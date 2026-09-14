దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా వినాయక చవితి వేడుకలు- ప్రజలకు ప్రధాని మోదీ విషెస్
గణపతి నామస్మరణలతో మారుమోగుతున్న ఆలయాలు- బొజ్జ గణపయ్యకు ప్రత్యేక పూజలు, హారతులు
Published : September 14, 2026 at 9:46 AM IST
Vinayaka Chavithi 2026 : దేశవ్యాప్తంగా వినాయక చవితి వేడుకలు ఎంతో వైభవంగా, ఆధ్యాత్మిక శోభ నడుమ మొదలయ్యాయి. తెలంగాణ, ఏపీ, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, రాజస్థాన్, తమిళనాడు, కేరళ, గుజరాత్ తదితర రాష్ట్రాల్లోని ఆలయాలు గణపతి నామస్మరణలతో మారుమోగుతున్నాయి. ఉదయం నుంచే భక్తులు, వివిధ రంగాల ప్రముఖులు ఆలయాలకు చేరుకొని బొజ్జ గణపయ్యకు ప్రత్యేక పూజలు, హారతులు నిర్వహించారు.
వినాయక చవితి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబయిలో భక్తుల సందడి నెలకొంది. ముంబయిలోని ప్రసిద్ధమైన లాల్బాగ్చా గణనాథుడి ఆశీస్సులు దర్శించుకునేందుకు ఉదయం నుంచే భక్తులు బారులు తీరారు. మండపం పరిసర ప్రాంతాలన్నీ భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. నాగ్పుర్లో ప్రసిద్ధ 'శ్రీ గణేష్ మందిర్ టేకడీ' ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. మంగళ హారతి కార్యక్రమంలో పెద్దఎత్తున భక్తులు పాల్గొన్నారు. అటు కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రాలు భక్తులతో కిక్కిరిసిపోయాయి. నగరంలోని బసవనగుడిలో ఉన్న చారిత్రక 'శ్రీ దొడ్డ గణపతి' ఆలయానికి ఉదయం నుంచే భారీగా భక్తుల రాక మొదలైంది. ఏకదంతుడి దర్శించుకొని పూజాధికాలు నిర్వహించేందుకు వేలాది మంది క్యూలైన్లలో బారులు తీరారు.
VIDEO | Ganesh Chaturthi celebrations begin at Mumbai's Cha Raja; devotees gather in large numbers to offer prayers and seek blessings.— Press Trust of India (@PTI_News) September 14, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/FwhY86D990
VIDEO | Mumbai: Devotees attend aarti at Chinchpokli Cha Chintamani on the occasion of Ganesh Chaturthi.— Press Trust of India (@PTI_News) September 14, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/6cwmcKKnCx
గణేశుడిని దర్శించుకున్న రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి భజన్లాల్ శర్మ
గణేష్ చతుర్థిని పురస్కరించుకుని రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి భజన్లాల్ శర్మ జయపురలోని ప్రసిద్ధ 'మోతీ డూంగ్రీ గణేష్' ఆలయాన్ని దర్శించుకున్నారు. ఆలయానికి విచ్చేసిన సీఎంకు ఆలయ అర్చకులు, అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు. సీఎం భజన్లాల్ శర్మ స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. గణనాథుడి దర్శనం కోసం భారీ సంఖ్యలో భక్తులు కూడా ఆలయానికి తరలివచ్చారు.
#WATCH | Jaipur, Rajasthan: Chief Minister Bhajanlal Sharma offered prayers at the Moti Dungri Ganesh Temple on the occasion of Ganesh Chaturthi. pic.twitter.com/ULuRCE0Dey— ANI (@ANI) September 14, 2026
దేశ ప్రజలకు మోదీ శుభాకాంక్షలు
వినాయక చవితి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దేశ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. విఘ్నేశ్వరుడి ఆశీస్సులతో ప్రతి ఒక్కరి ప్రయత్నాలు సఫలం కావాలని దేశం నిరంతరం పురోగతి సాధించాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ మేరకు ప్రధాని మోదీ ఎక్స్లో ఓ పోస్టు పెట్టారు. విఘ్నాలను తొలిగించే ఆ పార్వతీ నందనుడిని పూజించడం ద్వారా ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో సరికొత్త శక్తి, ఉత్సాహం నిండాలని ప్రధాని ఆకాంక్షించారు. దేవుడి దయతో ప్రజలు చేసే ప్రతి పనిలో విజయం దక్కాలని ప్రార్థించారు. మన దేశం ఇలాగే నిరంతరం అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు సాగాలని కోరుకున్నారు. 'గణపతి బప్పా మోరియా' అంటూ ప్రధాని మోదీ హిందీలో పోస్ట్ చేశారు.
देशवासियों को गणेश चतुर्थी की अनंत शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता के दर्शन और पूजन का यह पावन पर्व सबके जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। उनके दिव्य आशीर्वाद से सभी के प्रयास सफल हों और राष्ट्र निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे, यही कामना है। गणपति बाप्पा मोरया!… pic.twitter.com/5biHnkWHJ4— Narendra Modi (@narendramodi) September 14, 2026