఉన్నప్పటికీ, అది ఇంకా అత్యంత సున్నితంగానే ఉందన్నారు. అందుకే నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పారు.
2024-25లో భారత్ చైనా మధ్య కుదిరిన డిస్ఎంగేజ్మెంట్ ఒప్పందాల (సైనిక ఉద్రిక్తతలు తగ్గించడం- బలగాల ఉపసంహరణ) తర్వాత సరిహద్దులో పరిస్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడిందని జనరల్ ద్వివేది తెలిపారు. ఇరు దేశాల సైన్యాలు ఒకరి ఆందోళనల్ని మరొకరు గతంతో పోలిస్తే మరింత బాధ్యతాయుతంగా పరిగణిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. సరిహద్దుల విభజనపై నిపుణుల బృందం ఏర్పాటు, సరిహద్దు నిర్వహణకు వర్కింగ్ గ్రూప్ ఏర్పాటు, కైలాస్ మానస సరోవర్ యాత్ర పునఃప్రారంభం, నేరుగా విమాన సర్వీసులు తిరిగి ప్రారంభించే ప్రయత్నాలు, సరిహద్దు వాణిజ్యాన్ని పునరుద్ధరించడంపై ఏకాభిప్రాయం, కొన్ని వీసా సడలింపులు వంటి చర్యలు ద్వైపాక్షిక సంబంధాల్ని మెరుగుపరుస్తున్నాయని జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది చెప్పారు.
ఏడాదికి 1100 కుపైగా సమావేశాలు
సరిహద్దు వెంబడి ఇరు దేశాలకు ఎల్ఏసీపై భిన్నమైన అవగాహన ఉండటంతో కొన్ని సార్లు స్థానికంగా చిన్న చిన్న సమస్యలు తలెత్తుతుంటాయని ఆర్మీ చీఫ్ తెలిపారు. అలాంటి సందర్భాల్లోనే వాటిని పెద్ద వివాదాలుగా మారకుండా అడ్డుకునేందుకు ఏడాదికి 1100కిపైగా గ్రౌండ్ లెవెల్ సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. అవసరమైనప్పుడు హాట్ లైన్ ద్వారా నేరుగా మాట్లాడుకోవడం, ఫ్లాగ్ మీటింగ్స్ నిర్వహించడం, కమాండర్ స్థాయి సమావేశాలు ఏర్పాటు చేయడం వంటి చర్యలు కూడా తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ వ్యవస్థ వల్ల సరిహద్దులో గస్తీ, ఇతర సాధారణ కార్యకలాపాలు అంతరాయం లేకుండా కొనసాగుతున్నాయని చెప్పారు.
'ఎప్పుడూ చర్చలకు సిద్ధమే- అలా అని ఊరుకోం'
భారత సైనాన్యికి ప్రధానంగా 3 లక్ష్యాలు ఉన్నాయని జనరల్ ద్వివేది స్పష్టం చేశారు. మొదటిది ఎల్ఏసీ వెంట శాంతి, ప్రశాంతత కొనసాగించడం; రెండోది స్థానిక సమస్యల్ని చర్చల ద్వారానే పరిష్కరించడం; మూడోది దేశ భద్రతకు ఎలాంటి ముప్పు వచ్చినా సమర్థంగా ఎదుర్కొనేలా బలమైన సైనిక మోహరింపును కొనసాగించడం అని వివరించారు. ఇదే సమయంలో ఉత్తర సరిహద్దులో రహదారులు, లాజిస్టిక్స్, నిఘా వ్యవస్థలు, ఆధునిక పరికరాలు, మౌలిక వసతుల్ని నిరంతరం బలోపేతం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇక భారత సైన్యం ఎప్పుడూ చర్చలకు సిద్ధంగానే ఉంటుందని, అయితే దేశ భద్రత విషయంలో ఎలాంటి రాజీ ఉండదని భారత సైన్యాధ్యక్షుడు జనరల్ ద్వివేది స్పష్టం చేశారు. పీస్ త్రూ స్ట్రెంత్ (బలం ద్వారానే శాంతి) అనే విధానాన్ని భారత్ అనుసరిస్తోందని ద్వివేది చెప్పారు. ఎల్ఏసీ వద్ద భారత సైన్యం ఎప్పటికీ అప్రమత్తంగా, బలంగా, విశ్వసనీయంగా ఉండి దేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, జాతీయ ప్రయోజనాల్ని కాపాడుతూనే ఉంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఆర్మీ చీఫ్ ఉపేంద్ర ద్వివేది వ్యాఖ్యలు చైనాతో సరిహద్దు వివాదాలు ఉన్నప్పటికీ- భారత్ తమ రక్షణ/భద్రత పరంగా ఎలా సిద్ధమై ఉందో తెలియజేస్తున్నాయి. ఇటు ఒకవైపు దౌత్యపరమైన, సైనిక పరమైన చర్చల ద్వారా శాంతిని కాపాడుకుంటూనే, మరోవైపు చైనా నుంచి ఎలాంటి దుశ్చర్య ఎదురైనా సమర్థంగా ఎదుర్కొనేందుకు వీలుగా సరిహద్దుల్లో మౌలిక వసతులు, ఆయుధ సంపత్తిని భారత్ పెంచుకుంటోందని అర్థమవుతోంది. ఇటీవల అరుణాచల్ ప్రదేశ్కు అత్యంత దగ్గర్లో బ్రహ్మపుత్ర నదిపై ప్రపంచంలోనే అత్యంత పెద్దదైన హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ డ్యాం నిర్మాణ పనుల్ని (జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్) చైనా వేగవంతం చేసింది. మరోవైపు ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్- మయన్మార్తో కలిసి అతిపెద్ద ఆర్థిక కారిడార్ ఏర్పాటు చేయాలని యోచిస్తోంది. ఈ సమయంలో ఆర్మీ చీఫ్ చైనాతో సరిహద్దులో పరిస్థితుల గురించి వ్యాఖ్యలు చేయడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
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