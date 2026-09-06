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భారత్, చైనా బార్డర్ వివాదం- ఇరు దేశాల తొలి 'కార్ప్స్ కమాండర్' స్థాయి అధికారుల చర్చలు

సరిహద్దు సమస్యను అధిగమించేందుకు భారత్, చైనా యత్నం- బార్డర్‌లో విభేదాలను పరిష్కరించుకునేందుకు శ్రీకారం- ఇరు దేశాల కార్ప్స్ కమాండర్ స్థాయి అధికారుల మధ్య ఆదివారం తొలి సమావేశం

India - China Relations
భారత్ - చైనా ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 6, 2026 at 11:53 AM IST

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India - China Relations : భారత్- చైనా మధ్య సరిహద్దు సమస్యల వేళ కీలక పరిణామం జరిగింది. అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌లోని వాస్తవాధీన రేఖ (ఎస్ఏసీ) వెంబడి ఉన్న వాచా-దమై సరిహద్దు సమావేశ కేంద్రం వద్ద భారత్, చైనా సైన్యాలు ఆదివారం తమ తొలి 'కార్ప్స్ కమాండర్' స్థాయి చర్చలను జరపనున్నాయి. తూర్పు సెక్టార్‌లో 'కార్ప్స్ కమాండర్' స్థాయి అధికారుల మధ్య ఈ తొలి సమావేశం సెప్టెంబర్ 6న జరగనుందని, ఇది ఆ ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న సమస్యలను పరిష్కరించడంలో సహాయపడుతుందని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ సమావేశం భారత భూభాగంలోని వాచా సరిహద్దు సమావేశ కేంద్రంలో జరగనున్నట్లు పేర్కొన్నాయి. సరిహద్దు సమస్యలు నెలకొన్న ప్రాంతంలో చైనా దళాలు తీసుకున్న వైఖరిని ఎదుర్కోవడంలో భారత సైన్యం చాలా దృఢమైన వైఖరిని అవలంబించిందని వెల్లడించాయి.

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